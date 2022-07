Vojni zrakoplovi iznad plaže

Aleksandra Rumjenceva se se sunča na jednoj plaži okupiranog Krima. U bijelom bikiniju sjedi na jednoj plaži nedaleko luke Sevastopolj i glada u bistru vodu Crnog mora. Pogled podiže samo kada iznad nje protutnje ruski vojni zrakoplovi.

2.500 km do plaže

"Naravno da ne mogu reći da smo opušteni", kaže ova 31-godišnja Rusiknja. Front je udaljen oko 300 km od Sevastopolja. Unatoč tome je Rumjansceva s cijelom obitelji došla iz 2.500 km udaljenog St. Petersburga. "Ako primijetimo da će se stanje pogoršati, otići ćemo", kaže ona. Zbog napada Rusije na Ukrajinu i sankcija koje su uslijedile, turistička odredišta u Europi i drugdje na Zapadu su turistima iz Rusije nedostupni.

No i put do Krima je ovih dana sve samo ne jednostavan. Zbog zabranjene zračne zone uslijed ratnih zbivalja, prelet civilnih zrakoplova preko juga Rusije je zabranjen. Krim je dostupan kopnenim putem i to preko jednog mosta kojeg je Moskva sagradila prije nekoliko godina. "Mnogi su bili zabrinuti zbog glasina da bi most mogao postati ciljem napada", kaže ruska turistica. Na putu prema Sevastopolju, sjedištu ruske crnomorske flote, obitelj iz St. Petersburga je vidjela mnoge vojne konvoje koji su se najvjerojatnije kretali prema frontu.

Manje turista

Jedina poveznica s Rusijom most preko Kerčkog tjesnaca

No ako se izuzmu vojni zrakoplovi koji tu i tamo prelijeću uvaj dio obale i vojnih bvrodova koji se vide na pučni, na plaži ništa ne odaje da nekoliko stotina kilometara odavde bjesni rat: djeca se brćkaju u plićaku, većina se hladi u vodi, muški piju pivo i roštiljaju.

No u središtu Sevastopolja situacija je drugačija. Odasvid trešti patriotska glazba, suvenirnice prodaju predmete sa slovom "Z" simbolom ruske agrecsije na Ukrajinu. No patriotska kulisa ne može sakriti činjenicu da je ove godine mnog manje turista nego obično. Poluotok, koji je 2014. zaposjela Rusija graniči s ukrajinskom regijom Herson, koja se trenutno nalazi pod kontrolom Moskve. U blizini su i ostale oblasti u kojima se vode žestoke borbe. Ukrajina ne odustaje od toga da ova južna područja vrati pod svoju kontrolu a sve češće se mogu čuti i najave napada na Krim.

Albert Agaguljan je vlasnik male zalogajnice na plaži Sevastopolja. Umirovljeni vojni pilot se žali da ove godine svoje dijete na može poslati na odmor u dječji kamp jer jednostavno nije zaradio dovoljno. "Nema turista. Ljudi ne dolaze zbog toga što ih je strah", zaključuje.

