Zašto je rad od kuće (dijelom) sporan?

Kućni uredi su iritantna tema za sindikate: jedva da postoje zakonska pravila koja se tiču rada na daljinu. Zaposleni često sami plaćaju uredski materijal i IT-troškove poput interneta. Astrid Schmidt iz sindikata ver.di smatra ciničnom tvrdnju da ljudi ne rade dovoljno od kuće.

"Posebno imajući u vidu učinak koji su mnogi zaposlenici ostvarili tijekom pandemije. Oni su na svojim leđima iznijeli cijeli posao i održali rad firmi. To se ne može opovrgnuti." U najvećim američkim kompanijama kao što su Amazon, Microsoft i Zoom, od zaposlenih su uglavnom traži da se vrate u službene urede. Postoje čak i prijetnje otkazima. Šef Tesle Elon Musk smatra rad od kuće "etički pogrešnim".

Sve češće slučaj za sudove

Kako se obično zamišlja rad od kuće? Foto: Zacharie Scheurer/dpa/-tmn/picture alliance

Situacija u koncernu Allianz je eskalirala. Sud za radno pravo u Münchenu je najprije presudio u korist Radničkog vijeća, obrazloživši kako je ovaj organ za zaštitu prava zaposlenih bio u pravu: nije moguće da tim menadžera jednostavno naredi vraćanje na posao u firmu, tvrdilo se. Simone Wohlmut, bivša predsjednica Radničkog vijeća u Allianz SE Rückversicherung, vidi samovolju u postupanju koncerna Allianz. "Moglo se dogoditi da vas šef spontano pozove u ured u trenutku kada trebate otići po dijete u vrtić, što ste ranije i planirali. Upravo se zato Radničko vijeće moralo obratiti Radnom sudu, jer su menadžeri koncerna Allianz tu donijeli jednostran propis."

Na susretima poduzetnika trenutno postoji velika potreba za razgovorom. O barem djelomičnom odustajanju od home-officea razgovara se i na najvišoj razini udruženja privrednika i poslovnih udruženja. "Morate biti privlačan poslodavac", kaže Michael Hüther, direktor Instituta za njemačku privredu. "Ali, atraktivan poslodavac nije onaj koji trčkara za zaposlenima, dodaje. "Postoji i rasprava koju vode ljudi kojima je uvijek ljepše kod kuće - nego u firmi. Ali zaboravljaju da je firma mjesto socijalnih kontakata i da se u njoj uglavnom odvija proces socijalizacije."

Potrebni obvezujući propisi

U banci Sparkasse Saarbrücken nazočnost na radnom mjestu je obavezna tri dana u tjednu. Zaposleni mogu raditi od kuće dva dana. To je pravilo uvedeno "Ugovorom o radu" još prije pandemije korone i dobro je funkcioniralo. Franku Saaru, izvršnom direktoru, jasno je da time nije došlo do pada produktivnosti. „Naprotiv, mobilnost i fleksibilnost pomažu u poboljšanju produktivnosti." Kućni uredi mogući su i kada je riječ o zanatima, ako su kompanije otvorene za to", kaže Saar.

Mathias Becker želi svim zaposlenima dati više fleksibilnosti u svojoj kompaniji u Saarlouisu, koja je specijalizirana za zaštitu na radu. Ali ne samo onima koji rade u uredima, već i zanatlijama. Tako on želi ostvariti dobru atmosferu u firmi i dobro raspoloženje kod zaposlenih. Njegovi električari, na primjer, dogovaraju termine preko mobilnih telefona. Izvještaji o testiranju uređaja mogu se pisati i od kuće, kaže on. Beckeru je jasno da zbog manjka kvalificiranih radnika moderna kompanija može dugoročno opstati samo ako koristi digitalne opcije za rad, ako to njegovi zaposleni traže.

Financijske prednosti

Ovo također ima financijske prednosti kako za velike, tako i za male kompanije. Dugoročno treba znatno manje poslovnog prostora. Ovaj trend se može jasno pratiti na primjeru Sparkasse Saarbrücken, jer značajno smanjuje troškove. Najmanje 30 posto površine više joj nije potrebno za rad. Odustaje se od ureda iznajmljenih od trećih osoba, čime se štedi mnogo novca.

I u gradskoj vijećnici u Calwu se koristi prilika da se posao potpuno drugačije strukturira. Gradonačelnik Florian Kling uveo je elektronski dosje za administraciju. Sada želi ukinuti tradicionalne urede. Počinje od samog sebe i svojih najbližih kolega. U budućnosti će u njegovoj vijećnici postojati samo fleksibilni uredi. Ako ne rade od kuće, tu ćete zaposlenici svakog jutra tražiti stol za kojim će taj dan raditi.

"Sudjelovanje je važno”

U Allianzu je spor oko rada od kuće eskalirao... Foto: picture-alliance/dpa

Restrukturiranjem Kling želi javnu upravu i javne usluge učiniti privlačnijima za mlade ljude, koji bi tu trebali raditi. U vijećnici u Calwu očekuju da će trećina zaposlenih otići u mirovinu u iduće četiri godine. Ne postoji magično rješenje za manjak kvalificiranih radnika. No, Astrid Schmidt, konzultantica za "inovacije i dobar rad”, inače zaposlena u centrali ver.di-ja, često doživljava jednu stvar: "Vrlo malo ljudi želi raditi od kuće svaki dan".

Većina ljudi želi imati priliku da radi od kuće dva do tri dana i želi zadržati komunikaciju sa svojim kolegama, kaže ona. "Mislim da je jako važno da se u traženje najboljeg rješenja uključe i oni koji će u konačnici raditi prema odgovarajućim konceptima, a koje definira njihova firma."

