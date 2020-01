Cerita Mahasiswa Indonesia di Wuhan: Keluar Kamar Beli Makan Saja Sudah Was-Was

Pemerintah Cina telah melakukan penutupan terhadap kota Wuhan Ssjak 23 Januari lalu,, untuk menghindari meluasnya virus corona jenis baru (2019-nCoV) yang saat ini gegerkan dunia.

Wuhan disebut-sebut sebagai asal mula dan pusat dari merebaknya wabah virus corona jenis baru yang sampai pada Kamis (30/01), telah menewaskan setidaknya 170 orang di Cina, dan menginfeksi lebih dari 7.000 jiwa.

Penutupan Kota Wuhan berdampak terhadap semua warga yang bermukim di kota berpenduduk 11 juta jiwa tersebut. Termasuk juga ratusan WNI yang saat ini tinggal di Wuhan.

Menurut data dari Kementerian Luar Negeri, terdapat 243 WNI yang saat ini tinggal di daerah karantina. Mayoritas WNI yang tinggal di sana adalah mahasiswa, dan tersebar di Wuhan, Xianing, Huangshi, Jingzhou, Xianyang, Enshi, dan Shiyan.

DW Indonesia berkesempatan melakukan wawancara dengan Erda Marpaung, salah satu mahasiswi Indonesia yang saat ini menempuh pendidikan S2 di Huazhong University of Science and Technology, di Wuhan.

Menurut Erda, pasca diberlakukannya karantina oleh pemerintah Cina, Wuhan menjadi kota sepi karena lumpuhnya transportasi dan tutupnya toko-toko.

“Kita disini transportasi kemana-mana ga ada, semua sepi banget, jalan raya sepi, toko-toko terbatas terus kita juga kalau keluar harus ekstra pengamanan gitu, harus pake masker pake sarung tangan harus ukur suhu tubuh ,” kata Erda saat diwawancarai DW Indonesia, Rabu (29/01).

Erda Marpaung (kanan, memakai masker merah muda) berfoto bersama mahasiswa Indonesia lain di Wuhan

Persedian Kebutuahn Hidup di Wuhan Terbatas

Erda mengakui tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan pasca diberlakukannya karantina oleh Pemerintah Cina. Menurutnya, aktivitas ke luar apartemen atau asrama terpaksa dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan yang sudah terbatas.

“Kalau di sekitar kota ga berani kita (jalan-jalan), kita keluar kamar buat beli makan saja sudah was-was,” tuturnya.

Erda menuturkan bahwa meski masih ada supermarket yang buka, seringkali para pembeli harus rebutan kebutuhan makanan karena ketersediaannya yang terbatas.

“Yang saat ini dibutuhkan di kampus kami itu, kalau secara kebutuhan pokok kami kurang sayur. Soalnya apa? Kalau misalnya kita telat dikit ke supermarket udah habis, soalnya kita rebutan sayur disana,” ujar Erda.

Tidak hanya kebutuhan pokok seperti makanan, kebutuhan lain seperti masker dan obat-obatan juga ia sebut mengalami kenaikan harga berkali-kali lipat.

“Masker yang biasa yang biru, yang biasanya dipakai di rumah sakit itu aja itu 50 biji harganya 50 kuai atau 50 yuan itu setara hampir seratus ribunya Indonesia. Itu cuma 50 biji doang, normalnya 1 kuai bisa dapat 5 biasanya, jauh banget perbandingannya,” jelas Erda.

“Kalau obat-obatan, bisa lima kali lipat naiknya karena terbatas juga,” tambahnya.

Meski demikian, Erda mengakui bahwa KBRI di Cina telah memberikan bantuan uang kepada WNI yang tinggal di daerah karantina, sebesar 280 kuai per orang untuk kebutuhan selama satu minggu.

Libur kuliah diperpanjang karena virus corona

Saat ini Erda tengah menempuh kuliah magister jurusan Master Teaching Chinese to Speakers of Other Language (MTCSOL). Ini merupakan tahun kedua baginya sejak memulai kuliah pada 2018 lalu.

Erda menceritakan bahwa perkuliahan di Wuhan saat ini sedang dalam waktu liburan musim dingin yang sudah dimulai sejak Desember tahun lalu. Namun, karena adanya wabah virus corona yang saat ini melanda Cina, libur tersebut akhirnya diperpanjang sampai waktu yang masih belum jelas.

"Ada yang bilang Plan A itu diperpanjang sampai 6 minggu, yang Plan B sampai waktu yang tidak ditentukan tapi itu pun masih belum jelas," ujarnya.

Fakta tentang Wuhan Hubungan udara Kota ini adalah pusat industri dan komersial di kawasan tengah Cina. Kota ini juga jadi pusat transportasi. Dalam beberapa tahun belakangan sektor penerbangan berkembang pesat. Sejumlah perusahaan penerbangan menawarkan hingga 332.861 kursi bagi penumpang yang berangkat dari bandar udara internasional Tianhe, bulan Januari 2020. Setahun sebelumnya hanya separuhnya. Demikian informasi Flightglobal.

Fakta tentang Wuhan Industri otomotif Perekonomian berkembang pesat di Wuhan. Di kota itu terdapat lebih dari 80 perusahaan Prancis, antara lain Renult dan Peugeot SA. Demikian keterangan pemerintah lokal di situsnya. Dalam foto terlihat karyawan sedang mengecek mobil sedan di pabrik ketiga Peugeot Citroen di Wuhan.

Fakta tentang Wuhan Lokasi strategis Wuhan adalah lokasi pelabuhan dalam negeri terbesar di Cina, dan menjadi gerbang menuju bendungan raksasa hidroelektrik, yang disebut Bendungan Tiga Ngarai. Ini adalah proyek pengadaan energi terbesar di dunia, dari segi kapasitas terpasang.

Fakta tentang Wuhan Rumah sakit darurat raksasa Akibat semakin menyebarnya virus corona, kini pemerintah menginstruksikan pendirian rumah sakit secepat mungkin, untuk merawat mereka yang tertular. Jika sudah berdiri, rumah sakit rencananya akan bisa menyediakan 1.000 tempat tidur untuk pasien.

Fakta tentang Wuhan Menarik turis Kota yang berdiri di kawasan seluas sekitar 8.500 km persegi juga mencakup sejumlah bukit dan danau, misalnya danau Tangxun. Kondisi geografi yang menarik ini juga menjadi daya tarik bagi turis. Foto: replika Istana Neuschwanstein, yang berdiri di Taman Wanguo. Taman itu kini tidak terturus. Istana Neuschwanstein yang asli berdiri di Jerman.

Fakta tentang Wuhan Pertemuan jalur kereta api Tiga stasiun kereta api di Wuhan jadi tempat perhentian dan keberangkatan bagi perjalanan ke Beijing dan kota Guangzhou di Cina Selatan, antara lain dengan kereta super cepat. Akibat Tahun Baru Imlek yang jatuh pekan lalu, bahaya penyebaran virus Corona meningkat, mengingat banyaknya orang yang bepergian dengan kereta api ke daerah lain Cina. (Sumber: rtr, dpa, ap, Ed.: ml/pkp)



