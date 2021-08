AS Tawarkan Perlindungan ke Lebih Banyak Pengungsi Afganistan

Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mengizinkan lebih banyak pengungsi dari Afganistan yang mungkin jadi target kekerasan Taliban. Syaratnya, mereka harus memenuhi kriteria kelayakan baru yang telah diperluas, ujar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Senin (02/08).

Sekitar 20.000 pengajuan telah diterima untuk program memukimkan kembali penerjemah yang telah bekerja bersama pasukan AS, dan keluarga dekat mereka. Keputusan itu diambil di tengah situasi keamanan yang memburuk dengan cepat di Afganistan.

"Kami tahu ada warga Afganistan yang tidak memenuhi syarat (untuk program visa khusus), tetapi kami kecualikan mereka yang membantu kami dan pantas mendapatkan bantuan kami," kata Blinken.

"Kami membuat penunjukan Prioritas 2 yang memberikan akses ke program misi pengungsi AS kepada banyak dari warga Afganistan dan anggota keluarga mereka."

Siapa yang memenuhi syarat di bawah kriteria baru?

Karyawan dan mantan karyawan organisasi berita yang berbasis di AS, memenuhi syarat untuk mengajukan suaka. Di antaranya adalah lembaga bantuan dan pengembangan yang berbasis di AS, bersama dengan kelompok bantuan lain yang menerima dana mereka dari AS. Mereka yang juga berpotensi diterima suakanya adalah karyawan dan mantan karyawan pemerintah AS dan misi NATO di Afganistan yang tidak memenuhi syarat untuk program khusus.

Ini berarti bahwa sekitar 50.000 lebih warga Afganistan dan keluarga dekat mereka yang tidak memenuhi syarat untuk Visa Imigrasi Khusus (Special Immigration Visas/SIV) dapat dimukimkan kembali secara permanen di AS sebagai bagian dari program pengungsi Prioritas 2.

Dengan meningkatnya serangan Taliban, banyak warga Afganistan yang bekerja erat dengan tentara AS takut nyawa mereka terancam

Tantangan untuk program pengungsi

Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan ada "tantangan diplomatik, logistik, dan birokrasi yang signifikan terhadap program pengungsi Afganistan yang baru."

Salah satu masalah bagi mereka yang ingin meninggalkan Afganistan yang dilanda perang itu adalah proses ajudikasi yang bisa memakan waktu dua tahun. Para pengungsi, mungkin harus tinggal di negara ketiga sampai permohonan mereka disetujui.

Ini akan menjadi "tanggung jawab pelamar program pengungsi untuk keluar dari Afganistan," tambahnya.

Untuk alasan ini, AS telah berdiskusi dengan negara-negara sekitarnya untuk menerima potensi gelombang pengungsi di bawah UNHCR. Blinken mengatakan warga Afganistan lainnya dapat mengajukan status pengungsi di bawah badan pengungsi PBB dari negara ketiga.

Presiden Afganistan menyalahkan AS atas krisis keamanan di negaranya

Sementara itu, Presiden Afganistan Ashraf Ghani menuding AS atas krisis keamanan negaranya yang meningkat.

"Situasi saat ini terjadi karena keputusan mendadak tentang penarikan pasukan internasional," kata Ghani kepada parlemen Afghanistan dalam pidatonya pada Senin (02/08). Ghani menambahkan, "kami memiliki situasi yang tidak terduga dalam tiga bulan terakhir."

Pasukan AS Pulang, Afganistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Rongsokan sejauh mata memandang Sejarawan mungkin memperdebatkan peninggalan misi politik AS di Afganistan. Tetapi peninggalan fisiknya terlihat jelas dalam bentuk rongsokan dan sampah dalam jumlah besar. Angkatan Darat AS akan ditarik sepenuhnya dari Pangkalan Udara Bagram pada peringatan 20 tahun serangan teroris 11 September di Washington dan New York, jadi dalam waktu beberapa minggu ke depan.

Pasukan AS Pulang, Afganistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Di mana harus menaruh semua sampah? Tentara AS akan membawa pulang peralatan atau memberikannya kepada pasukan keamanan setempat. Tetapi masih banyak sampah kemasan dan elektronik tersisa. Lebih dari 100.000 tentara AS bertugas di Bagram sejak 2001. Pangkalan yang terletak 70 kilometer di utara Kabul, telah berkembang menjadi kota kecil ala Amerika, lengkap dengan pusat perbelanjaan dan restoran cepat saji.

Pasukan AS Pulang, Afganistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Sampah seseorang adalah harta karun bagi orang lain Tempat pembuangan rongsokan di luar pangkalan telah menjadi populer di kalangan pemburu harta karun. Mereka datang dalam jumlah besar untuk mengais sampah, mencari sesuatu yang masih berguna, seperti sepasang sepatu boot militer ini. Harapan mereka adalah menjual apa yang ditemukan untuk mendapatkan uang.

Pasukan AS Pulang, Afganistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Mencari harta karun sampah elektronik Sampah elektronik dalam jumlah besar juga terkubur di tempat pembuangan sampah. Orang mencari papan sirkuit berisi suku cadang dan sekrup yang dapat digunakan kembali. Beberapa bahkan mengandung bahan berharga seperti tembaga dan sejumlah kecil emas. Bagi orang Amerika, itu semua sampah. Tapi bagi warga Afganistan yang berpenghasilan hanya US $695 (Rp8,5 juta) setahun, itu adalah harta karun.

Pasukan AS Pulang, Afganistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Apa yang akan terjadi dengan Bagram? Bagram, di kaki pegunungan Hindu Kush, memiliki sejarah panjang sebagai pangkalan militer. Tentara Uni Soviet menggunakan pangkalan itu selama invasinya pada 1979. Banyak yang sekarang khawatir setelah pasukan Amerika pergi, Bagram akan jatuh ke tangan Taliban, yang berarti kemenangan strategis bagi kaum Islamis.

Pasukan AS Pulang, Afganistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Penarikan pasukan yang riskan Pasukan AS resminya ditarik pulang sejak 1 Mei dan tidak ada waktu untuk membuang sampahnya. Senjata berat dan pasukan tambahan tetap disiagakan untuk kemungkinan serangan Taliban selama penarikan. Pada minggu terakhir penarikan, total 36 negara NATO dan mitra terlibat dalam misi tersebut, termasuk 2.500 tentara Amerika dan 1.100 tentara Jerman

Pasukan AS Pulang, Afganistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Wanita yang bekerja Seorang gadis memulung peti logam usang dari tempat pembuangan sampah. Terlepas dari situasi sulit, anak perempuan dan wanita yang paling diuntungkan dari misi militer pimpinan AS dan jatuhnya Taliban pada tahun 2001. Mereka dapat bersekolah, dan sebagai wanita dewasa bisa bekerja di sektor yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh mereka, termasuk di pengadilan tinggi dan institusi resmi lainnya.

Pasukan AS Pulang, Afganistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Orang-orang yang ditinggalkan Beberapa orang menemukan barang-barang bernilai sentimental murni di tempat barang rongsokan, untuk mengingatkan mereka pada pangkalan militer AS ini. Banyak pemukiman pasukan lokal Afganistan bermunculan di sekitar Bagram, dan eksistensi mereka bergantung pada pangkalan itu. Banyak yang sekarang bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan mereka dan keluarga mereka.

Pasukan AS Pulang, Afganistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Apa yang tersisa? Jadi apa yang tersisa dari kehadiran AS di Hindu Kush, selain sepatu usang dan kawat berkarat? Presiden AS Joe Biden menjanjikan kemitraan "berkelanjutan" pada saat pertemuan dengan mitranya dari Afganistan, Ashraf Ghani di Gedung Putih 25 Juni. Nasib jutaan warga Afganistan akan tergantung dari janji Biden. (bn/as) Penulis: Friedel Taube



Pemerintahnya berencana membangun kembali kontrol di Afganistan dalam enam bulan ke depan.

Taliban membuat keuntungan yang cepat. Dalam beberapa pekan terakhir gerilyawan kelompok itu pindah ke ibu kota provinsi, termasuk Lashkar Gah, ibu kota Provinsi Helmand. Warga mengatakan ada pertempuran sengit yang terjadi dan ada banyak korban tewas di jalan-jalan kota.

Sebelumnya, AS membantu pasukan Afganistan melawan Taliban lewat serangan udara, meskipun di tahap-tahap akhir penarikan pasukan militernya dari negara itu.

pkp/ha (AP, AFP, Reuters)