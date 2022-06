Za 9 eura kroz čitavu Njemačku

Stalno se govori kako bi već iz ekoloških razloga trebalo ostaviti auto i radije putovati željeznicom. Ali karte Njemačke željeznice nipošto nisu jeftine, a davno su prohujala vremena pouzdanosti i točnosti vlakova u Njemačkoj. Zbog sve većeg cijena goriva uslijed sankcija protiv Rusije se ova njemačka vlada upustila u najveći eksperiment u povijesti transporta ove zemlje: od početka lipnja je za regionalne vlakove uvela mjesečnu kartu za samo 9 eura. To će naravno koštati: iz državne blagajne će samo za mjesece lipanj, srpanj i kolovoz u tu svrhu otići 2,5 milijardi eura. Ali hoće li to Nijemce navesti da onda i definitivno prijeđu iz svojih automobila u željezničke vagone?

U to mnogi sumnjaju: doduše ove karte ne vrijede za brze međugradske vlakove ICE, ali i regionalnim vlakovima "koji stanu kod svake kante" se zapravo može prijeći čitava Njemačka uzduž i poprijeko - ako se ima vremena. No to je ponuda koja se nije mogla odbiti, potvrđuje i Peter Cornelius iz udruge putnika željeznicom Pro Bahn. "Očito je već i prije početka akcije diljem Njemačke bilo prodano 7 milijuna takvih mjesečnih karata. A ako se pribroje ljudi koji već sad imaju pretplatu na mjesečne karte i koji će u ovim mjesecima također plaćati samo 9 eura, onda se dolazi na 30 milijuna takvih putnika. Hoće li se svi oni doista voziti vlakom, to je drugo pitanje."

Regionalni vlakovi su i prije bili pretrpani - i sad ih neće biti više. A dok su i prije gotovo redovito kasnili, u tim gužvama će biti samo još gore...

A gdje je vlak?

Jer vlakova neće biti više nego što ih je prije bilo, a već i prije te akcije su oni u "udarnim" satima putovanja na i s posla bili prepuni. Golema kašnjenja su bila prije pravilo nego iznimka, da se i ne spominje zlokobna objava na ekranu perona Dieses Zug fällt aus - ovaj vlak je otkazan, u pravilu zbog kronične zapuštenosti i tehničkih nedostataka i vlakova i tračnica. Ova mjera državne potpore građanima koji moraju putovati na posao - u prosjeku, njemački Pendler mora dnevno putovati preko 30 kilometara, zbog sve većih cijena goriva je i inače bila kritizirana tek kao "mjera pomoći stanovnicima velegradova". Jer u njemačkoj provinciji vlakovi voze toliko rijetko da se na njih uopće ne može računati - ako uopće voze. Mnoštvo tračnica i postaja je već odavno zatvoreno i ukinuto, tako da tamošnjim stanovnicima javni prijevoz nije baš nikakva opcija.

Povrh toga, Cornelius misli da se ljudima koji doista željeznicom putuju na posao ovom mjerom čak - zagorčao život: "Moj je dojam da su skoro 80% kupaca tih karta ljudi koji žele putovati iz turističkih razloga. Ali zapravo je, baš kao i potpora pri kupnji goriva, ova mjera zamišljena kao pomoć zaposlenima koji idu na posao." U konačnici, sad će oni u "svojim" vlakovima zateći putnike koji tek žele iz Münchena do Hamburga ili Berlina doći za 9 eura, a ne možda i za deset puta više - samo u jednom smjeru.

Kupci u pravilu nisu bili zaposlenici, nego oni koji žele jeftino na odmor - to se vidi već po prtljazi koju imaju....

Ipak nešto neviđeno

"A ako ste stisnuti kao sardine dok putujete na posao,tu ne možete biti zadovoljni", misli predstavnik putnika željeznicom. U konačnici će onda ipak sjesti za volan, bez obzira na cijenu benzina.

Ipak, u prvim danima trajanja ovakvih povoljnih karata se nije osjetila bitno veća gužva, a obzirom da je ponedjeljak nakon blagdana Duhova ove nedjelje u Njemačkoj također neradni dan, pred vikend je bilo teško utvrditi je li gužva veća nego što bi inače bila. S druge strane, političari su uvjereni kako su ove povoljne karte pravi i primjereni oblik pomoći građanima: "Mislim da će ove karte biti pravi hit", kaže političar Liberala i vladin povjerenik za željeznički promet, Michael Theuer.

I Peter Cornelius je pun riječi hvale što su i vlada i Željeznice uopće tako brzo dogovorile tu akciju, to smata "ekstremnim korakom" kojeg su prije toga "mnogi osporavali da je uopće moguć". Ali ta mjera je došla "iz vedra neba" i zapravo Željeznice uopće nisu spremne preuzeti bitno važniju ulogu u javnom prijevozu. Ne samo zbog nedostatka željezničkih kompozicija i vlakovođa koji bi njima upravljali, nego i zbog silnih radova na željezničkim prugama. Oni se ionako najčešće provode u ljetnim mjesecima - i zbog lijepog vremena i zbog pretpostavke da će biti manje putnika za vrijeme godišnjih odmora, a ti će se radovi provoditi i za vrijeme ove akcije.

Čitava akcija se provodi u mjesecima u kojima će Željeznica ipak provoditi doista već nužne i ljuto potrebne radove održavanja tračnica. A to znači da se redovnim putnicima crno piše...

Ubrzo sve po starom?

Željeznički promet u Njemačkoj nije samo posao Njemačkih željeznica nego i sve većeg broja privatnih tvrtki. No predsjednik udruge tih prijevoznika VDV Ingo Wortmann je skeptičan: "Osobno smatram tu kartu za 9 eura izuzetno pozitivnom. Ali nemam baš velikih očekivanja da će to dovesti do masovnog prijelaza u željeznički prijevoz."

Dapače: on pita, što će biti nakon tih predviđenih 3 mjeseca potpore? Cijene goriva će u međuvremenu najvjerojatnije rasti, tako da će onda u rujnu građane pogoditi udar poskupljenja punom žestinom. I željeznički prijevoznici su pod pritiskom, a cijenu će i u tom slučaju opet platiti putnici. Hoće li te karte za 9 euro biti tek eksperiment koji će brzo pasti u zaborav - ili postati nešto na čemu će se graditi čitava prometna infrastruktura?

To će se tek vidjeti.