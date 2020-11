Perhiasan Langka

Berlian Merah Muda Langka Laku Terjual Rp 378 M

Pemilik baru berlian "The Spirit of the Rose" bisa mendapatkan keuntungan berlipat ganda di masa depan. Alasannya, tambang berlian merah muda terbesar di dunia sedang menghentikan produksinya akibat pasokan menipis.

Sebuah berlian berwarna ungu-merah muda langka dijual seharga $ 26,6 juta atau Rp 378 miliar di rumah lelang Sotheby's di Jenewa pada Rabu (11/11). Ditemukan di tambang Rusia, berlian itu digambarkan sebagai "keajaiban alam yang sesungguhnya." "The Spirit of the Rose" batu permata oval dengan berat 14,83 karat tersebut diperkirakan bernilai antara $ 23 juta hingga $ 38 juta (Rp 326 - 540 miliar), menurut Sotheby's. Penawaran dibuka pada $ 16 juta (Rp 227 miliar) terus naik hingga ketok palu terakhir jatuh di angka $ 21 juta (Rp 298 miliar). Ditambah dengan harga komisi, batu itu memecahkan rekor dunia untuk berlian ungu-merah muda yang dijual di lelang. Berlian merah muda itu dijual kepada penawar melalui sambungan telepon, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya. 7 Fakta Menarik Di Balik Kemilau Emas Selain perhiasan juga untuk pengobatan Salah satu metode pengobatan rheumatoid arthritis adalah dengan menyuntikkan garam berbasis emas langsung ke sendi. Partikel nano emas juga digunakan untuk mendiagnosa kanker prostat, HIV dan tes malaria. Selain itu, isotop radioaktif emas dimanfaatkan sebagai radioterapi untuk beberapa jenis kanker. Ribuan tahun lalu bahkan sudah ada gigi palsu emas.

7 Fakta Menarik Di Balik Kemilau Emas Berasal dari angkasa luar Emas di Bumi dan banyak logam mulia lain diduga kuat berasal dari meteor yang jatuh ke planet kita 4 miliar tahun yang lalu. Salah satu penelitian tentang ini dilakukan oleh tim dari Universitas Bristol, Inggris. Saat hujan batu angkasa terjadi, kerak bumi telah mengeras sehingga serpihan logam yang terkandung di dalam meteorit saat menghujam bumi menyangkut di lapisan-lapisan tanah.

7 Fakta Menarik Di Balik Kemilau Emas Bisa dimakan Emas murni tak menimbulkan reaksi beracun ketika masuk ke dalam tubuh. Logam mulia tidak mengoksidasi, berkarat atau bereaksi dengan unsur-unsur kimia lain. Serpihan emas murni, bahkan dapat dimakan, meskipun tak membawa nutrisi apapun. Yang jelas harga makanan itu membuat kantung kempes. Ini foto coklat yang ditaburi emas.

7 Fakta Menarik Di Balik Kemilau Emas Logam multiguna Tujuh puluh delapan persennya digunakan sebagai perhiasan. Industri elektronik juga memanfaatkan emas, karena logam ini merupakan konduktor listrik yang sangat baik dan tidak menimbulkan karat (korosi). Emas pun sangat mudah dibentuk, sehingga proses manufaktur jadi lebih mudah dibandingkan dengan logam lainnya.

7 Fakta Menarik Di Balik Kemilau Emas Telefon genggammu ada emasnya Semakin murah harga gadget dan semakin mudah di-upgrade, maka limbah elektronikpun makin banyak. Di dalam barang-barang elektronik ini ada emasnya. Menurut laporan UNEP tahun 2009, dalam tiap satu ton tumpukan gadget terdapat 340 gram emas. Mungkin kalau banyak ponsel rusak di rumah, bisa kumpulkan emasnya.

7 Fakta Menarik Di Balik Kemilau Emas Limbah pengolahannya berbahaya Bijih emas digali, dilarutkan dengan sianida dan kemudian ditempa. Emas memang mengagumkan, tetapi limbah beracun akibat pengolahannya harus diperlakukan sama dengan limbah radioaktif. Banyak metode pengolahan emas yang menimbulkan limbah berbahaya. Belum lagi, penggalian emas secara besar-besaran, bisa menimbulkan pencemaran racun sianida yang membunuh spesies di sekitar lokasi penggalian.

7 Fakta Menarik Di Balik Kemilau Emas Satu ons emas seluas kamar tidur kecil Satu ons emas jika ditempa bisa menjadi lembaran super tipis yang luasnya menutupi sebuah kamar tidur kecil. Emas dapat dibuat menjadi kawat yang tipisnya sepertiga dari ketebalan rambut manusia. 1 ons emas bis dibuat menjadi benang sepanjang 8 kilometer. Penulis: ap/yf (careeraddict)

Perhiasan langka Dalam beberapa tahun terakhir, berlian dengan warna alami sangat didambakan oleh orang-orang terkaya di dunia. Tidak seperti berlian putih, batu ini memiliki struktur kisi tertentu yang membiaskan cahaya untuk menghasilkan efek warna. Awal bulan ini, tambang Argyle di Australia barat, yang menyumbang pasokan berlian merah muda terbesar di dunia, menghentikan produksinya karena pasokan menipis. Permata ini dipotong dari bongkahan kristal merah muda terbesar yang ditemukan di Rusia dan ditambang pada Juli 2017 oleh produsen berlian Alrosa Rusia. Berlian Itu sempat dipamerkan di Taipei, Hong Kong, dan Singapura. "Pembeli bisa mendapat untung yang berlipat karena harga untuk berlian merah muda di tahun-tahun mendatang akan melonjak, akibat faktor kelangkaan," kata Tobias Kormind, direktur pengelola perhiasan berlian online terbesar di Eropa, 77 Diamonds. Menurut Sotheby's, lima dari 10 berlian termahal yang pernah dijual berwarna merah muda. ha/pkp (AFP, Reuters)

