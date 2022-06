Zaoštrava se svađa između Rusije i Litve

Tko putuje vlakom iz Moskve u Kalinjingrad mora pokazati putovnicu na tri državne granice: ruskoj, bjeloruskoj i litvanskoj. Između ruske matice-zemlje i eksklave Kalinjingrad nalaze se Bjelorusija i Litva. I dokBjelorusija i dalje propušta sve ruske vlakove, Litva odnedavno zabranjuje prolazak onim vlakovima koji prevoze robu čiji je izvoz u Rusiju zabranjen.

Za litvanskog ministra vanjskih poslova Gabrieliusa Landsberigsa to je logična i prije svega legalna provedba sankcija EU-a protiv Rusije. No za ruske političare to je neprijateljska blokada stanovnika regije Kalinjingrad kojom, kako kažu, Litva krši međunarodna pravila o protoku robe, pa čak i ljudska prava.

Gabrielius Landsbergis: "Logična provedba sankcija protiv Rusije"

Riječ je o vlakovima koji, među ostalim, prevoze ugljen, metale, cement, drvo i drugi građevinski materijal – Europska unija je zabranila uvoz svega toga u Rusiju zbog napada na Ukrajinu. Guverner kalinjingradske oblasti Anton Alikhanov kaže da je to i do 50 posto svih roba koje se dovoze u Kalinjingrad.

Prijetnja iz Moskve

Šef ruskog Vijeća sigurnosti Nikolai Patrušev, koji je hitno iz Moskve doputovao u rusku eksklavu, zaprijetio je da će Rusija „reagirati na takve neprijateljske akcije". I dodao da će „odgovarajuće mjere biti razrađene i uskoro primijenjene". Te mjere će imati „teške negativne posljedice za stanovništvo Litve", izjavio je Patrušev.

I glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Maria Saharova je zaprijetila da će si Rusija uzeti za pravo da „brani svoje nacionalne interese" ako promet robe neće biti ponovno omogućen u roku od nekoliko dana. Ni Patrušev niti Saharova nisu naveli o kojim se konkretnim mjerama radi.

Ta ruska kritika u Litvi nailazi na nerazumijevanje. Gintautas Bartkus sa Sveučilišta u Vilniusu u razgovoru za Deutsche Welle kaže da svaka članica EU-a ima obvezu učiniti sve što je potrebno kako bi se primijenile sankcije. Ne radi se o blokadi regije Kalinjingrad jer se ne sprječava prolaz svim teretnim vlakovima, kaže on i dodaje da putnički vlakovi i dalje prometuju bez problema. Bartkus ističe da su sankcije upravo zato donesene da „zemlja, protiv koje su proglašene, osjeti što je moguće više negativnih posljedica".

Osjetljivi tranzit

Politolog Linas Kojala iz Centra za istočnoeuropska istraživanja u litvanskom glavnom gradu okrivljuje Moskvu da zloupotrebljava djelomičnu zabranu tranzita za svoje svrhe: „Ruska strana dobro zna da sankcije ograničavaju tranzit i sada koristi taj faktor kao oružje u informacijskom ratu." Kojala istodobno podsjeća da je pitanje tranzita za obje strane vrlo osjetljivo i da je o njemu bilo mnogo govora tijekom pristupa Litve EU-u. Zato je bilo i za očekivati oštre kritike, kaže ovaj politolog i dodaje: „Moskva pokušava iskoristiti situaciju kako bi pokazala da je EU neprijateljski raspoložen prema Rusiji."

Područje Kalinjingrada je strateški vrlo važno. To je moskovska zapadna predstraža, tamo je razmještena ruska vojska s mobilnim balističkim raketnim sustavima tipa Iskander. Moskva je početkom svibnja objavila da je u vojnim bazama kod Kalinjingrada simulirala napade raketama osposobljenim za nošenje nuklearnog oružja.

Prije samo nekoliko tjedana je ruski parlament doveo u pitanje neovisnost Litve, proglašenu 1991. godine. U donji dom parlamenta Dumu je upućen odgovarajući nacrt zakona „o ukidanju odluke Državnog vijeća bivšeg SSSR-a o priznavanju neovisnosti Republike Litve".

