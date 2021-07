AS Lakukan Serangan Udara Lawan Taliban dan Janji Dukung Pasukan Afganistan

Pasukan AS Pulang, Afganistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika

Rongsokan sejauh mata memandang

Sejarawan mungkin memperdebatkan peninggalan misi politik AS di Afganistan. Tetapi peninggalan fisiknya terlihat jelas dalam bentuk rongsokan dan sampah dalam jumlah besar. Angkatan Darat AS akan ditarik sepenuhnya dari Pangkalan Udara Bagram pada peringatan 20 tahun serangan teroris 11 September di Washington dan New York, jadi dalam waktu beberapa minggu ke depan.