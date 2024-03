„Zvijezde padalice” - gdje će pasti svemirski otpad s ISS-a?

U dijelovima Njemačke tijekom večeri bi se možda mogao čuti prasak. Možda će i zasvijetliti na nebu, kao kod zvijezda padalica. Iza tih (mogućih) fenomena stoji odbačeni blok baterija s Međunarodne svemirske postaje (ISS). Nakon skoro tri godine u svemiru, očekuje se da će otpad pogoditi Zemlju tijekom današnjeg dana.

Prije nego što blok baterija uđe u atmosferu Zemlje, nekoliko puta će preletjeti Njemačku, navodi Savezni ured za civilnu zaštitu (BBK). Na njihovoj web-stranici objavljena su tri moguće rute: prvo, svemirski otpad bi mogao preletjeti Saveznu Republiku oko 17 sati - na putanji od Saarlanda preko Rheinland-Pfalza, Hessena, Tiringije do Saske. Otprilike sat i pol kasnije, baterije ponovno prelaze preko Njemačke - i to (možda) iznad Sjeverne Rajne-Vestfalije, Saske-Anhalta i Saske. Konačno, otpad bi mogao preletjeti Njemačku i po treći put na svom kretanju ka površini Zemlje, i to oko 20 sati. Međutim, ova posljednja prognozirana ruta dodiruje samo južni dio Baden-Württemberga i mali dio Bavarske.

Otpad će se vjerojatno srušiti u Sjevernoj Americi

Prema proračunima Njemačkog centra za zračni i svemirski promet (DLR), malo je vjerojatno da će dijelovi baterijskog paketa pasti u Njemačkoj. Po svoj prilici, otpad će ući u atmosferu na sjevernom dijelu Sjeverne Amerike. Nemoguće je točno reći kada će svemirski otpad udariti na površinu Zemlje - DLR je izračunao da bi u rasponu od 20 sati u petak uvečer, po srednjoeuropskom vremenu, mogao ponovno ući u atmosferu.

Upozorenje njemačkih vlasti od otpada s ISS-a koje su dobili građani Savezne Republike Foto: Jan Eifert/picture alliance

Usprkos vrlo niskom riziku od opasnosti, BBK je u četvrtak poslao službeno upozorenje o opasnosti preko nekoliko aplikacija za upozorenja. Ali, vlasti također pretpostavljaju da je „malo vjerojatno“ da će dijelovi baterija pasti negdje na tlu Savezne Republike. „Ako, suprotno očekivanjima, bude indicija da Njemačka biti pogođena“, bit će poslano još jedno upozorenje, navodi se.

Prasak ili sjaj

Ali čak i da svemirski otpad ne pogodi Njemačku, moglo bi se čuti ili vidjeti kako svemirski otpad leti iznad Savezne Republike. Prema BKK-u, zvučni udar bi se mogao čuti u pogođenim regijama ili bi se mogla vidjeti svjetlost na nebu.

Bivši predsjednik Europske svemirske agencije (ESA) također ne isključuje mogućnost da se otpad može vidjeti na nebu. U intervjuu novinskoj agenciji dpa, on je rekao: “Činjenica je da baterije sagorijevaju. Pretpostavljam da će paket skoro potpuno izgorjeti u atmosferi. Možda će se vidjeti rastavljeni dijelovi kao prelijepa zvijezda padalica.”

Platforma s baterijskim paketima namjerno je odvojena od ISS-a u ožujku 2021. kako bi godinama kasnije ušla u atmosferu. Objekt je veličine automobila i težak je 2.600 kilograma.

Ali baterije neće „pasti kao kompaktan pojedinačni dio na malom području“, rekao je bivši šef ESA-inog programa za sigurnost u svemiru. Nakon što uđe u Zemljinu atmosferu na približnoj visini od 100 kilometara, paket će se raspasti i pojedini dijelovi će vjerojatno pasti na površinu Zemlje kao „krhotine“.

tagesschau.de/ss