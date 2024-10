Uragan Milton: „pitanje života i smrti“

U saveznoj državi Floridi se ljudi užurbano pripremaju za dolazak Miltona. Milijuni ljudi su pozvani da se sklone na sigurno. Mnogi građani su se doslovno zabarikadirali u svojim kućama, spremni su na najgori mogući scenarij.

Uragan koji će, kako se previđa, u srijedu navečer (po lokalnom vremenu) pogoditi zapadnu obalu Floride, mogao bi biti jedan od najopasnijih u povijesti te savezne države. Američka vlada je pokrenula cijeli niz mjera s ciljem pomoći stanovništvu.

Nakon što je Milton „protutnjao" obalom poluotoka Yucatana u Meksiku, na tom području je oko 90.000 kućanstava ostalo bez struje. Zabilježeno je i nekoliko poplava. Međutim, nije bilo ljudskim žrtava, potvrdio je guverner meksičke savezne države Yucatan Joaquín Díaz.

Gužve, nestašica goriva, bukirani hoteli…

Gužve na cestama... Foto: Mike Carlson/AP/picture alliance

Milton je uragan najviše, pete kategorije. Spasilačke ekipe očekuje težak zadatak. Sudeći po prognozama, za očekivati je da će njegov intenzitet nešto oslabiti do trenutka u kojem bude stigao do kopna, no s obzirom na činjenicu da je dosta široko područje kojim se kreće, potencijal razaranja je ogroman. A pogotovo u regiji oko priobalne metropole Tampe. Nacionalni centar za uragane SAD-a je priopćio kako se Milton trenutno kreće brzinom vjetra i do 257 kilometara na sat.

Pentagon je potvrdio da su tisuće pripadnika Nacionalne garde mobilizirani. Helikopteri i vozila koja se mogu kretati i po vodi su spremna za akcije spašavanja, tvrdi se. Brojni centri za izvanredne situacije koji se nalaze na području Floride opremljeni su zalihama hrane, vode, lijekova i svih drugih potrepština kako bi neposredno nakon uragana mogli pružiti pomoć ljudima.

Guverner Floride Ron DeSantis obratio se stanovnicima s apelom da ozbiljno shvate upute o evakuaciji. Mnogi građani koji žele napustiti to područje suočavaju se pak s problemima. CNN javlja o gužvama na cestama, o problemima s opskrbom gorivom, odnosno o hotelima u kojima više nema slobodnih soba.

Brojne zračne luke u međuvremenu su obustavile promet. Američka vlada je objavila upozorenje avio-kompanijama, i to nakon što se na društvenim mrežama počelo govoriti o lihvarskim cijenama letova. Ministar prometa Pete Buttigieg je najavio da će pozorno pratiti o čemu se tu radi. I zabavni parkovi na području Floride, Disney World, Universal i SeaWorld, najavili su da će zatvoriti vrata za posjetitelje.

Biden: „Pitanje života i smrti"

Milton ima potencijal da postane jedan od najrazornijih uragana ikada zabilježenih u toj regiji, upozorio je Centar za uragane, te je izričito napomenuo kako brojnim priobalnim područjima prijeti privremeni rast razine mora, odnosno poplave. Za očekivati je olujne udare, odnosno valove visoke i do pet metara, razorne udare vjetra i obilne padaline, tvrdi se. Osim toga, prijeti i opasnost od tornada, navodi Centar.

„To je pitanje života i smrti”, upozorio je američki predsjednik Biden. Gradonačelnica Tampe Jane Castor na CNN-u je dramatičnim riječima upozorila građane na ono što prijeti: "Ako se odlučite ostati u jednom od pogođenih područja, Vi ćete umrijeti.”

Suze američkog meteorologa

Društvenim mrežama se proširio viralni video jednog američkog meteorologa s postaje NBC6, koji se u programu uživo bori sa suzama. „To je jednostavno nevjerojatan, nevjerojatan, nevjerojatan uragan", rekao je vidno potreseni John Morales. Drhtavim glasom je prenio meteorološke karakteristike uragana, te je dodao: „Oprostite mi. To je jednostavno užas." Nekoliko sati nakon te scene Morales je dao izjavu za NBC6. Kaže da su na njega utjecale ekstremne vremenske promjene, koje prouzrokuju globalno zatopljavanje. „Iskreno, i Vi biste trebali biti potreseni." Morales je pozvao ljude da se angažiraju u borbi protiv klimatskih promjena.

Predsjednik Biden je odgodio put u Njemačku Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Nedavno olujno nevrijeme Helene, a sada i uragan Milton, postali su sastavni dio američke predizborne kampanje. Biden je odgodio državni posjet Njemačkoj kako bi se mogao fokusirati na krizu kod kuće. Donald Trump, predsjednički kandidat Republikanske stranke, predbacio je vladi da je presporo reagirala na Helene, nevrijeme koje je pogodilo šest saveznih država, u kojima je prouzročilo velike štete.

Politička prepucavanja

Trump je na svojim predizbornim nastupima optužio dopredsjednicu Kamalu Harris da je „sav novac, milijarde dolara” povukla iz Državne agencije za zaštitu od katastrofa (FEMA), kako bi njime, kako kaže, izgradila smještajne kapacitete za ilegalne migrante.

Harris, predsjednička kandidatkinja Demokratske stranke, na TV-postaji NBC je uzvratila kako Trump takvim „političkim igricama” pokazuje da sebe smatra važnijim od problema koji muče ljude. Trump uopće nema ni najmanju dozu empatije, kazala je Harris. I Biden I Harris su u nekoliko navrata obišli pogođena područja, kako bi se na licu mjesta informirali o aktualnoj situaciji. Pritom su građanima obećali da će im savezne vlasti pružiti pomoć.

Ralf Borchard, ARD Washington