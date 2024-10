Zelenski u SAD-u: zašto je Trump ipak pristao na sastanak?

Sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog tijekom njegovog posjeta SAD-u s republikanskim predsjedničkim kandidatom Donaldom Trumpom bio je sad najavljen, sad otkazan. S obzirom na sve češće napade Trumpa na Zelenskog i iznenadni sukob s predsjednikom Zastupničkog doma Mikeom Johnsonom, već sama činjenica da se sastanak uopće dogodio predstavlja uspjeh za Zelenskog.

Vjerojatno se za to može zahvaliti utjecajnim republikancima koji bezuvjetno podržavaju Ukrajinu u njezinoj obrani od Rusije i koji su očigledno uspjeli izvršiti pritisak na Trumpa.

Johnson svakako ne spada u te republikance. On je odlučno zahtijevao od Zelenskog da smijeni ukrajinsku veleposlanicu u SAD-u, Oksanu Markarovu: optužio ju je da je na samom početku posjeta Sjedinjenim Američkim Državama za Zelenskog organizirala posjet tvornici u Pennsylvaniji u kojoj se proizvodi streljivo za Ukrajinu.

Predsjednik Zastupničkog doma kritizirao je činjenicu da su Zelenskog tijekom njegovog posjeta Pennsylvaniji pratili samo predstavnici tamo vladajućih demokrata. Johnson smatra da veleposlanica Markarova „namjerno nije pozvala nijednog republikanca“ na taj događaj u toj značajnoj saveznoj državi.

„Ta tura je očigledno bila stranačko-politički predizborni događaj s ciljem da se pomogne demokratima te je jasan pokušaj utjecanja na izbore", napisao je Johnson u pismu Zelenskom.

Johnson predbacio demokratima da je sastanak sa Zelenskim bio strateški potez u predizbornoj kampanji Foto: Tom Williams/CQ Roll Call/Sipa USA/picture alliance

Muk u Kijevu

Optužbe podsjećaju na one iz 2016. kada je Donald Trump optužio Kijev za utjecaj na izbore i podršku njegovoj rivalki Hillary Clinton. Tada je to bilo povezano s istragom u SAD-u protiv Trumpovog bivšeg šefa kampanje Paula Manaforta, koji je bio savjetnik bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča. Janukovič je 2014. tijekom masovnih prosvjeda oporbe pobjegao u Rusiju.

Nakon objavljivanja pisma, Johnson je otkazao planirani sastanak sa Zelenskim, a republikanci u američkom Kongresu pokrenuli su istragu povodom posjeta ukrajinskog predsjednika Pennsylvaniji kako bi utvrdili je li administracija predsjednika Josepha Bidena pokušala „iskoristiti Zelenskog da bi podržala predsjedničku kampanju potpredsjednice Kamale Harris".

Bijela kuća, s druge strane, ne vidi ništa neobično u toj posjeti i pozvala je republikance da odustanu od istrage.

Ukrajinsko rukovodstvo nije odgovorilo na pismo predsjednika američkog Zastupničkog doma. A ni pres-služba ukrajinskog predsjedničkog ureda još nije odgovorila na zahtjev DW-a da taj slučaj komentira.

„Smiješne i neutemeljene optužbe"

Pennsylvania spada u takozvane „swing states", neopredijeljene države koje nekad glasaju za demokrate, a nekad za republikance i u kojima bi mogao biti odlučen ishod predsjedničkih izbora u SAD-u. I Harris i Trump tamo imaju približno isti broj pristaša. Osim toga, tvornica streljiva se nalazi u Scrantonu, rodnom gradu Bidena.

Prema mišljenju stručnjaka za SAD iz ukrajinskog Centra za obrambene strategije, Oleksandra Hare, pretjerano je Pennsylvaniju nazivati „ključnom državom na predsjedničkim izborima“, jer ima i drugih američkih saveznih država koje se smatraju sving-državama. Prema njegovom mišljenju, optužba republikanaca da se Ukrajina navodno upliće u unutarnju politiku SAD-a je „smiješna".

U povijesti SAD-a nikada samo jedna država nije bila odlučujuća za pobjedu na predsjedničkim izborima, ističe Vadim Trjuhan, bivši ukrajinski diplomat koji danas vodi konzultantsku tvrtku.

„Zelenski se posljednjih mjeseci na sve moguće načine trudio da se suzdrži od komentara o američkim izborima i apsolutno je neutemeljeno govoriti o njegovom uplitanju ili uplitanju predstavnika ukrajinske vlade u američke izbore“, kaže Trjuhan.

Zelenski u posjetu tvornici streljiva u Scrantonu, Pennsylvania Foto: COMMONWEALTH MEDIA SERVICES/Handout via REUTERS

Zelenski u „diplomatskoj klopki"

Stručnjaci koje je DW konzultirao ne vjeruju da je samo ukrajinsko veleposlanstvo odgovorno za to što su Zelenskog u Pennsylvaniji pratili samo predstavnici demokrata. „Ako je to greška diplomacije, onda je nebitna", smatra Alexander John Motyl sa Rutgers Sveučilišta u New Jerseyu.

Prema riječima toga politologa, pravi razlog je predizborna kampanja koja postaje sve žešća kako se bliži datum izbora, 5. studeni, jer Kamala Harris i Donald Trump u anketama imaju razliku od samo nekoliko posto.

Kada je pismo Mikea Johnsona izazvalo pozornost i dospjelo na naslovne stranice vodećih medija, Donald Trump je neočekivano najavio da će se ipak sastati s predsjednikom Zelenskim. „Trumpovi savjetnici natjerali su ga da promijeni mišljenje i on je odlučio da ne otkaže sastanak sa Zelenskim, jer to demokrati lako mogu iskoristiti protiv njega", kaže Riccardo Alcaro iz Brookings instituta u Washingtonu.

Trumpov tim je jednostavno odlučio iskoristiti Ukrajinu u ovom skandalu „kako bi pridobili glasače koji vjeruju u to da bi se SAD trebao bavi svojim unutarnjim pitanjima, da novac poreznih obveznika ne treba trošiti na ratove, da Rusiju nije moguće pobijediti i slično“, kaže stručnjak za SAD Oleksandr Hara.

Vadim Trjuhan vjeruje da i Trump i njegov kandidat za potpredsjednika, James Vance, vide da Demokratska stranka polaže na pobjedu Ukrajine i da žele iskoristiti tu konfrontaciju. Stoga se može reći da je predsjednik Zelenski svojim posjetom Pennsylvaniji upao u diplomatsku klopku, smatra ovaj bivši diplomat.

*ovaj članak je prvotno objavljen na ruskom, a preuzet je s njemačkog jezika