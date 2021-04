Akibat Krisis Ekonomi, Petani Lebanon Beralih Tanam Ganja

Bisnis Ganja Para 'Biarawati'

Keuntungan dari bertanam ganja

Saat ini, Sisters of the Valley menjalankan toko yang sangat sukses yang menjual produk ganja di Etsy, dengan hasil penjualan setinggi US$ 40.000 per bulan. mereka meraup keuntungan ratusan ribu dollar AS pada tahun 2016. Keuntungan disumbangkan ke berbagai pihak dan diinvestasikan kembali dalam produk untuk pembibitan.