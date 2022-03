Varšavski govor Bidena: riječi koje mijenjaju svijet

Bile su to povijesne riječi, koje dijelom podsjećaju na čuveni berlinski govor Johna Kennediya, a dijelom na govor Winstona churchila „Krv, znoj i suze”. Najvažnije riječi upućene su Vladimiru Putinu: Slobodni svijet je ujedinjen. Ruski imperijalni planovi će propasti. Ukrajina ima pravo na slobodu i suverenitet. Odluka Kremlja da započne rat trajno će upropastiti rusku ekonomiju i lišiti Ruse bilo kakve perspektive za budućnost.

Bartoš Dudek, urednik poljskog programa DW-a

Predsjednik Biden je iz Poljske ruskom rukovodstvu uputio jasno upozorenje: obveza NATO-a da pruži pomoć je „sveta obveza" i ako dođe do najgoreg - SAD će braniti svaki pedalj tla NATO-a. Ove riječi – izgovorene ispred obnovljenog varšavskog kraljevskog zamka, čije je uništenje 1939. postalo simbol barbarskog ratovanja – bile su od velikog značaja i za poljske domaćine.

U Bidenovu govoru bilo je i dirljivih momenata: primjerice kada je govorio o maloj ukrajinskoj djevojčici koju je sreo nekoliko sati ranije u Varšavi. Dijete izbjeglica ga je pitalo što će biti sa njenim tatom koji se bori u ratu. Dramatično pitanje na koje ni najmoćniji čovjek na svijetu nije imao odgovor. Ova nepretvorena ljudskost i suosjećanje također čine Bidena liderom slobodnog svijeta.

Slično kao govor tadašnjeg premijera Churchila u britanskom Donjem domu 1940. Biden nije obećao brzu i laku pobjedu nad mračnim silama tiranije. Ne, to će trajati dugo - i bit će povezano s visokim troškovima. „Sloboda nije besplatna": Ovaj moto na vašingtonskom spomeniku palima u Korejskom ratu dio je DNK SAD-a. Važno je naglasiti da i Njemačka mora biti spremna izaći iz svoje zone komfora.

Bidenov govor bio je pun hvale za poljske domaćine. Poljaci su otvorili svoje domove i srca izbjeglicama iz Ukrajine, što je veliki gest humanosti.

Ipak, desničarskoj konzervativnoj vladi u Varšavi Biden je nedvosmisleno dao do znanja koliko je sloboda medija važna za demokraciju. „Ovdje svatko mora uraditi svoj domaći zadatak. Vjerojatno je to bila aluzija na planove Varšave da s poljskog medijskog tržišta istjera američku TVN, koja je kritična prema vladi. Zakon koji je to trebao regulirati zaustavljen je u posljednjem trenutku vetom poljskog predsjednika Andžeja Dude.

Biden je svoj govor počeo i završio snažnim citatima koji nisu mogli biti bolje odabrani za poljsku publiku: riječi poljskog pape Ivana Pavla II. koji je na početku svog pontifikata 1978. uzviknuo: „Ne bojte se!". U to vrijeme, posebno u Poljskoj, ove riječi su inspirirale otpor protiv komunističkih vladara lojalnih Moskvi i na kraju donijele pobjedu nad diktaturom.

Bidenov govor, 44 godine kasnije, imao je isti pristup: ohrabriti i proglasiti kraj tiranije kao cilj. „Sloboda će svjetlošću pobijediti protiv tame". Da li će, kao nekada riječi Ivana Pavla II., i riječi Josepha Bidena promijeniti svijet?

