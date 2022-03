Ukrajina: Izbjeglice na meti kriminalnih bandi?

Jedan muškarac koji je uhićen u Poljskoj je osumnjičen za silovanje jedne mlade Ukrajinke. Kako piše njemački portal RND, on je toj djevojci, izbjeglici iz Ukrajine, ponudio besplatan smještaj – i onda je seksualno zlostavljao. Jedan drugi muškarac je jednoj 16-godišnjakinji nudio sobu i posao, ali onda su se, kako piše njemački portal, umiješali predstavnici poljskih vlasti. U izbjegličkom kampu Medyka u blizini poljske granice s Ukrajinom pažnju je privukao jedan muškarac koji je pomoć nudio sami ženama i djevojkama. Kada ga je policija priupitala o motivima, on je promijenio priču, piše RND.

To su same neke od brojnih vijesti proteklih dana koje dokumentiraju da najranjivijim skupinama, milijunima žena i djece koji bježe iz Ukrajine od ruske invazije, prijeti još jedna opasnost – od izrabljivanja. Vlasti i humanitarne organizacije su zabrinute zbog toga i pokušavaju zaštiti izbjeglice od trgovine ljudima i drugih oblika zloporabe. „Oni (izbjeglice, nap. red.) se nalaze u situaciji u kojoj neke osobe poput trgovaca ljudima traže načine kako ih iskoristiti", kaže Joung-ah Ghedini-Williams, šefica globalnih komunikacija UN-ove agencije za pomoć izbjeglicama. Ona je proteklih dana posjetila granična područja u Rumunjskoj, Poljskoj i Moldaviji.

Izbjeglice u poljskom mjestu Medyka

Više od 2,5 milijuna izbjeglica

Po navodima UN-a, Ukrajinu je do sada napustilo više od 2,5 milijuna ljudi, među njima je više od milijun djece. U državama koje se nalaze u ukrajinskom susjedstvu, u Rumunjskoj, Poljskoj, Mađarskoj, Moldaviji i Slovačkoj, velika je spremnost na pomoć izbjeglicama. Ali veliki su očito i rizici.

Muškarac koji je uhićen u Poljskoj pod sumnjom da je silovao mladu Ukrajinku, svoju 19-godišnju žrtvu je „namamio" preko interneta, tvrdi policija u Wroclawu: „Ona je pobjegla iz ratom razorene Ukrajine, nije znala poljski. Vjerovala je muškarcu, koji joj je obećao da će joj pomoći i pronaći smještaj. Nažalost se to ispostavilo kao podmukla manipulacija", stoji u policijskom priopćenju.

Berlinska policija je proteklih dana postovima na društvenim mrežama (na ukrajinskom i ruskom jeziku) upozoravala žene i djevojke iz Ukrajine da ne prihvaćaju ponude nepoznatih osoba koje nude pomoć izbjeglicama, odnosno smještaj u Njemačkoj.

Katastrofa na pomolu?

Tamara Barnett iz britanske humanitarne organizacije Human Trafficking Foundation kaže da je potencijalna katastrofa programirana u situaciji u kojoj se događa ovakav masovni progon ljudi: „Kada odjednom imaš veliku skupinu ljudi kojima je odmah potreban novac i podrška, to je onda leglo izrabljivačkih situacija i seksualnog iskorištavanja."

U Poljskoj i Rumunjskoj časnici tajnih službi u civilu traže kriminalce koji žele iskoristiti patnje izbjeglih osoba, to su agenciji AP potvrdili izvori u sigurnosnim službama. U rumunjskom pograničnom gradu Siretu vlasti su, kako tvrde službeni izvori, rastjerali muškarce koji su ukrajinskim ženama nudili besplatni prijevoz.

Većina izbjeglica koji iz Ukrajine prelaze u susjedne zemlje žele doći do svojih prijatelje ili rodbine, i mnogi se očito oslanjaju i na pomoć nepoznatih osoba kako bi došli do svog cilja. Na rumunjsko-ukrajinskoj granici policija i nacionalne službe zadužene za borbu protiv trgovine ljudima surađuju s drugim institucijama kako bi spriječili zločince. „Pokušavamo kontrolirati svaki auto. Stotinu ljudi koji nude prijevoz imaju dobre namjere, ali je već dovoljno loše kada ih samo jedan nema", kaže za agenciju AP Inouit Epureanu, policijski službenik iz okruga Suceava.

Sigurnosna provjera

Vlad Georghe, rumunjski zastupnik u Europskom parlamentu, otvorio je posebnu grupu na Facebooku pod imenom „United for Ukraine", koja ima više od 250.000 članova i preko koje se organizira pomoć za izbjeglice, na primjer smještaj. I on kaže da tijesno surađuje s vlastima kako bi se spriječila moguća zlostavljanja: „Svaku ponudu za pomoć provjeravamo, bez obzira radi li se o volonterima ili smještajnim kapacitetima, ispitujemo svaku ponudu…, prije nego što prihvatimo pomoć", kaže on.

Na poljskoj granici Medyka, kako piše RND, sedam bivših članova francuske Legije časti pruža dragovoljno usluge zaštite i na tom području kontrolira jesu li tu možda na terenu i trgovci ljudima. „Jutros smo otkrili tri muškarca koji su pokušali privoljeti jednu grupu žena da uđu u njihovo vozilo", priča jedan legionar. I dodaje: „Ne mogu sa 100%-tnom sigurnošću reći da su ih pokušali regrutirati za seks-biznis, ali kad smo im se približili, oni su postali nervozni i odmah su se udaljili."

