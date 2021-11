Bantu Atasi Kebakaran Hutan, Peneliti Jerman Dapat Penghargaan dari Joko Widodo

Prof. Johann Georg Goldammer adalah satu-satunya warga negara asing yang menerima penghargaan Bintang Jasa Utama dari pemerintah. Namanya diumumkan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2021 lalu karena dianggap memberikan sumbangsih penting untuk Indonesia.

"Prof. Johann Goldammer telah berperan besar dalam membantu Pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan,” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong di Paviliun Indonesia pada saat KTT Iklim COP26, Kamis (04/11).

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno menyampaikan bahwa pemberian penghargaan Jasa Utama kepada Prof. Johann Goldammer merefleksikan kemitraan Indonesia-Jerman yang kuat di bidang lingkungan hidup. "Jerman merupakan mitra penting Indonesia dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Bagaimana Ambisi Iklim Eropa Membunuh Hutan Indonesia Hijau di Eropa, Petaka di Indonesia Bahan bakar nabati pernah didaulat sebagai malaikat iklim. Untuk memproduksi biodiesel misalnya diperlukan minyak sawit. Sekitar 45% minyak sawit yang diimpor oleh Eropa digunakan buat memproduksi bahan bakar kendaraan. Namun hijau di Eropa berarti petaka di Indonesia. Karena kelapa sawit menyisakan banyak kerusakan

Bagaimana Ambisi Iklim Eropa Membunuh Hutan Indonesia Kematian Ekosistem Organisasi lingkungan Jerman Naturschutzbund melaporkan, penggunaan minyak sawit sebagai bahan campuran untuk Biodiesel meningkat enam kali lipat antara tahun 2010 dan 2014. Jumlah minyak sawit yang diimpor Eropa dari Indonesia tahun 2012 saja membutuhkan lahan produksi seluas 7000 kilometer persegi. Kawasan seluas itu bisa dijadikan habitat untuk sekitar 5000 orangutan.

Bagaimana Ambisi Iklim Eropa Membunuh Hutan Indonesia Campur Tangan Negara Tahun 2006 silam parlemen Jerman mengesahkan regulasi kuota bahan bakar nabati. Aturan tersebut mewajibkan produsen energi mencampurkan bahan bakar nabati pada produksi bahan bakar fossil. "Jejak iklim diesel yang sudah negatif berlipat ganda dengan campuran minyak sawit," kata Direktur Natuschutzbund, Leif Miller.

Bagaimana Ambisi Iklim Eropa Membunuh Hutan Indonesia Komoditas Andalan Minyak sawit adalah komoditi terpanas Indonesia. Selain bahan bakar nabati, minyak sawit juga bisa digunakan untuk memproduksi minyak makan, penganan manis, produk kosmetika atau cairan pembersih. Presiden Joko Widodo pernah berujar akan mendorong produksi Biodiesel dengan campuran minyak sawit sebesar 20%. Di Eropa jumlahnya cuma 7%.

Bagaimana Ambisi Iklim Eropa Membunuh Hutan Indonesia Menebang Hutan Untuk membuka lahan sawit, petani menebangi hutan hujan yang telah berusia ratusan tahun, seperti di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Riau, ini. "Saya berharap hutan ini dibiarkan hidup selama 30 tahun, supaya semuanya bisa kembali tumbuh normal," tutur Peter Pratje dari organisasi lingkungan Jerman, ZGF. "Tapi kini kawasan ini kembali dibuka untuk lahan sawit."

Bagaimana Ambisi Iklim Eropa Membunuh Hutan Indonesia Kepunahan Paru paru Bumi Hutan Indonesia menyimpan keragaman hayati paling kaya di Bumi dengan 30 juta jenis flora dan fauna. Sebagai paru-paru Bumi, hutan tidak cuma memproduksi oksigen, tapi juga menyimpan gas rumah kaca. Ilmuwan mencatat, luas hutan yang menghilang di seluruh dunia setiap enam tahun melebihi dua kali luas pulau Jawa Penulis: Hao Gui/Nugraha



Cegah kebakaran hutan di negara berkembang

Prof. Johann Georg Goldammer yang merupakan Direktur Global Fire Monitoring Center (GFMC) telah meneliti lintas benua sejak pertengahan tahun 1970-an. Bersama kelompok kerjanya, Prof Goldammer meneliti bagaimana kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati dapat tetap dilestarikan dengan mengendalikan penyebaran api.

Menurutnya pencegahan kebakaran hutan di negara berkembang harus menjadi fokus karena dampak besar yang bisa terjadi.

"Kebakaran yang mempengaruhi negara-negara berkembang berdampak pada mata pencaharian orang-orang jauh lebih banyak daripada di negara-negara kaya dan `diasuransikan',” kata Prof Goldammer seperti dikutip dari The New Humanitarian., sambil menambahkan, "Kebakaran kecil di negara berkembang dapat menyebabkan lebih banyak malapetaka daripada di negara kaya.”

Prof. Johann Georg Goldammer meneliti hutan di Kalimantan

Indonesia berhasil cegah kebakaran hutan?

Profesor dari Fakultas Ilmu Kehutanan Universitas Freiburg itu telah mengeluarkan beberapa hasil penelitian tentang hutan Kalimantan, seperti 'The impact of droughts and forest fires on tropical lowland rain forest of Eastern Borneo'. Ia terlibat dalam merancang, mempersiapkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan nasional untuk mengurangi risiko kebakaran.

Dubes RI Arif Havas Oegroseno mengklaim keberhasilan Indonesia dalam menurunkan angka kebakaran hutan di Indonesia, dalam dalam mengatasi isu lingkungan hidup.

"Indonesia perlu menyusun strategi untuk menciptakan branding internasional terkait keberhasilan Indonesia di bidang lingkungan hidup, di antaranya penurunan deforestasi, keberhasilan restorasi gambut, pengelolaan hutan mangrove, dan juga penurunan kasus kebakaran hutan,” kata Duta Besar Arif Havas Oegroseno.

Dikutip dari antaranews, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhir Oktober lalu mengklaim bahwa Indonesia bisa mencegah karhutla selama dua tahun terakhir, meski banyak yang memprediksi bencana ganda tahun 2020 dan 2021. Namun bencana ini diakuibisa dikendalikan karena pemerintah melakukan serangkaian kebijakan seperti pengelolaan ekosistem gambut, peringatan dini dan deteksi dini, partoli terpadu, modifikasi cuaca dan pelibatan masyarakat.

ts/vlz (KBRI Berlin, OSCE, antaranews)