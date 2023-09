Zašto je u Teslinom pogonu toliko ozljeda na radu?

U tzv. gigafactory automobilske kompanije Tesla u Grünheideu pored Berlina, je u razdoblju od lipnja do studenog 2022. zabilježeno neuobičajeno mnogo ozljeda na radu među kojima je i mnogo teških ozljeda.

Tri puta više ozljeda nego u Audiju

Kako javlja tjednik Stern, pozivajući se na izvore u nadležnim uredima i službama spašavanja, u razdoblju od lipnja do studenog 2022. prijavljeno je 190 ozljeda na radu što znači gotovo svakodnevno. Pritom se radi o ozljedama koje su dovele do najmanje trodnevnog izostanka s rada pa ih je poduzeće dužno prijaviti.U prvoj godini poslovanja hitna pomoć je, prema vlastitim navodima, u gigafactory intervenirala 247 puta, bilo da se radilo o kolima hitne pomoći ili helikopterima. Uzimajući u obzir broj zaposlenih to je tri puta više nego u pogonima Audija u Ingolstadtu.

Vozači hitne pomoći su reporterima Sterna opisali neke od ozljeda: jednom radniku je s nekoliko metara visine na glavu pala kutija teška 50 kg. U jednom slučaju se tekući aluminij izlio radniku po stopalu, a govori se i o nekoliko slučajeva amputacija uzrokovanih opekotinama ili solnom kiselinom.

Produktivnost na uštrb zdravlja? Foto: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Zdravlja radnika važnije od profita

Predstavnik sindikata IG Metall za područje Berlin-Brandenburg-Saska Dirk Schulze pozvao je odgovorne u Teslinom pogonu da poboljšaju sigurnost na radu. „Zdravlje radnika je važnije od profita, to vrijedi i za Teslu", rekao je Schulze. IG Metall je već i u prošlosti izrazio zabrinutost zbog nedovoljnih sigurnosnih standarda u Teslinom pogonu kod Berlina. U nekim trenucima je zbog loših uvjeta i do 40 posto zaposlenih na bolovanju. Umjesto da ispita uzroke takvog stanja, menadžment povećava pritisak na radnike, tvrdi IG Metall.

Sindikat sada strahuje da bi uprava Tesle mogla krenuti u potragu za radnicima koji su medijima ukazali ne nepravilnosti u pogonu.

Netransparentni odnosi politike i Tesle

Na udaru kritika se našao i premijer savezne pokrajine Brandenburg Dietmar Vodike. Njemu razne nevladine udruge predbacuju netransparentnost kada je u pitanju odnos prema Tesli. On je rekao kako je upoznat s povećanim brojem ozljeda na radu, ali da on nije „glasnogovornik Tesle" da to priopćava javnosti.

Javni portal „Frag den Staat" („Pitaj državu") je podnio tužbu protiv vlade u Brandenburgu koja odbija dati uvid u protokole redovitih sastanaka uprave Tesle i brandenburških političara. Pokrajina Brandenburg je gradnju Teslinog pogona svojedobno subvencionirala s milijardu eura što, po pisanju medija, odgovara i troškovima gradnje pogona.

Dobre veze s politikom - Elon Musk i njemački kancelar Olaf Scholz pri otvaranju pogona Foto: Patrick Pleul/pool/AP/picture alliance

Brojne ekološke havarije

Od otvaranja pogona početkom 2022. u Tesli je zabilježeno i nekoliko ekoloških havarija. Prema podacima Pokrajinskog ureda za okoliš prijavljeno je 26 havarija pri čemu se u najvećem broju slučajeva radi o nekontroliranom curenju kemikalija poput lakova i goriva.

Mnoge ekološke organizacije su prosvjedovale protiv izgradnje Teslinog pogona koji se djelomicenalazi u vodozaštitnom području.

Trenutno u pogonu pored Berlina rado oko 10.000 radnika. Planovi tvrtke su da se broj radnika udvostruči kao i broj proizvedenih automobila na milijun godišnje. Vlasnik Tesle Elon Musk je svojedobno obećao i do 40.000 novih radnih mjesta, a moguća je i gradnja pogona za proizvodnju baterija za automobile što je u industrijski nerazvijenoj okolici Berlina naišlo na oduševljenje.

nk(AFP)

