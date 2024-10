UNICEF: 370 milijuna djevojčica žrtve seksualnog nasilja

Brojke UNICEF-ovog istraživanja su posebice šokantne te vjerojatno uopće ne pokazuju cijeli razmjer seksualnog nasilja. Svaka osma djevojčica na svijetu je prije svoje 18. godine pretrpjela silovanje ili seksualno zlostavljanje. Diljem svijeta je to 370 milijuna pogođenih djevojčica i maloljetnica.

Posebice ugrožene su djevojčice u dobi između 14 i 17 godina, kaže Claudia Cappa, stručnjakinja za zaštitu djece pri UNICEF-u u New Yorku i voditeljica istraživanja. To tjelesno nasilje kod djevojčica izaziva duboke i dugotrajne traume, pojašnjava ona: „Čitav svoj život pate zbog toga i čitav svoj život misle na to. To nema samo emocionalne posljedice, već i psihičke."

„Sramota naše moralne svijesti"

Počinitelji su često muškarci iz obiteljskog kruga u koje su djevojčice ustvari imale povjerenja. Agencija za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF) govori o „sramoti naše moralne svijesti". Ako se ubroje i verbalno seksualizirano nasilje i online-napadi, onda je diljem svijeta pogođena svaka peta djevojčica.

Seksualno nasilje je posebice izraženo u kriznim područjima Foto: Shehzad Noorani/AP/picture alliance

UNICEF je prvi put predstavio ove brojke. Podaci dolaze iz reprezentativnih istraživanja koja su provedena u 120 zemalja u razdoblju od 2010. do 2022. godine. Rezultati istraživanja se odnose na 80 posto svjetskog stanovništva, pojašnjava Cappa: „To su ankete u domaćinstvima koje su proveli državni statistički uredi. Riječ je, dakle, o procjenama, a ne o preciznim brojkama."

Silovanje kao oružje

Prema tome može se reći da je seksualno nasilje protiv djevojčica prisutno na svim kontinentima i u svim kulturnim krugovima. Posebice velik je broj pogođenih u ratnim ili kriznim regijama. Tamo je čak svaka četvrta djevojčica žrtva silovanja ili drugog oblika seksualnog nasilja. U ratovima se silovanja i druga seksualna zlostavljanja maloljetnih žena ciljano koriste kao oružje.

Cappa zahtijeva od svih država na svijetu da učine više po pitanju bolje zaštite djevojčica od seksualnog nasilja. Pritom se ne radi samo o strožim kaznama za počinitelje, nastavlja Cappa: „Moramo se izboriti protiv spolne nepravde, isto kao i protiv pogrešnih predodžbi o muškosti i mišljenju muškaraca o seksualnim zahtjevima te protiv stigmatizacije žrtava."

Iako se UNICEF povodom Svjetskog dana djevojčica 11. listopada koncentrira na seksualno nasilje protiv djevojčica, istovremeno ističe da su i dječaci žrtve silovanja i zlostavljanja. No za tu temu još nema puno podataka, a velik je broj žrtava za koje se ne zna.