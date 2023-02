Zelenski, predsjednik kojeg je Rusija podcijenila

Godinu dana nakon ruske invazije Ukrajina se još uvijek žestoko opire. Za to je zaslužan i njezin predsjednik Volodimir Zelenski koji je iznenadio sve – a posebno agresora.

To je svjetski rekord. Nijedan šef države nije održao govor svaki dan u usporedivom vremenskom razdoblju. Volodimir Zelenski drži ga već dobrih godinu dana. Dnevno. Video poruke ukrajinskog predsjednika, ponekad snimljene u njegovu uredu, a ponekad u skloništu, njegova su ratna kronika. Dokumentiraju kako su se zemlja i on sam promijenili od ruske invazije.

Flashback: 23. veljače 2022., nekoliko sati prije ruskog napada na Ukrajinu, Zelenski je snimio poseban govor. Obraća se svojim sunarodnjacima, prvenstveno građanima Rusije, i pokušava spriječiti nadolazeći rat. Poziva na prosvjede u Rusiji i upozorava. "Ako nas napadnu, ako netko pokuša uzeti našu zemlju, našu slobodu, naše živote i živote naše djece, mi ćemo se braniti", kaže Zelenski na ruskom. To je posljednji put da je tada 44-godišnjak viđen uredno obrijan i u odijelu s kravatom. "Ako napadnete vidjet ćete naša lica, a ne naša leđa!". On je održao svoje obećanje.

"Trebam streljivo, a ne prijevoz"

Nakon ruskog napada, Zelenski i njegova vlada ostaju u glavnom gradu Kijevu, čak i dok ruske trupe napreduju prema predgrađima. To iznenađuje mnoge. Prije svega, ruski predsjednik Vladimir Putin očito računa s tim da će Zelenski pobjeći u zapadnu Ukrajinu ili u inozemstvo. Takvih ponuda je vjerojatno bilo. Odgovor Zelenskog, koji je prenijela novinska agencija AP, sada je već legendaran: "Trebam streljivo, a ne prijevoz." Doduše nema dokaza da je to baš tako formulirao. Ali poruka je ta koja dolazi do izražaja: ona donosi Zelenskom mnogo simpatija u inozemstvu i jača borbeni duh njegovih sunarodnjaka.

Zelenski simbolizira i okret za 180 stupnjeva. U tjednima prije napada, mnogi su bili zbunjeni njegovim ponašanjem. Kada zapadne tajne službe i šefovi država upozoravaju na nadolazeću rusku invaziju i povlače osoblje veleposlanstva iz Kijeva, Zelenski reagira osjetljivo, s nepovjerenjem i kritikom. Kasnije je to objasnio time da je želio izbjeći paniku. Ali ruski napad mijenja sve.

23. veljače 2022. dan uoči napada: Zelenski posljednji put obrijan i u odijelu Foto: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Kamera: najjače oružje Zelenskog

U svom govoru 24. veljače 2022., prvog dana rata, predsjednik nosi maslinastozelenu košulju. Vojni dress code ostao je njegov zaštitni znak do danas, kao i trodnevna brada. Takvog ga poznaje svijet, takav se pojavljuje u bezbrojnim intervjuima i na naslovnicama. Drugog dana rata snima jedan od svojih najvažnijih i najpoznatijih spotova. Na približno poluminutnoj snimci vide se Zelenski i državni vrh ispred predsjedničkog ureda u Kijevu u večernjim satima. Glavna poruka: "Svi smo tu, ostajemo i borimo se." Isprva je ipak bio spreman na ustupke Moskvi, primjerice oko želje Ukrajine za ulazak u NATO. No nakon što se saznalo za prve zločine ruske vojske i aneksiju daljnjih područja, odbacio je bilo kakve kompromise. I zna da je većina ljudi na njegovoj strani.

Kao ratni predsjednik, Zelenski se oslanja na ono što najbolje zna: komunikaciju. Kamera postaje njegovo najjače oružje. Zelenski snima video u gradu, širi povjerenje, doima se blizak običnim ljudima i pronalazi prave riječi. Također uvijek iznova putuje na bojište, susreće se s vojnicima, bilo u oslobođenom Izjumu ili u opkoljenom Bahmutu. U nekim govorima Zelenski se koristi snimkama iz ukrajinskih gradova koje je uništila ruska vojska. Njegova popularnost, koja je strmoglavo pala prije ruske invazije, utrostručila se od početka rata; trenutno ga podržava 80 do 90 posto građana. Kako ga je Vladimir Putin mogao toliko podcijeniti?

Putin nije ozbiljno shvatio Zelenskog

Odgovor možda leži u neobičnoj karijeri mladog predsjednika. Zelenski je načinio zaokret u karijeri i neočekivano postao predsjednik 2019. Prije toga je bio uspješan komičar, glumac i producent. Nekada je zabavljao tadašnjeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva na pozornici tijekom posjeta Ukrajini.Bilo je to gotovo kao u onoj popularnoj satiričnoj seriji "Sluge naroda", u kojoj sam Zelenski glumi učitelja koji se kasnije uzdiže do šefa države. To je jedan od razloga zašto rusko vodstvo Zelenskog očito nije shvaćalo ozbiljno i postupno je bilo sve više iritirano jer Zelenski kao predsjednik nije htio činiti veće ustupke.

Kao komičar koji govori ruski, Zelenski je godinama ismijavao tzv. ukrajinizam i prozapadne političare. S druge strane, proruskog predsjednika Viktora Janukoviča u svojim je šalama tretirao relativno blago. Njegovao je izvrsne kontakte u Rusiji i tamo je zarađivao i nakon aneksije Krima. Neki u Ukrajini su mu to jako zamjerili.

Ruska invazija bila je prekretnica. Kritike na račun Zelenskog su utihnule, uspio je uvjeriti mnoge skeptike, uglavnom zato što je ostao pri svom i nije bježao. To također može biti posljedica njegove socijalizacije.

Zelenski je odrastao u Krivi Rihu, industrijskom radničkom gradu u jugoistočnoj Ukrajini. Iako je bio privilegiran kao sin sveučilišnog profesora, njegova je generacija proživjela posljednje teške godine Sovjetskog Saveza, koje su karakterizirali polukriminalni kodeksi ponašanja. Jedna lekcija je bila: ne bježiš od sukoba. Kad je Putin napao Ukrajinu, Zelenski je također mogao iskoristiti ovo iskustvo. Gazda Kremlja je to podcijenio. Putin se prema ukrajinskom predsjedniku ponašao kao prema neiskusnom slabiću za kojeg je vjerovao da ga može brzo poraziti.

Predsjednik u izvanrednoj situaciji Foto: Ukranian Presidential Press Ofice/AP/picture alliance

Dobri odnosi sa Zapadom

Zelenskom ne ide sve glatko, njegova vlada nije bez mana. Neki vodeći političari morali su otići, a bez funkcija su ostali i bliski prijatelji predsjednika. Sam predsjednik izazvao je međunarodne negativne reakcije kada je u studenome rekao da je ruski projektil pao na poljski teritorij i ubio dvoje ljudi. Prema američkim informacijama, radilo se o ukrajinskoj obrambenoj raketi.

Ali ovaj incident je iznimka. Zelenski svoju primarnu zadaću vidi u dobivanju veće pomoći Ukrajini kroz prisutnost u medijima. Uvijek iznova apelira na zapadne političare i traži, neki kažu da moli, oružje. S uspjehom, jer se isporučuje sve više i više. Nijedan predsjednik nije održao toliko video obraćanja parlamentima ili konferencijama diljem svijeta kao Volodimir Zelenski.I to je također svjetski rekord.

