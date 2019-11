Agenda Baru Reuni 212: Kasus Sukmawati dan Kepulangan Rizieq Shihab

Reuni 212 bakal kembali digelar. Acara ini bakal berisi kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hingga desakan terhadap polisi untuk melanjutkan proses hukum terhadap Sukmawati Soekarnoputeri.

"Kegiatan Reuni 212 ini juga dirangkai dengan Maulid Nabi Muhammad SAW bertepatan hari kelahiran Rasulullah SAW. Telah terjadi penistaan agama, khususnya terhadap Nabi Muhammad SAW, oleh Ibu Sukmawati Soekarnoputri," ujar Ketua Panitia Awit Mashuri di Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Awit menilai proses hukum terhadap pelaporan Sukmawati belum mengalami kemajuan. Dia meminta hukum ditegakkan.

"Kami menyayangkan belum ada progres atas laporan saudara-saudara kami di berbagai daerah atas penghinaan Ibu Sukmawati membandingkan peran Rasulullah dengan Sukarno di saat zaman penjajahan adalah tidak tepat sikap tersebut yang tergolong penistaan agama Islam. Untuk itu, kami meminta kepada pihak kepolisian untuk segera memproses Ibu Sukmawati Soekarnoputri sebagaimana hukum yang berlaku di negeri ini. Jangan sampai negara bertindak tidak adil dalam penegakan hukum," kata dia.

Desak Kepulangan Rizieq Shihab

Awit menyebut pihaknya juga mendesak pemerintah memulangkan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia lewat Reuni 212 yang ketiga ini. Dia berharap agar hak Imam Besar FPI itu dikembalikan.

"Selanjutnya melalui acara reuni yang ke-3 ini kita mendesak kepada semua pihak untuk menghentikan pengasingan politik terhadap imam besar umat Islam Indonesia Habib Rizieq Shihab jangan langgar HAM beliau selaku warga negara Indonesia," tegasnya.

Selain itu, peserta Reuni 212 akan menggelar doa untuk keselamatan rakyat Palestina. Awik kemudian mengajak umat Islam menghadiri acara tersebut dengan tertib dan damai.

"Kami juga berdoa agar Allah menyelamatkan saudara kami di Gaza, Palestina. Terakhir kami kembali mengajak umat muslim, khususnya Alumni 212, untuk menghadiri Reuni Mujahid 212 dengan menjaga akhlakul karimah, tertib, damai, dan bersih," kata dia.

Awit menyebut acara akan dimulai pada pukul 02.30 WIB dini hari dan berakhir pukul 08.30 WIB. Dia mengajak para karyawan yang bekerja di sekitar Monas untuk ikut salat berjemaah.

"Ayo putihkan Monas pada Senin, 2 Desember 2019, mulai pukul 02.30 WIB, mulai salat Tahajud sampai 08.30 WIB. Bawa bendera Merah Putih sebanyak-banyaknya, bendera-bendera ormas masing-masing serta mengenakan pakaian putih," ujar Awit.

"Kepada karyawan yang berkantor di sekitar Monas kami ajak untuk subuh berjemaah serta siapkan sarapan pagi bersama di sejumlah titik logistik yang tersebar di Monas," imbuhnya.

Kasus-kasus yang Melilit Rizieq Dugaan kasus salam Sampurasun Angkatan Muda Siliwangi dan Aliansi Masyarakat Sunda Menggugat melaporkan Rizieq Shihab ke Polda Jawa Barat awal Januari 2017 atas dugaan pemimpin Front Pembela Islam itu memplesetkan salam khas Sunda, ‘Sampurasun‘ menjadi "campur racun". Ucapan ditengarai disampaikan Shihab saat berceramah di Purwakarta, 13 November 2015.

Kasus-kasus yang Melilit Rizieq Dugaan pelecehan Pancasila dan pencemaran nama baik Soekarno Sukmawati Soekarnoputri melaporkan Rizieq Shihab ke kepolisian pada bulan Oktober 2016. Laporan dilatarbelakangi pernyataan Rizieq yang dianggap menodai Pancasila dan menghina proklamator RI, Soekarno, dalam sebuah ceramah yang terekam di video. Sukmawati kemudian melaporkan Rizieq dengan tuduhan melakukan tindak pidana penodaan terhadap lambang dan dasar negara

Kasus-kasus yang Melilit Rizieq Dugaan penodaan agama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melaporkan Rizieq terkait dengan ceramah pemimpin FPI itu yang diduga menodai agama. Rizieq diduga mengatakan: 'Kalau tuhan itu beranak, terus bidannya siapa?' dalam ceramah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, tanggal 25 Desember 2016. Video rekamannya itu beredar di media sosial.

Kasus-kasus yang Melilit Rizieq Dugaan penyebaran kebencian Pada bulan yang sama, Desember 2016, ia dilaporkan ke kepolisian oleh Rumah Pelita (forum mahasiswa-pemuda lintas agama) dan Student Peace Institute. Ketua Rumah Pelita Slamet Abidin, yang menyebut isi ceramah Rizieq dinilai bisa memecah belah NKRI dan kerukunan antar-umat beragama. Sementara Direktur Eksekutif SPI, Doddy Abdallah menandaskan: "Kami dari pihak Muslim sendiri tersinggung."

Kasus-kasus yang Melilit Rizieq Dugaan kasus palu arit di lembar uang Awal 2017, Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) dan Solidaritas Merah Putih (Solmet) melaporkan Rizieq Shihab terkait ceramahnya yang menyatakan bahwa uang kertas terbitan Bank Indonesia berlogo palu arit. Isu tersebut viral di media sosial dan dianggap menghasut masyarakat. Bank Indonesia menjelaskan gambar itu merupakan logo BI yang dijadikan sebagai salah satu fitur pengaman uang.

Kasus-kasus yang Melilit Rizieq Dugaan penyebaran konten berbau pornografi Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi ke polisi, melaporkan penyebaran konten berbau pornografi yang diduga merupakan percakapan via whatsapp antara Rizieq Shihab dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein. (Ed:ap/tempo/kompas)



Tak ada pengamanan spesial

Panitia Reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 sepakat acara hanya diisi kegiatan keagamaan. Polisi memastikan pengamanan Reuni 212 tidak ada yang spesial.

"Saya sudah mengatakan bahwa ini kegiatan keagamaan, dan kita sudah berkoordinasi dengan panitianya, mereka tidak melaksanakan lain selain kegiatan keagamaan," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono di Lapangan Promoter Ditlantas Polda Metro Jaya, Senayan, Jakarta Selatan (30/11/2019).

Gatot mengatakan reuni itu digelar sejak pukul 02.00 WIB dini hari hingga 08.00 WIB di Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2019 mendatang.

Terkait pengamanan, Gatot menyebut pihaknya telah menyiapkan personel untuk berjaga di sekitar Monas. Diperkirakan massa yang hadir mencapai 10.000 orang.

"Sudah siap semuanya, lebih kurang kalau kita informasikan 10.000 orang (yang akan hadir di Reuni 212), pengamanan nggak ada yang spesial," jelasnya.

Diketahui PA 212 akan menggelar Munajat dan Maulid Akbar Reuni Mujahid 212 di Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2019 mendatang. PA 212 juga telah mengantongi izin resmi dari Pemprov DKI Jakarta untuk menggelar acara Reuni 212 di Monas.

"Kemudian kesimpulannya memang diberikan izin. Kalau nggak salah itu pertemuan (Forkompimda) hari Selasa, jadi Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati kemudian Kabinda rapat di situ yang kemudian menggariskan," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11). (gtp/yp)

