Zelenski: "Moramo prihvatiti da ne smijemo u NATO"

"Jasno je kako Ukrajina nije članica NATO-a, to razumijemo", izjavio je Zelenski preko videa na sastanku predstavnika NATO-a Joint Expeditionary Force održanom ovog utorka u Londonu. "Godinama smo slušali o otvorenim vratima, ali sad smo čuli i da ne smijemo tamo pristupiti i to moramo shvatiti. Raduje me da naš narod počinje shvaćati kako se treba pouzdati samo u sebe i u naše partnere", izjavio je Zelenski.

Ukrajina čak u svojem Ustavu ima izraženu težnju članstva u NATO-u, ali baš to je golemi trn u oku ruskom predsjedniku Putinu. Već u intervjuu prije tjedan dana je Zelenski rekao kako je Ukrajina "već neko vrijeme ublažila" taj zahtjev jer očito NATO nije spreman "prihvatiti Ukrajinu."

I formalno je Rusija zatražila napuštanje Vijeća Europe. Već i to bolno podsjeća na zbivanja u Ligi naroda uoči Drugog svjetskog rata...

Rusija odlazi iz Europe

Kako se čini, to je veliki ustupak na koji je spreman Kijev kako bi bio prekinut rat. Ambicije Rusije su potpuno jasne: u okupiranom području Hersona na Crnom moru je objavljeno stvaranje nove kvislinške "republike" poput one u Donbasu. Isto tako je objavljeno i kako će Rusija napustiti Vijeće Europe. Kako je izjavio čelnik ruskog izaslanstva pri Vijeću, Pjotr Tolstoj je službeno pismo ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova već predano glavnom tajniku Vijeća Europe. Vijeće Europe je zapravo već prije dva tjedna u povijesnoj odluci suspendiralo Rusiju zbog njene agresije na Ukrajinu,.

No dok se čekaju ishodi nastavka pregovora između Ukrajine i Rusije, Zapad je shvatio kako mora biti spreman na baš sve: kako je izjavio glavni tajnik NATO-a na sastanku u Londonu, u međuvremenu je na desetke tisuća vojnika zapadnog saveza u stanju spremnosti. Tu je i oko 100 tisuća vojnika američkih snaga stacioniranih u Europi, a onda i još oko 40 tisuća vojnika pod neposrednim zapovjedništvom NATO-a, uključujući i njihovu podršku iz zraka i na moru.

NATO više nije nespreman, a njegova sigurnost - uključujući i onu u zraku - će hitno biti "bitno poboljšana"

Ne smije biti dronova kao u Zagrebu

Isto tako, Savez raspravlja trajno pojačanje svojih snaga na istočnom krilu o čemu će razgovarati ministri obrane članica NATO-a na svom sastanku ove srijede.

Nije poznato je li povod bio incident s bespilotnom letjelicom kod Zagreba, ali Stoltenberg je izjavio kako će članice NATO "značajno pojačati svoju protuzračnu obranu." Teži se organizirati i više velikih vojnih vježbi kako bi se poboljšala suradnja među vojnim snagama članica NATO-a.

