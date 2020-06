Bayer Sediakan Rp 142 T, Selesaikan Perkara Hukum “Produk Penyebab Kanker”

Inilah Daftar Dosa Perusahaan Ternama

Starbucks Coffee

Tahun 2006 Starbucks blokir upaya pemerintah Ethiopia daftarkan merek dagang untuk berbagai jenis kopinya demi perbaiki nasib petani lokal. Langkah tersebut ditaksir akan membawa keuntungan sebesar 47 juta US Dollar buat Ethiopia setiap tahunnya. Starbucks cuma membayar petani Ethiopia 2 US Dollar untuk setiap kilogram biji kopi yang dijual lagi seharga 24 US Dollar.