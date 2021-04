100 Hari Joe Biden: Menata Ulang Hubungan Transatlantik AS-Jerman

Momen Interaksi Kanselir Angela Merkel dengan Presiden AS, dari Bush hingga Biden

Banyak berselisih dengan Trump

Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden AS Donald Trump berselisih tentang masalah Iran, perdagangan, NATO, dan banyak lainnya. Perbedaan keduanya pun tampaknya semakin dalam dan bahkan bersifat pribadi saat Trump menyebut Merkel "bodoh". Trump menarik pasukan AS yang berada di Jerman dan menuduh Jerman negara yang ''nakal'' dalam kontribusinya pada NATO karena memperlakukan AS secara tak adil.