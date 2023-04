Zašto antički kipovi imaju male penise?

U Vatikanskim muzejima grupa turista stoji pred skulpturom Laokontova skupina, koja je stara 2.000 godina. Trojanskog svećenika Laokonta i njegova dva sina napale su divovske zmije. To je bila kazna bogova jer je svećenik upozorio Trojance da ne unose u grad drvenog konja u čijoj su se utrobi nalazili grčki vojnici. Naime, trojanski konj je bio dio plana bogova, a Laokont im se svojim upozorenjem usudio prkositi. Kaznili su ga tako što su poslali zmije da ubiju i njega i njegove sinove. Antički kipar je trenutak agonije predstavio na fascinantan način.

No zanimljivo je da je na mišićavom golom Laokontovom tijelu spolni organ izuzetno mali. A i na drugim kipovima golih muškaraca u muzeju vide sa mali spolni organi.

Mali je lijep

Zašto su antički kipari muška tijela tako prikazivali? Jedan nizozemski turist komentira: „Hm, ja sam bio ginekolog. Nisam se toliko bavio muškim spolnim organima. Mada su južnjački penisi, statistički gledano, navodno kraći od onih na sjeveru."

Chiara Giatti, arheologinja koja radi kao turistički vodič, kaže da to nije razlog: „Stari Grci i Rimljani smatrali su velike genitalije ružnima. Kipari su modelirali samo male spolne organe, jer su time željeli jasno dati do znanja: ovaj čovjek je intelektualac koji racionalno postupa i kao takav on ima svoje nagone pod kontrolom."

Skulptura Laokontova skupina nalazi se u Vatikanskim muzejima Foto: picture alliance / Zoonar

Dionizov sin ima najveći

Antički muškarac je dakle imao jaku samokontrolu i znao se savladavati – za razliku od barbara i nekih bogova kao što je Dioniz, bog vina, zadovoljstva i ekstaze koji je još poznat i pod imenom Bakho. On se stalno pojavljuje u pratnji satira, bića koja su pola jarac, pola čovjek. Na raskalašenim svetkovinama zabavljali su se sa šumskim nimfama.

„Ti bogovi i šumski duhovi bili su požudni pa su im u skladu s tim prikazivani i spolni organi", kaže Chiara Giatti. Ona dodaje da najveće genitalije ima kip Dionizovog sina i boginje ljubavi Afrodite. Dijete koje je rođeno s nenormalno velikim falusom majka je ostavila u brdima. Tamo su ga pronašli pastiri i odgojili ga, slaveći ga zbog njegovih genitalija kao nositelja plodnosti.

Michelangelova inspiracija u antičkim vremenima

Najprije je mali penis kao ideal ljepote bio ograničen samo na Grčku. Pisac komedija Aristofan je prije 2.400 godina opisao idealno muško tijelo: „Sjajne grudi, svijetla put, široka ramena, mali jezik, jaka stražnjica i mali falus." Rimljani su preuzeli ovaj ideal.

Michelangelov David Foto: Steffen Trumpf/picture alliance/dpa

Renesansni umjetnici kao što su Michelangelo ili Rafael pronašli su uzore u savršeno oblikovanim antičkim skulpturama. Tako i Michelangelov David, koji je nastao između 1501. i 1504., a izložen je u Akademskoj Galeriji u Firenci, također ima mali penis.

Znanost kaže da se dužina povećava

Današnji pogled na muški spolni organ je drugačiji. Mali penisi su predmet podsmjeha, veliki se smatraju simbolom uspjeha. Kalifornijsko sveučilište Stanford je provelo istraživanje prema kojem je dužina penisa u prethodna tri desetljeća u više regija svijeta i u svim uzrastima povećana za 24 posto. Rezultati su nedavno objavljeni u znanstvenom časopisu World Journal of Men's Health.

U antičkim vremenima bi te razmjere muškog spolnog organa izazvale zgražavanje. „Dužina nije odlučujuća, žene to odavno znaju“, komentira jedna žena iz grupe izraelskih turista. Ona fotografira minijaturne penise Laokonta i njegovih sinova. Inače, u Italiji kolokvijalno nazivaju penis „piselli" – u prijevodu to je „grašak". Nomen est omen.

