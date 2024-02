Zalužni: General s kultnim statusom u Ukrajini

Predsjednik Volodimir Zelenski navodno je savjetovao Valeriju Zalužnom, najpopularnijem generalu u ukrajinskoj vojsci i vrhovnom zapovjedniku oružanih snaga, da podnese ostavku. No, on je to odbio. Ne postoje pouzdane informacije niti formalna odluka o razlozima zbog kojih bi Zalužni trebao odstupiti s finkcije, ali izvještaji ukrajinskih medija, koji se pozivaju na anonimne izvore, uznemirili su Ukrajinu. Socijalne mreže su planule. Kratko nakon toga ured Zelenskog je kasnije izvijestio da Zalužni nije smijenjen.

Napetost između Zelenskog i Zalužnog

Nagađanja o problemima između predsjednika i vrhovnog zapovjednika prvi put su se pojavila već kratko nakon ruske invazije u proljeće 2022., a intenzivirala su se u ljeto iste godine. Razlog je navodno bila politička ljubomora predsjednika ili njegove okoline - nitko pouzdano ne zna - na popularnog generala. Zelenski je tada pokušao raspršiti te sumnje, među ostalim i objavom zajedničke fotografije sa Zalužnim.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski: Vidi li svog generala Zalužnog kao mogućeg političkog suparnika? Foto: via REUTERS

Glasine su utihnule. Ali u studenom 2023. razlike su iznenada postale javne. Tada je Zalužni u intervjuu i članku za britanski časopis Economist najavio prelazak na rovovsko ratovanje i priznao da protuofenziva ukrajinske vojske nije uspjela. Zelenski mu je djelomično proturječio, rekavši da na fronti nema zastoja. Sukob je postajao sve očitiji.

Bez savjetovanja s vrhovnim zapovjednikom, predsjednik je smijenio više časnika i počeo komunicirati s generalima mimo Zalužnog. Ovaj je, pak, kritizirao predsjednikovu odluku da smijeni sve vojne povjerenike za mobilizaciju zbog navodne korumpiranosti. Distancirao se i odmobilizacije pola milijuna ljudi koju je najavio predsjednik, a koju je navodno zahtijevala vojska. Na konferenciji za novinare na kraju godine Zelenski je rekao da ima „radni odnos" sa Zalužnim i naznačio da mu se ne sviđaju komentari vrhovnog zapovjednika.

Zasada je nejasno što je sada potaklo Zelenskog da traži ostavku Zalužnog, ali taj potez nije bio sasvim iznenađujuć. Signali da bi se to moglo dogoditi postoje već duže vrijeme. Krajem studenog zastupnica predsjednikove stranke „Sluga naroda" Marjana Besuhla otvoreno je tražila ostavku Zalužnog optuživši ga da nema ratni plan za 2024. godinu. Kasnije je veliku raspravu u zemlji izazvala najava novog zakona o mobilizaciji. Prvi nacrt je kasnije revidiran. A onda je došlo i do obaranja ruskog vojnog transportnog aviona Il-76 nedaleko Belgoroda u Rusiji. Rusija tvrdi da su u avionu bili deseci ukrajinskih ratnih zarobljenika namijenjenih razmjeni, te da su avion oborile ukrajinske snage. Predsjednik Zelenski pozvao je na međunarodnu istragu katastrofe.

Popularni general

50-godišnji Valerij Zalužni dolazi iz vojne obitelji. Rođen u Svjahelu u Žitomirskoj oblasti i po mnogočemu je netipičan. On je prvi vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine koji nije studirao u sovjetskim vojnim školama, već je završio ukrajinske, uključujući Institut kopnenih snaga u Odesi. Nakon 2014. postavljen je na mjesto zamjenika zapovjednika u Donbasu, a 2021. Zelenski ga je postavio na mjesto šefa oružanih snaga. Sam Zalužni rekao je da ga je to iznenadilo i naglasio da ima dobar odnos s predsjednikom.

Velika popularnost u narodu: grafiti s likom Zalužnog na ulici Bahmuta Foto: Andriy Andriyenko/AP/dpa/picture alliance

Nakon ruske invazije, Zalužni je brzo postao simbol uspješne ukrajinske obrambene borbe protiv ruskih trupa. Povjerenje u njega kao vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine veće je nego u Zelenskog, koji je, čini se, prošao vrhunac svoje popularnosti. Prema anketama iz prosinca 2023., Zalužnom vjeruje 88 do 94 posto Ukrajinaca. Protiv njegove ostavke tada je bilo tri četvrtine ispitanih. Podrška Zelenskom varira između 62 i 77 posto.

Portret na majicama i na naslovnici Timea

Grafiti s likom Zalužnog nalaze se na zidovima, o njemu se pišu pjesme, a njegov portret tiskan je na majicama koje se prodaju na ukrajinskim ulicama i na naslovnici američkog časopisa Time. U intervjuu je priznao da je kao dijete želio biti komičar. Neki tu vide sličnost s bivšim glumcem Zelenskim. Sklonost humoru očituje se u načinu na koji komunicira. Ljudi koji su svakodnevno s njim u kontaktu kažu da se voli šaliti, uključujući i način na koji se odijeva. Na uniformi generala ponekad se može vidjeti zakrpa s „Baby Yodom" iz Ratova zvijezda. U intervjuu je rekao da uživa slušati disko glazbu iz 1980-ih i njemački bend „Rammstein".

Ali u javnosti on se ne pojavljuje često. Rijetko daje intervjue, i to uglavnom zapadnim medijima. Ali to ne znači da je on zatvorena osoba. Prije ruske invazije bio je aktivan na društvenim mrežama i objavljivao fotografije svoje obitelji, što je neuobičajeno za jednog generala. Nakon invazije, kada su njegov Instagram profil s fotografijama njegove djece navodno hakirali Rusi, Zalužni je oštro reagirao i napisao o ruskoj vojsci: „Sve ćemo ih pobiti".

Zalužni pri planiranje vojnih operacija - s likom Baby Yode na uniformi Foto: Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces/REUTERS

Zapadni partneri Ukrajine cijene njegov vojni talent, no njega to ne čini nekritičnim. Kada je u jesen 2022. tadašnji predsjednik Združenog stožera američkih oružanih snaga, general Mark Milley, predložio da Ukrajina razmotri mogućnost pregovora s Rusijom, Zalužni je javno odgovorio da oružane snage Ukrajine na to neće pristati. Mediji su osim toga pisali i da je bio nedostupan za kontakt s vojskom Sjedinjenih Država na početku ukrajinske protuofenzive u ljeto 2023. godine.

Želi li Zalužni postati predsjednik?

U svom članku za Economist, Zalužni je samokritično priznao pogrešku - rijedak slučaj za ukrajinsko vodstvo. Rekao je da je iznenađen što teški gubici Rusije nisu zaustavili rat.

U samoj Ukrajini Zalužni ima kultni status, ali su zabilježeni i neki njegovi neuspjesi. Istraga o brzoj ruskoj okupaciji ukrajinskog juga je u tijeku. Kako to da u veljači 2022. ukrajinska vojska nije uspjela obuzdati rusku ofenzivu s Krima u regijama Herson i Zaporižje, iako se tamo očekivala? Prema pisanju medija, istražitelji su o tome razgovarali i sa Zalužnim.

Danas se mnogi pitaju ima li on političkih ambicija. Postoje indicije da je upravo ta njegova namjera glavni razlog neslaganja sa Zelenskim, koji vrhovnog zapovjednika vidi kao potencijalnog političkog suparnika. Dosad Zalužni nije javno pokazivao političke ambicije. No ako se to promijeni, mogao bi se nadati da će dobiti podršku značajnog dijela ukrajinskog društva.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.