Vole li sad čak i Mađari Ruse?

Rusija već tjednima gomila vojsku na granici prema Ukrajini, Zapad razmišlja o novim sankcijama, SAD šalje vojnike na istok Europe, Kina objavljuje podršku Rusiji... Takva ozbiljna kriza se nije vidjela još od kraja Hladnog rata i baš u takvim okolnostima je Viktor Orban, dakle predsjednik vlade zemlje koja je članica i EU-a i NATO-a, prošli tjedan posjetio Moskvu i proveo pet sati u "otvorenom razgovoru" s Vladimirom Putinom.

Orban je u Moskvi rekao sve što je Putin želio čuti: došao je u misiji mira i prenosi poruku Europske unije kako ne želi voditi rat. Savjetuje i drugim članicama Unije takav pragmatični stav kakav ima Mađarska. A kad je riječ o gospodarskim sankcijama, ruski mediji su s veseljem prenijeli Orbanovo mišljenje kako one više štete Europskoj uniji nego Rusiji.

Mađarska i prodor sovjetskih tenkova koji su 1956. pregazili želju za neovisnošću od Moskve su u čitavom svijetu, a osobito u zemljama Istočnog bloka, bili pojam prkosa i nacionalnog ponosa. No kako Mađari danas vide ulogu svog predsjednika vlade? Jesu li ponosni što tako i Putinu pruža pozornicu za njegove ciljeve? Ili ga, makar je premijer članice Europske unije, vide tek kao Putinov privjesak dok ovaj slijedi svoje geopolitičke ciljeve?

Mišljenje najprije ovisi o političkoj opredjeljenosti upitanih Mađara: pristaše Orbana mu baš sve vjeruju

"Veliki državnik" ili "privjesak Moskve"?

Oba mišljenja su raširena, ali to manje ovisi o Rusiji koliko o političkoj podjeli u samoj Mađarskoj. Kao što pokazuje ispitivanje instituta Mertek Media, to najprije ovisi o tome podržavaju li ispitanici i inače Orbana - ili ne. Ako jesu njegove pristaše, onda i slijepo vjeruju sve što im govori Orbanova vlada.

No ono što Mađare mnogo više zanima je Putinova najava da će Mađarska po sporazumu koji vrijedi do 2036. plaćati samo petinu cijene zemnog plina koja je trenutno na tržištu Europe. Putin se, naravno, nije upuštao u objašnjavanje kako je tu problem sama tržišna cijena koja je u samo godinu dana narasla i do sedam puta, a da će to poskupljenje pogoditi i potrošače Mađarske - doduše tek s nekoliko mjeseci zakašnjenja.

Ali za Mađare je najvažniji račun za plin koji je upravo stigao i on jest znatno manji nego što je u zapadnoj Europi. Mogli bismo vjerovati da je Orban otišao u Moskvu kako bi se premostilo vrijeme dok se cijene na tržištu ne smire jer su se Mađari navikli na jeftin plin. No u Mađarskoj već godinama za kućanstva postoji gornja granica koliko smiju koštati energenti. I zato ni ovaj posjet Orbana Moskvi neće bitno povećati simpatije Mađara prema Rusiji.

Pamte li Mađari 1956.? Čak i ako pamte, važniji je novi račun za plin...

Mađari su već zaboravili ruske tenkove

S druge strane, mađarska oporba uvijek iznova napada Orbana zbog njegovog ulizivanja Putinu. Zovu ga "Putinova pudlica", "agentom Moskve" ili "Trojanskim konjem u EU", a i ovaj put su kritizirali Orbanov posjet Putinu usred krize s Ukrajinom.

No već se pokazalo da se iz takvih kritika bliskog odnosa s Rusijom u Mađarskoj ne može izvući neka veća politička korist. 2018. se mađarski političar Zelenih Benedek Javor okomio na namjeru proširenja mađarske atomske elektrane Paks i na papiru se doista 41% Mađara protivilo gradnji nova dva bloka ruskog tipa, a 31% upitanih je bilo za. Ali usprkos tome ta tema nije postala bitna u tadašnjim izborima: i oporbene stranke su imale previše različito mišljenje o koristi i manama tog projekta, a povrh toga je to proširenje atomske elektrane bilo odlučeno u parlamentu još 2010., dakle prije nego što je Orban postao premijer.

A kad oporba kritizira toliko ulizivanje Putinu, to često ne zvuči baš vjerodostojno. To se posebno odnosi na bivšeg premijera i socijaldemokrata Ferenca Gyurcsánya koji redovito najoštrijim riječima kritizira Orbana zbog takvog odnosa, ali je zapravo i sam svojedobno imao odlične odnose s Putinom. No kad ga se suoči s tom činjenicom, Gyurcsány kaže kako je Putin u to doba "bio drugi čovjek".

Čak i kod gradnje dva nova atomska reaktora ruskog tipa su Mađari načelno bili protiv - ali to nikad nije postala bitnija tema u predizbornoj kampanji.

Kako Orban kaže, tako jest

Odnos Mađarske i Rusije nije bitna tema u predizbornoj borbi, a gotovo apsurdno činjenica da je sam Viktor Orban svoju političku karijeru počeo kad se 1989. založio za povlačenje sovjetskih vojnika iz Mađarske. Danas se od Orbana više ne može čuti ni riječ o Mađarskom ustanku 1956. i ruskim tenkovima koji su ga krvavo ugušili. To iskustvo mnogi stariji Mađari još uvijek dobro pamte.

Ali čini se da Orbanove pristaše u Mađarskoj mijenjaju mišljenje kako ga mijenja njihov premijer. Dok je i Orban 2003. još bio kritičan prema Rusiji, tako je mislila i većina njegovih birača. A kad sad Orban poslušno putuje u Moskvu, to podržavaju i njegove pristaše: u ispitivanju iz 2018. se većina birača Orbanove stranke založila za bolje odnose s Rusijom nego sa SAD-om. A dvije trećine upitanih smatralo je da je snažna Rusija za Mađarsku bolja nego slaba.