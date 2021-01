Lewat Panggilan Telepon, Biden-Merkel Sepakat Mengatasi Tantangan Global Bersama

Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden AS Joe Biden dalam sambungan telepon menyepakati bahwa pandemi virus corona dan tantangan global lainnya hanya dapat diatasi jika negara-negara bekerja sama, demikian kata juru bicara Merkel, Steffen Seibert pada hari Senin (25/01).

Dalam percakapan telepon pertama mereka sejak Biden menjabat pekan lalu, Merkel juga menyambut baik langkah Biden membawa kembali AS ke Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris.

"Kanselir dan presiden Amerika sepakat bahwa diperlukan upaya internasional yang lebih kuat untuk menangani pandemi virus corona," ujar Seibert.

Merkel dan Biden juga berbicara tentang masalah kebijakan luar negeri antara lain soal Afganistan dan Iran, bersama dengan masalah perdagangan dan kebijakan iklim. Seibert menambahkan bahwa Merkel "menyatakan kesediaan Jerman untuk mengambil tanggung jawab dalam menangani tugas-tugas internasional bersama dengan mitra Eropa dan transatlantiknya."

Dalam kesempatan ini Merkel juga mengucapkan selamat kepada Biden atas pelantikannya dan mengundang presiden AS berusia 78 tahun itu ke Jerman segera jika situasi di tengah pandemi memungkinkan.

Memperbaiki keretakan hubungan transatlantik

Ketegangan terjadi dalam hubungan transatlantik semasa kepemimpinan mantan Presiden AS Donald Trump. Trumo menuduh Jerman "nakal" dengan mengorbankan ekonomi AS, baik dalam hal perdagangan maupun kerja sama militer di NATO. Ketegangan itu kemudian tercermin, salah satunya dalam keputusan AS yang menarik 9.000 tentaranya dari Jerman.

Pada hari Kamis (21/01) pekan lalu, dalam konferensi persnya Merkel mengatakan bahwa Jerman dan AS sekarang memiliki kesamaan yang lebih banyak setelah Biden menggantikan Trump.

"Ada cakupan yang jauh lebih luas untuk konsensus politik dengan Presiden Biden," kata Merkel kepada wartawan, menambahkan bahwa tindakan Biden sejak menjabat menunjukkan bahwa ia lebih dekat dengan Jerman.

Momen Interaksi Kanselir Angela Merkel dengan Presiden AS, dari Bush hingga Biden Banyak berselisih dengan Trump Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden AS Donald Trump berselisih tentang masalah Iran, perdagangan, NATO, dan banyak lainnya. Perbedaan keduanya pun tampaknya semakin dalam dan bahkan bersifat pribadi saat Trump menyebut Merkel "bodoh". Trump menarik pasukan AS yang berada di Jerman dan menuduh Jerman negara yang ''nakal'' dalam kontribusinya pada NATO karena memperlakukan AS secara tak adil.

Momen Interaksi Kanselir Angela Merkel dengan Presiden AS, dari Bush hingga Biden Siapa sebenarnya yang berkuasa? Gambar Merkel dan Trump saat KTT G7 di Kanada pada Juni 2018 di atas membuat heran seluruh dunia: Apakah Merkel yang memegang kendali di sini, berdiri menantang Trump, sebagai pemimpin sejati dunia? Atau apakah 'bos'-nya justru Trump karena satu-satunya yang dalam posisi duduk? Gambar ini dirilis oleh pemerintah Jerman, dengan judul "pertemuan spontan antara dua sesi kerja."

Momen Interaksi Kanselir Angela Merkel dengan Presiden AS, dari Bush hingga Biden Menolak jabat tangan Presiden Trump tampak angkuh ketika dia menjamu Kanselir Merkel di Gedung Putih pada Maret 2017. Saat di kantor kepresidenan, Trump menolak untuk mengulurkan tangannya kepada kanselir di depan para wartawan. Gambaran kaku dalam pertemuan pertama antara keduanya itu sontak ramai diperbincangkan.

Momen Interaksi Kanselir Angela Merkel dengan Presiden AS, dari Bush hingga Biden Hubungan yang harmonis dengan Obama Berbanding terbalik dengan Trump, ikatan Merkel dengan Barack Obama sangat harmonis. Merkel dan Obama tampak sangat berteman baik sebagai pemimpin dua negara selama dua masa jabatan Obama sebagai presiden AS. Foto ini diambil pada November 2016, ketika Obama datang ke Berlin untuk kunjungan perpisahan - hanya beberapa hari setelah Donald Trump terpilih sebagai penggantinya.

Momen Interaksi Kanselir Angela Merkel dengan Presiden AS, dari Bush hingga Biden Banyak melontarkan senyum Merkel menerima Presidential Medal of Freedom, penghargaan sipil tertinggi Amerika Serikat, di Gedung Putih pada Juni 2011. Obama memuji komitmen Merkel terhadap persatuan Eropa. Pengamat pun melihat penghargaan itu sebagai bukti hubungan Jerman-AS yang baik.

Momen Interaksi Kanselir Angela Merkel dengan Presiden AS, dari Bush hingga Biden Saling dukung dalam berbagai isu dunia Pada KTT G7 di Pegunungan Alpen Bayern pada 2015, Merkel dan Obama terlihat sangat harmonis. Merkel dapat mengandalkan dukungan AS dalam banyak topik, salah satunya dalam perang melawan perubahan iklim. Sayangnya, hal berakhir secara tiba-tiba ketika Trump menjadi presiden pada 2016.

Momen Interaksi Kanselir Angela Merkel dengan Presiden AS, dari Bush hingga Biden Harmonis dengan Bush Pendahulu Obama, George W. Bush, menyampaikan pernyataan antusias tentang semangat Merkel terkait hak kebebasan, tepat setelah pertemuan pertama mereka. Pada KTT G8 di St. Petersburg pada Juli 2006, Bush bahkan memberi Merkel pijatan leher dadakan yang membuat kanselir terkejut. Tetapi hal itu tampaknya tidak membebani hubungan mereka.

Momen Interaksi Kanselir Angela Merkel dengan Presiden AS, dari Bush hingga Biden Gerak-isyarat politik lewat potongan daging babi Pada Juli 2006, dalam foto terlihat Bush dengan senang hati meletakkan potongan babi panggang di atas piring Merkel. Merkel menyambutnya dengan hangat di daerah pemilihannya di pantai negara bagian Mecklenburg-Western Pomerania Jerman timur laut. Acara barbeque itu merupakan puncak kunjungan ke markas politik Merkel.

Momen Interaksi Kanselir Angela Merkel dengan Presiden AS, dari Bush hingga Biden Bush mengantar Merkel dan suaminya Pada 2007 Merkel mengunjungi Bush di peternakannya di Texas. Bush secara pribadi mengantar Merkel dan suaminya, Joachim Sauer, dengan truk pickup buatan Amerika. Merkel dan Bush sepakat untuk bekerja sama untuk menemukan solusi diplomatik atas meningkatnya ketegangan atas program nuklir Iran.

Momen Interaksi Kanselir Angela Merkel dengan Presiden AS, dari Bush hingga Biden Hubungan Trans-Atlantik Saat upacara pemakaman mantan Kanselir Jerman Helmut Kohl pada Juli 2017, mantan Presiden Bill Clinton menyampaikan pidato yang lucu dan emosional. "Aku mencintainya," katanya. Ketika dia duduk lagi, dia meraih tangan Merkel.

Momen Interaksi Kanselir Angela Merkel dengan Presiden AS, dari Bush hingga Biden Harapan perbaikan hubungan untuk Jerman-AS Pada November 2009, Merkel menyampaikan pidato di depan Kongres AS di Washington, DC. Saat peserta bertepuk tangan, Wakil Presiden Joe Biden menghibur kanselir, dan membuatnya tertawa. Banyak pihak berharap hubungan Jerman-AS kembali harmonis di bawah pemerintahan Biden. Penulis: Peter Hille (pkp/gtp) Penulis: Peter Hille



Merkel adalah pemimpin Eropa ketiga yang berbicara dengan Biden sejak menjabat. Pada hari Sabtu (23/01), Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah berbicara dengan Biden, dan keesokan harinya Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menerima panggilan telepon dari Biden.

Sebelumnya, pada hari Senin (25/01), Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas enggan berkomentar atas pertanyaan yang menanyakan apakah menjadi negara ketiga yang menerima panggilan dari Biden adalah pertanda buruk bagi hubungan Jerman-AS.

"Anda bisa melihatnya seperti itu, tetapi Anda tidak harus melihatnya seperti itu. Saya pikir masalah yang harus kita tangani pada dasarnya adalah yang penting bagi kita," kata Maas. "Saya sangat yakin bahwa kita memiliki peluang besar."

rap/gtp (Reuters, AFP, dpa)