AS: Pemukiman Israel di Tepi Barat Tidak Lagi Melanggar Hukum Internasional

Administrasi Presiden AS Donald Trump melunakkan pendirian terhadap pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki Israel, demikian diumumkan diplomat tinggi Washington hari Senin (19/11).

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan, pemerintah AS tidak akan lagi mematuhi keputusan tahun 1978 yang menganggap pemukiman sipil di daerah yang diduduki "tidak sejalan dengan hukum internasional."

"Pendirian pemukiman sipil Israel di Tepi Barat pada dasarnya tidak melanggar hukum internasional," katanya. "Menyebut pemukiman sipil ini tidak konsisten dengan hukum internasional tidak berfungsi. Ini tidak berhasil memajukan proses perdamaian," tambahnya. "Tidak akan ada solusi hukum dari konflik ini. Argumen, siapa yang benar di bawah hukum internasional dan siapa yang salah, tidak akan membawa perdamaian." Menurut Pompeo yang memungkinkan hanyalah solusi politik.

Pompeo mengatakan, Washington dengan ini tidak mengemukakan pendapat terkait legalitas pemukiman Israel atau status Tepi Barat, dan menambahkan, isu ini harus dirundingkan oleh pihak Palestina dan Israel sendiri.

Uni Eropa mengecam kebijakan baru AS

Perubahan besar dalam kebijakan AS membuat warga Palestina marah yang menuai kritik internasional, yang kebanyakan menganggap pemukiman ini ilegal.

Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, keputusan AS "sepenuhnya bertentangan dengan hukum internasional." Nabil Abu Rdeneh mengatakan lebih lanjut, "pemerintah AS telah kehilangan kredibilitas untuk memainkan peranan apapun dalam proses perdamaian di masa depan."

Sementara itu Uni Eropa mengatakan, posisinya terhadap pemukiman Israel "jelas dan tetap tidak berubah." Ketua bagian kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Semua aktivitas permukiman menurut hukum internasional adalah ilegal. Uni Eropa menyerukan kepada Israel untuk mengakhiri semua pembangunan pemukiman, sesuai dengan kewajiban internasionalnya sebagai pihak berkuasa."

Pemerintah Israel mendapatkan pukulan terkait pemukimannya, ketika Mahkamah Eropa minggu lalu memutuskan, bahwa semua produk buatan pemukiman Israel harus dilabeli.

Netanyahu memuji keputusan AS

Tidak lama setelah pengumuman Washington, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, perubahan kebijakan AS terhadap pemukiman Israel adalah "membenarkan kesalahan historis."

Menteri Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo

Ia juga berterima kasih kepada Presiden Trump dan menlu Pompeo "untuk posisi tegas mereka dalam mendukung kebenaran dan keadilan," sambil menyerukan kepada negara-negara lain untuk "mengambil posisi sama" jika mereka ingin memajukan perdamaian.

Keputusan AS ini diperkirakan akan memberikan dukungan bagi Netanyahu, yang berusaha keras untuk tetap berkuasa setelah gagal membentuk pemerintah koalisi.

Tidak lama setelah pengumuman Pompeo, kedutaan AS di Yerusalem mengeluarkan peringatan untuk pergi ke Yerusalem, Tepi Barat dan Gaza. Mereka mengatakan, pihak-pihak yang menentang pernyataan Pompeo mungkin akan menargetkan fasilitas-fasilitas pemerintah AS, sektor swasta AS dan warga AS."

Harapan bagi solusi dua negara melemah

Perubahan kebijakan ini adalah langkah besar terbaru dari pemerintah Trump yang mungkin dapat membahayakan harapan Palestina atas solusi dua negara. Pemerintah Palestina menuduh Israel mengambil tanah Palestina dengan pemukimannya serta membatasi hak atas kebebasan bergerak bagi warga Palestina.

Pada tahun 2017, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan secara resmi membuka kedutaan di kota tersebut pada tahun 2018. Sebelumnya kebijakan AS adalah bahwa status Yerusalem akan diputuskan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.

Pada bulan Maret tahun ini, Trump mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai milik Israel. Ini adalah keputusan yang mendukung Netanyahu, tetapi juga memicu respon tajam dari Suriah.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Masjid Al-Aqsa - 1967 Selamanya Yerusalem diperebutkan oleh kaum Muslim dan Yahudi. Uniknya perang yang berkecamuk pada 1967 hampir tidak mengusik kehidupan warga Yerusalem. Menjelang akhir pekan, penduduk muslim berkumpul di Masjid al-Aqsa untuk menunaikan ibadah Sholat Jumat. Foto ini diambil pada 23 Juni 1967, dua pekan setelah perang berakhir.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Masjid Al-Aqsa - 2017 Pada lokasi yang sama kehidupan umat Muslim tidak berubah, meski telah berselang separuh abad. Ribuan warga tetap berduyun-duyun menunaikan ibadah di Masjid Al-Aqsa dan berkumpul di halamanya untuk bersantai.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Makam Absalom - 1967 Lembah Kidron adalah kawasan suci buat umat Yahudi dan Kristen. Selain Makam Absalom, putra Raja Daud yang memberontak, lembah ini juga menampung Taman Getsemani, di mana Yesus berdoa sebelum mengalami penyaliban.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Makam Absalom - 2017 Sampai saat ini warga Arab dan Yahudi masih berseteru ihwal nama lembah bersejarah ini. Dalam bahasa Ibrani lembah ini dinamai Kidron, sementara warga Arab menyebutnya Wadi al-Joz.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Bukit Zaitun - 1967 Lini pertahanan pasukan Arab-Yordania di Bukit Zaitun yang membentengi bagian timur Yerusalem mengalami gempuran hebat oleh militer Israel. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan Yahudi untuk merebut kawasan strategis tersebut.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Bukit Zaitun - 2017 Kini Bukit Zaitun dan kawasan pemukiman Wadi el-Joz yang berada di tepi Yerusalem terlihat modern. Pun menara rumah sakit Augusta Victoria yang dibangun pada awal abad ke19 masih berdiri tegap di puncak Bukit Zaitun. Kawasan tersebut hingga kini dihuni oleh warga Arab di Yerusalem.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Kubah Shakhrah - 1967 Kubah Shakhrah adalah ikon Yerusalem yang diperebutkan. Kompleks suci ini tidak hanya menjadi situs berharga umat Muslim, tetapi juga bangsa Yahudi. Sebab itu keputusan parlemen Israel, Knesset, untuk menyerahkan kompleks Al-Haram kepada umat Muslim sesaat setelah Perang 1967 dianggap mengejutkan oleh banyak pihak.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Kubah Shakhrah - 2017 Buat warga Yahudi, kubah Shakhrah melindungi batu besar, tempat di mana Bumi diciptakan danNabi Ibrahim mengorbankan puteranya. Sementara untuk umat Muslim, dari tempat inilah Nabi Muhammad melakukan perjalanan langit yang dikenal dengan Isra Mi'raj.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Gerbang Damaskus - 1967 Setelah tidak digunakan lagi sebagai benteng pertahanan, Gerbang Damaskus menjadi pintu masuk utama menuju kota tua Yerusalem. Meski terdapat konsensus antara Arab dan Israel untuk tidak menghancurkan bangunan bersejarah, sebagian tembok Gerbang Damaskus turut hancur dalam Perang 1967.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Gerbang Damaskus - 2017 Selama berpuluh tahun, kerusakan pada Gerbang Damaskus yang muncul akibat perang dibiarkan tak tersentuh. Baru 2011 silam Israel merestorasi menara dan sebagian besar tembok yang hancur akibat Perang 1967. Kini Gerbang Damaskus menjadi salah satu atraksi wisata paling digemari turis mancanegara.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Arab Souk - 1967 Pasar Arab adalah jantung perdagangan Yerusalem sejak era Kesultanan Utsmaniyyah. Pada era kerajaan Islam terkuat sepanjang sejarah itu Yerusalem mengalami banyak pembangunan, antara lain tembok yang mengelilingi kota tua dan Pasar Arab.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Arab Souk - 2017 Hingga hari ini Pasar Arab masih riuh oleh pedagang muslim yang menjajakan berbagai barang, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian khas Arab hingga berbagai jenis suvenir untuk wisatawan.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Restoran Basti - 1967 Restoran Basti sudah dimiliki oleh keluarga muslim Yerusalem sejak 1927. Saat perang berkecamuk pun warga muslim masih menyempatkan diri bertemu di salah satu tempat makan paling tua di Yeruslem itu.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Restoran Basti - 2017 Kini, 50 tahun berselang, restoran Basti menjadi lokasi favorit wisatawan asing yang menjelajah kota tua Yerusalem. Setiap tahun restoran ini selalu tutup lebih awal ketika warga Yahudi merayakan pembebasan dan penggabungan Yerusalem ke wilayah Israel sebagai buntut Perang 1967.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Pemakaman Yahudi - 1967 Pada Perang Enam Hari, komandan militer Israel Motta Gur dan pasukannya memantau kompleks Al-Haram dari punggung Bukit Zaitun yang juga menaungi salah satu pemakaman Yahudi paling tua di Timur Tengah. Setelah merebut kawasan strategis ini dari tangan pasukan Yordania, Israel merencanakan perebutan kota tua Yerusalem.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Pemakaman Yahudi - 2017 Kini, di lokasi yang sama, ribuan wisatawan berfoto untuk mengabadikan kompleks Al-Haram beserta kota tua Yerusalem. Bukit Zaitun tidak cuma tujuan wisata favorit umat Muslim, melainkan juga bangsa Yahudi.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Sabil Qaitbay - 1967 Mata air Qaitbay yang dibangun pada era Kesultanan Mamluk, dianggap sebagai salah satu sudut paling cantik di kompleks Al-Haram. Meski dibangun dengan gaya Islam dengan membubuhkan ayat-ayat Al-Quran, menara mata air ini didesain oleh seorang arsitek beragama Kristen.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Sabil Qaitbay - 2017 Sejak Perang 1967, semua bangunan bersejarah dan dianggap suci oleh tiga agama Samawi dilindungi dan dijauhkan dari konflik bersenjata. Sebab itu pula berbagai situs bersejarah di Yerusalem nyaris tak berubah meski didera perang dan gelombang kekerasan. Meski begitu Yerusalem tetap berada di episentrum konflik antara Palestina dan Israel.



Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam perang tahun 1967 dan segera membangun pemukiman di wilayah tersebut. Sekitar 700.000 warga Israel sekarang tinggal di dua wilayah tersebut, yang keduanya diklaim Palestina untuk negara mereka. Dewan Keamanan PBB sudah menuntut Israel untuk menghentikan pembagunan pemukiman pada tahun 2016 dan menyebut pemukiman Israel sebagai pelanggaran hukum internasional. Tetapi Israel tetap terus membangun pemukiman. Menurut keterangan organisasi perdamaian Peace Now, sejak awal tahun 2019 saja pemerintah Israel memberi izin untuk dibangunnya 8337 apartemen di wilayah-wilayah pemukiman Israel.

Roket ditembakkan dari Suriah

Selasa (19/11) dini hari, sirene peringatan tembakan roket bunyi di Dataran Tinggi Golan. Militer Israel mengatakan, sistem pertahanan roket mereka menangkis serangan-serangan ini.

"Empat tembakan dikenali berasal dari Suriah menuju wilayah Israel dan berhasil dicegat oleh pertahanan udara Israel," lapor angkatan bersenjata Israel. Sampai berita diturunkan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

