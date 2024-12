Unija CDU/CSU taktizira u potrazi za partnerima

Nenad Kreizer Reuters, dpa

04.12.2024 4. prosinca 2024

Do novih parlamentarnih izbora koji su raspisani za kraj veljače vlada Olafa Scholza želi dononijeti niz zakona. No za to nema većinu u Bundestagu. Demokršćanska oporba ne želi biti "pomoćni kotač" krnjoj vladi.