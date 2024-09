„Vučić Kosovom plaća toleriranje autokracije“

Pogoršanje situacije na Kosovu, i čitav niz aktivnosti vlasti u Prištini koje su izazvale nove napetosti, bili su povod za novo „specijalno obraćanje“ predsjednika Srbije Aleksandra Vučića građanima Srbije.

Vučić je time pokušao zaustaviti kritike opozicije, koja je čitavog ljeta upozoravala da srpske vlasti ništa ne čine kako bi zaustavile progon Srba i srpskih institucija na Kosovu.

Špekuliralo se čak da su režimski mediji dobili uputstvo da što manje pišu o temi Kosova, i da se umjesto toga forsira tema iskopavanja litija.

Kritike su kulminirale u proteklih par tjedana jer je, umjesto službenog stava vlasti, Aleksandar Vučić organizirao medijsko-politički karavan po Podrinju i pekao palačinke vojnicima dok je Priština demontirala posljednje znake prisutnosti srpskih institucija na Kosovu.

Pet točaka Beograda

Predsjednik Srbije je pred javnost izišao s planom u pet tačaka. Opet je govorio o navodnom licemjerju Zapada, i naveo da će se Srbija tome svuda suprotstavljati u međunarodnoj areni.

Kao prvu točku je naveo povratak na prijašnje stanje – održavanje lokalnih izbora na sjeveru Kosova, povratak srpskih sudaca i tužitelja, povlačenje specijalnih snaga kosovske policije sa sjevera, neodložno formiranje Zajednice srpskih općina, oslobađanje svih „političkih zatvorenika“ i omogućavanje platnog prometa.

Politički analitičar Dragomir Anđelković primjećuje da ovako Vučić pokušava preusmjeriti svoju krivnju na Zapad.

„Zapadne zemlje koje su priznale Kosovo naravno da pomažu procese kosovske neovisnosti, ali je problem kada im predsjednik Srbije u tome pomaže. Svaki put kada je navodno prevaren, on je nastavio davati ustupke. Tako da Vučić plaća Kosovom toleriranje njegove autokratske vladavine“, kaže Anđelković za DW.

Ako pod povratkom na prijašnje stanje Vučić misli na stanje prije nego što su se Srbi povukli iz kosovskih institucija, naš sugovornik podsjeća: „Vučić je pozvao Srbe da se povuku iz kosovskih institucija i da izgube lokalnu vlast koju su imali.“

„Direktno je gurnuo Srbe u ponor, i sada očekuje da on bude žrtva, i da cijela nacija suosjeća s njim. Sada ovisi od Washingtona i Bruxellesa hoće li pritisnuti Kosovo da to učini, ali kada napravite takvu geopolitičku grešku, drugi to ne ispravljaju za vas“, smatra Anđelković.

Napetosti na sjeveru Kosova ne prestaju Foto: Valdrin Xhemaj/REUTERS

Novac ne kupuje sigurnost

Sljedeća točka Vučićevog plana je proglašavanje Kosova za područje posebne socijalne zaštite, kojom će biti zajamčeno pravo na financijsku podršku za nezaposlene, besplatne udžbenike, novac za topli obrok u školi i slično.

Ovaj potez Dragomir Anđelković vidi „kao Vučićev pokušaj da novcem kupi Srbe na Kosovu, da im ponudi novac da opstanu i ostanu, ali novcem se ne može kupiti sigurnost. Tako da ako se ne ispuni prva točka, teško će ovako zadržati Srbe na Kosovu."

Otpornost srpskih institucija je sljedeća točka, prema kojoj se, kako kaže Vučić, „srpske institucije neće izmjestiti", nego će dobiti moderne pisarnice koje će biti na kilometar od Zubinog potoka i Rudnice.

„To su sada institucije u egzilu", primjećuje Anđelković. „Naravno da Srbija neće zatvarati svoje institucije, ali ih je Kurti uglavnom zatvorio, i to nije nikakva kompenzacija za prethodno stanje, to je potpuni poraz.“

Kako uhapsiti Clintona i Blaira?

Beograd namjerava formirati i posebno tužiteljstvo, koje će goniti sve one koji „protjeruju" Srbe s Kosova i ugrožavaju njihova ljudska prava. To uključuje i Srbe koji u tome sudjeluju.

Kao posljednja točka navedena je odluka da će sve odluke Prištine, koje su u suprotnosti sa Briselskim sporazumom, biti proglašene za nelegalne.

Dragomir Anđelković primjećuje da je ovdje riječ o „starim socijalističko- radikalskim floskulama“

„Sjećamo se da je svojevremeno Milošević procesuirao Clintona, Blaira, i tko zna koga još. Od toga naravno nije bilo ništa. Jedino tko sada može stradati su oni Srbi, protivnici Vučićeve vlasti, koje će optužiti za kolaboraciju s Prištinom."

Briselski sporazum umjesto Ustava

Kada je riječ o nepriznavanju odluka koje su u suprotnosti s Briselskim sporazumom, Anđelković skreće pažnju da se i tu degradira država Srbija:

„Središnja točka mora biti poštovanje Ustava Srbije. To je mnogo važniji dokument od Briselskog sporazuma. Zato Vučić priča o njemu, a ne o srpskom Ustavu po kome on prihvaćanjem francusko-njemačkog plana podriva integritet Srbije i prihvaća faktičku neovisnost Kosova."