Volkswagen i kriza europske automobilske industrije

Europskoj automobilskoj industriji ne ide dobro: prodaje se manje automobila nego što se očekivalo, a većina novih električnih modela ostaje neprodana. Ne prijeti zatvaranje samo Volkswagenovih tvornica - Renault i Stellantisova marka Fiat također proizvode znatno više automobila nego što ih mogu prodati.

Prema istraživanjima Bloomberg Intelligencea, svaka treća europska tvornica BMW-a, Mercedesa, Stellantisa, Renaulta i Volkswagena ne radi punim kapacitetom. U nekim tvornicama ne proizvodi se niti polovica automobila koji bi mogli sići s pokretne vrpce. Posebno loše izgleda u Stellantisovoj tvornici Mirafiori u Torinu, gdje se proizvodi potpuno električni Fiat 500e. Proizvodnja je tamo pala za više od 60 posto u prvoj polovici 2024. godine. Čak je i Audijeva tvornica u Belgiji pod prijetnjom zatvaranja, gdje se proizvodi skupi Q8 e-tron.

Europski fenomen

Problemi s prodajom dovode u opasnost i Renaultovu tvornici u Douaiju, na sjeveru Francuske, jednako kao i Volkswagenovu tvornicu u Dresdenu. Električni automobili koji se tamo proizvode jedva nalaze kupce, a proizvođači bilježe gubitke.

"Usred smo strukturnih promjena", kaže glavni ekonomist ING-banke, Carsten Brzeski, za DW. To se ne odnosi samo na VW, već na cijelu automobilsku industriju. "I, naravno, vidimo da ovaj međunarodni trend prema većoj elektrifikaciji također dovodi do veće konkurencije", naglašava Brzeski. Posebno iz Kine raste pritisak na europske proizvođače automobila. Unatoč kaznenim carinama EU-a na električne automobile iz Kine, kineski proizvođači odlučni su trajno se etablirati na tržištu EU-a.

Prosvjed radnika Volkswagena u Wolfsburgu protiv najave mogućeg zatvaranja tvornica Foto: MORITZ FRANKENBERGZ/dpa/picture alliance

Uz Geelyjevu marku Lynk & Co i firme kao što su Chery, Great Wall Motor ili BYD planiraju ubuduće proizvoditi električne automobile u vlastitim tvornicama u Europi.

Jesu li menadžeri automobila podbacili?

Zašto su europski proizvođači automobila u tako teškom položaju kad je riječ o prelasku na električna vozila? Jesu li menadžeri, za razliku od svojih kolega u Kini, naprosto propustili priliku?

Objašnjenje nije tako jednostavno, objašnjava Carsten Brzeski, automobilska industrija se suočava s mnogim problemima istovremeno. Ali u tom se sektoru posebno dobro vidi fenomen jačanja međunarodne konkurencije i smanjenje konkurentnosti Europljana.

Hans-Werner Sinn, dugogodišnji predsjednik minhenskog instituta Ifo za praćenje ekonomskih trendova, ne vidi to kao neuspjeh menadžmenta. "Ne može se reći da je netko ovdje prespavao tržišni trend, bilo da je riječ o Volkswagenu ili drugima. No nije prepoznato - i to je možda onda propust - koliko različito brzo i temeljito djeluju politike u Kini i Europi", kaže on u intervjuu za DW.

Europski Zeleni plan, zabrana motora s unutarnjim izgaranjem u EU-u od 2035. godine, i sve restriktivnija pravila o emisijama ispušnih plinova za vozila, drastično su promijenili tržišna pravila u kratkom vremenu i usmjerili industriju prema politički motiviranoj transformaciji, na čijem bi kraju, ako ne bi bilo korekcija, svi bili gubitnici, tvrdi Sinn. Nakonskandala s dizelom, motori s unutarnjim izgaranjem bili su pod velikim pritiskom, a automobilska industrija se našla u defenzivi.

U Kini i Francuskoj povećanje proizvodnje električnih automobila viđeno je kao prilika da se prekine tehnološka dominacija njemačkih proizvođača automobila s motorima na unutarnje izgaranje, kaže Sinn. No, u međuvremenu, i u zemljama poput Francuske ili Italije dolazi do promjene mišljenja, jer su shvatili da će prvenstveno Kinezi imati koristi od naglog prelaska na električna vozila.

Velika kriza je i u pogonima talijanskog Fiata Foto: picture-alliance/LaPresse/G. Perottino

Tu su se pojavile političke nejasnoće, kaže Carsten Brzeski. "Što je s motorima s unutarnjim izgaranjem? Hoće li ostati ili ne? Kada će se ukinuti? Hoće li se rok produžiti ili ne?" Posebno nezgodna bila je odluka njemačke vlade da ukine poticaje za električna vozila krajem 2023. godine, dodaje Brzeski. Nije čudo da proizvođači ne mogu prodati svoja električna vozila.

Ugrožen prosperitet

Za glavnog ekonomista ING-a, Brzeskog, nema sumnje da kriza automobilske industrije u Njemačkoj i Europi ugrožava dosadašnji prosperitet. Samo u Njemačkoj automobilska industrija, zajedno s dobavljačima i svim drugim tvrtkama koje su neizravno povezane s poslovanjem automobilske industrije, čini sedam do osam posto gospodarske aktivnosti.

Kako onda spasiti što više posebno dobro plaćenih radnih mjesta u industriji i zadržati prosperitet vezan s proizvodnjom automobila?

Zalaganje za Međunarodni klimatski klub

Minhenski ekonomist Sinn zalaže se za klimatski klub najvećih emitera CO2, ideju koju je predložio i njemački kancelar Olaf Scholz. Svi važni akteri, poput Kine, Indije, Brazila, SAD-a i EU-a, trebali bi ograničiti poticanje i korištenje fosilnih goriva. Ta ideja dobitnika koju je formulirao dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, William Nordhaus iz SAD-a, mogla bi pomoći klimi, vjeruje Sinn. Sve ostalo bilo bi "mračna centralizirana politika, koja uopće ne pripada tržišnom gospodarstvu".

Planovi EU-a poput Zelenog plana ili taksonomije, koji podređuju cijelo gospodarstvo zaštiti klime i okoliša, možda su dobro zamišljeni, ali "ozbiljno ugrožavaju naš prosperitet", jer ukidaju tržišne zakone. Za njega kao ekonomista, to je "horor-vizija", kaže Sinn. "Tako možete uništiti gospodarstvo. Mogu samo hitno preporučiti da se napravi zaokret."

Kineski proizvođači automobila na velika vrata ćele ući na europsko tržište Foto: TANG KE/Avalon/Photoshot/picture alliance

Promjena razmišljanja već je u tijeku, naglašava Sinn. "Vidite javni bunt prema tim temama u posljednjih nekoliko godina, što se sada dodatno pojačava kroz Volkswagen. A to se odražava i na rezultate izbora, kako vidimo."

Pritisak na politiku i sindikate

Frank Schwope s Visoke škole za menadžment u Hannoveru malo je smireniji: "Istina je i da Volkswagen ostvaruje vrlo značajne dobiti", kaže on i poziva se na rekordnu dobit od 22,6 milijardi eura u 2023. godini i operativnu dobit od 20 milijardi eura koju analitičari predviđaju za ovu godinu. Kriza još nije prisutna, ali prijeti u budućnosti, istaknuo je automobilski stručnjak u izjavi za njemački javni servis NDR.

VW-ov menadžment stoga zvoni na uzbunu i najavljuje prijeteći scenarij kako bi smanjio aktualne zahtjeve za povećanjem plaća i izvršio pritisak za uvođenje novih subvencije za električna vozila.

Pad prodaje se nastavlja

U međuvremenu, Stellantis također značajno smanjuje proizvodnju. U tvornici Mirafiori u Torinu proizvodnja Fiata 500e obustavlja se na mjesec dana zbog slabih prodajnih rezultata.

Hans-Werner Sinn mogao bi biti u pravu sa svojim pogledom na automobilsku industriju: "Volkswagen je samo početak. Tu će još toga doći", uvjeren je ovaj njemački stručnjak.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.