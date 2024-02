Zamka rekordnih turističkih sezona

Oscar Villasante je snimatelj, 62 su mu godine i već 26 godina živi kao stanar u madridskoj četvrti Lavapiés. To je živa i šarena četvrt gdje žive i madridski umjetnici i doseljenici, ali i ta četvrt se sve brže mijenja.

On je srcem i dušom pristaša španjolskog socijaldemokratskog premijera Pedra Sancheza, pogotovo jer je on najavio drastičnu promjenu u španjolskom turizmu. Pandemija je pokazala koliko je opasno biti ovisno samo o gostima koji će možda doći, a možda i neće. Ali prošle, 2023. godine je u Španjolsku došao rekordan broj stranih gostiju – oko 85 milijuna, 19% više nego u godini prije toga i 1,9% više nego 2019., dakle prije korone.

Oscar Villasante mora gledati kako i "njegovu" četvrt u Madridu osvajaju imućni turisti i veliki investitori Foto: Stefanie Müller/DW

Tako je i vlada prestala govoriti o promjenama: „Mnogo toga se najavljivalo, ali na kraju je sve više investicijskih tvrtki koji tu u Lavapiésu kupuju čitave zgrade. Čitav grad se uljepšava kako bi bio privlačniji za investitore i imućne turiste. A to nije nikakva politika koja ide na ruku građanima.“

Stanari van, turisti dobrodošli!

Najbolji primjer je Villasanteu doslovce pred nosom: susjednu kuću na adresi Calle Tribulete 7 planira kupiti tvrtka Elix Rental Housing. Do sad su u njoj desetljećima živjele madridske obitelji, zgradi su možda potrebni popravci, ali su i stanarine iz nekih davnih vremena. Tvrtka u vlasništvu njemačko-španjolske AltamarCAM takve stanare ne treba: prvo što namjerava učiniti je drastično povećati stanarine jer ionako želi obnoviti zgradu i iznajmljivati je kao apartmane imućnim turistima.

Četvrt Lavapiés je šarena: tu su umjetnici, migranti... Nema velikog luksuza, ali je živopisno. No to se sve mijenja zastrašujućom brzinom Foto: CC by Tabacalera de Lavapiés

Udruga stanara te madridske četvrti najavljuju prosvjede i tu je i Villasante aktivan. No svima se čini kako je to borba Don Quijotea protiv vjetrenjača: koliko god da se oni žalili što turisti uništavaju autentični život njihove četvrti, njihove omiljene restorane i tržnice, tako uvijek iznova slušaju: Španjolska bez turista ne može. Samo u Madrid je prošle godine došlo 14 milijuna gostiju, gotovo trećina više nego u godini prije i tamo su ostavili 15 milijardi eura.

Glavni grad Španjolske se i trudi što više ponuditi turistima: osim kulturnih znamenitosti tamo je niz odličnih restorana, luksuznih trgovina, a uskoro će dobiti i pistu utrka Formule 1. Mnogo toga raduje i građane Madrida, a rekordna sezona prošle godine je zaslužna što je čitav BDP Španjolske neočekivano narastao za 2,5%.

Pretrpana Barcelona

No to ima i cijenu o kojoj govore samo građani kao što je Villsante: „Katalonija i Andaluzija su tjednima u izvanrednom stanju zbog suše. Poljoprivrednici prosvjeduju jer ne mogu više navodnjavati polja, ali turisti mogu trošiti vode koliko ih je volja.“ No najgore je što čitave gradske četvrti nestaju i pretvaraju se u naselje apartmana. To je već gorući problem Barcelone.

14 milijuna turista je došlo u Madrid sa 3,3 milijuna stanovnika, ali u Barcelonu sa 1,6 milijuna stanovnika je došlo 26 milijuna furešta. A to se još jedva može izdržati Foto: Daniel Kalker/picture alliance

Donedavna gradonačelnica tog grada Ada Colau je povela pravi križarski pohod protiv AirBnB i sličnih portala za iznajmljivanje stanova turistima, ali i nakon osam godina na čelu grada je ishod skroman: Barcelona sa svojih 1,6 milijuna stanovnika je 2023. ugostila 26 milijuna turista, a mnogi građani tog grada nemaju novce za plaćanje stanarine, niti više jesti u tamošnjim restoranima. Poplavu turista već odavno žele obuzdati i na Balearima i Kanarskom otočju, a čak i gradovi koji donedavno nisu bili glavno odredište turista – kao što su Sevilla ili Malaga imaju sve većih problema.

Kod svih tvrdnji kako su turisti odlučujući gospodarski čimbenik, u Barceloni se već vidi da tolike rijeke turista privlači i organizirane bande. Prošle godine je za 27% građana tog grada sigurnost bila najveći problem, a i Madrid strahuje kako bi uskoro i njega mogla zadesiti ta sudbina.

„To je još raj u usporedbi s Parizom!"

No i to je relativno: Lily Rose je Francuskinja koja preko Erasmus programa studira u Madridu i kaže nam kako je „u usporedbi s Parizom, tu u Madridu pravi raj.“ No daleko joj je veći problem u Madridu naći smještaj kojeg još može plaćati: „Tu već postoje goleme liste čekanja“, žali se studentica. Kaže kako poznaje jednu kolegicu sa Islanda koja samo jednu sobu u stanu gazdarice već plaća 850 eura mjesečno.

Građani Mallorce se već dugo bune zbog poplave turista. Ali vlada redovito povlači argument novca kojeg oni donose - ma u čije džepove taj novac dolazio. Foto: Winfried Rothermel/picture alliance

Stari stanar četvrti Lavapiés nam mora priznati kako i on ima koristi od turista koji dolazi. Otvaraju se dobri restorani, lijepe trgovine, a zbog više policije je i manje prosjaka i narkomana koji su se mogli prije vidjeti. „Ali tu se radi o nekakvoj pravoj mjeri", misli Oscar Villasante. A pravu mjeru je i političarima teško naći kad mogu računati s tim da će i ove godine rijeka turista doći u njihov grad.