Cina-AS

Cina Sebut AS Merusak Stabilitas Selat Taiwan

Cina mengatakan AS telah secara serius merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, setelah kapal perang Angkatan Laut AS berlayar melalui perairan itu. AS tegaskan komitmen Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Foto salah satu kapal perang AS yang berlayar melalui Selat Taiwan pada Agustus 2020

Juru bicara Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) Kolonel Senior Zhang Chunhui mengatakan bahwa militer Cina mengikuti dan memantau USS Barry, ketika kapal perusak berpeluru kendali tersebut melakukan pelayaran yang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) disebut sebagai "transit rutin di Selat Taiwan" pada hari Rabu (14/10). Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari provinsi mereka yang perlu dipersatukan kembali, bahkan dengan kekerasan jika diperlukan. Namun di sisi lain pemerintah AS telah meningkatkan dukungan untuk Taiwan. Beijing menuduh Washington dan Taipei melakukan "kolusi" dan meningkatkan aktivitas angkatan udara di dekat Taiwan untuk menunjukkan kekuatan. Zhang menegaskan AS harus menghentikan tindakan provokatif di Selat Taiwan. Militer Cina juga akan dengan tegas mempertahankan integritas teritorial negara dan menjaga perdamaian serta stabilitas di Selat Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan melalui pernyataan terpisah mengatakan bahwa USS Barry hendak berlayar ke arah utara melalui Selat Taiwan dan menyebut situasi di sekitar perairan dalam keadaan normal. Cina Sukses Ujicoba Pesawat Amfibi Terbesar Sejagad Terbang Perdana Pesawat amfibi AG600 "Kunlong" ukurannya sebesar Boeing 737, dengan panjang badan 37 meter dan rentang sayapnya 38,8 meter. Pesawat sukses terbang perdana selama satu jam pada 24 Desember 2017 dari bandara Zhuhai di provinsi Guangdong yang dekat kawasan Laut Cina Selatan. Sejauh ini sudah ada 17 pesanan buat pesawat amfibi terbesar ini.

Cina Sukses Ujicoba Pesawat Amfibi Terbesar Sejagad Pesawat Amfibi Terbesar Sejagad Cina mengklaim "Kunlong" sebagai pesawat amfibi terbesar sejagad. Sejatinya ada pesawat amfibi lain yang lebih besar yakni Spruce Goose, dengan panjang badan 67 meter dan rentang sayap 97 meter. Namun pesawat milik milyarder Howard Hughes itu hanya terbang satu kali selama satu menit pada 1947 dan langsung dipensiunkan.

Cina Sukses Ujicoba Pesawat Amfibi Terbesar Sejagad Pesawat Militer Sekaligus Sipil AG600 dikembangkan selama 8 tahun oleh Aviation Industry Corporation of Cina.Media pemerintah melaporkan, pesawat amfibi terutama akan digunakan buat kepentingan sipli, seperti pemadaman kebakaran hutan dan SAR maritim. Tapi diyakini pesawat ini terutama untuk mendemonstrasikan keberadaan militer Cina dalam sengketa rebutan kawasan Laut Cina Selatan.

Cina Sukses Ujicoba Pesawat Amfibi Terbesar Sejagad Targetnya: Laut Cina Selatan Indikasinya amat jelas bahwa AG600 adalah proyek ambisius Cina terkait sengketa wilayah. Sebuah organisasi "think tank" Amerika Serikat melaporkan baru-baru ini, bahwa Beijing terus membangun infrastruktur angkatan laut dan udara di beberapa pulau karang di Laut Cina Selatan. Sejumlah negara tetangga yang terlibat sengeketa kawasan menyatakan cemas dengan ujicoba pesawat amfibi terbesar itu.

Cina Sukses Ujicoba Pesawat Amfibi Terbesar Sejagad Modernisasi Militer Sukses terbang perdana AG600 "Kunlong" membuktikan keberhasilan modernisasi militer Cina. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), melaporkan Cina menganggarkan 215 milyar US Dolar untuk militernya pada 2016. Sebagai perbandingan, Idia hanya menyiapkan anggaran militer senilai 56 milyar Dolar dan Jepang sekitar 46 milyar US Dolar. Shamil Shams (as/ap)

Selat Taiwan dinilai sebagai perairan bebas dan terbuka Dalam sebuah pernyataan, Armada Pasifik AS membenarkan USS Barry telah melewati Selat Taiwan pada 14 Oktober. "Transit kapal melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen AS terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata pernyataan itu. "Angkatan Laut AS akan terus berlayar dan beroperasi di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional," tambahnya. AS dan banyak negara lain melihat jalur air sebagai bagian dari perairan internasional dan karenanya terbuka untuk semua. Namun Beijing memandang perjalanan kapal asing melalui Selat Taiwan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya. Setiap operasi Angkatan Laut AS di Selat Taiwan memicu respons keras Cina, yang menganggap Taiwan sebagai bagian yang tidak dapat diganggu gugat dari wilayahnya. Hubungan antara Beijing dan Washington telah memburuk dalam beberapa bulan terakhir, karena berbagai masalah termasuk perang dagang, UU Keamanan Nasional Hong Kong, dan sengketa dengan pulau Taiwan. Sebelumnya AS juga telah mendorong penjualan peralatan militer canggih ke Taiwan, termasuk drone MQ-9 dan sistem rudal pertahanan pesisir. Hal ini memicu eskalasi ketegangan antara Cina dan AS. ha/pkp (Reuters, AFP)

Laporan Pilihan