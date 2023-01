Ukrajina dobiva njemačke Mardere, američke Bradleye i Patriote

Njemačka i SAD će početi isporučivati Ukrajini borbene oklopne transportere. To su u četvrtak navečer u telefonskom razgovoru dogovorili kancelar Olaf Scholz i američki predsjednik Joe Biden, objavljeno je u zajedničkom priopćenju.

Patriot protiv raketa i zrakoplova

SAD je već́ krajem prosinca najavio da će Ukrajini isporučiti sustav protuzračne obrane Patriot. Njemačka je sada najavila da će i ona Ukrajini staviti na raspolaganje Patriot.

Taj protuzračni raketni sustav je jedan od najmodernijih na svijetu i može rušiti zrakoplove, balističke rakete i krstareće rakete - na udaljenosti od oko 100 kilometara i do visine od 30 kilometara. Koristeći radar, Patriot prvo klasificira leteće objekte na nebu u kategorije prijatelj i neprijatelj. U slučaju prijetnje, vojnici u kontrolnom centru ispaljuju navođene rakete. Istovremeno se može nadgledati do 50 mogućih ciljeva, a aktivno se napada do pet.

Bundeswehr ima taj sustav od 1989. godine. Patriot je prvi put korišten tokom Zaljevskog rata 1991.

Protuzračni raketni sustav Patriot

Njemački Marder i američki Bradley

SAD šalje svoja oklopna vozila tipa Bradley. A Njemačka će Ukrajini (konačno) isporučiti borbeno vozilo pješaštva tipa Marder, koje je razvijeno prije više od 50 godina za Bundeswehr. Njegov termovizijski uređaj omogućava da se koristi danju i noću i u svim vremenskim uvjetima. Marder nije tako teško naoružan kao tenkovi - ali se koristi na prvoj liniji bojišnice i nudi skoro istu zaštitu. Zaštićeni oklopom, vojnici mogu pucati iz vozila u borbi.

Ne zna se koliko će ovih tenkova i do kada stići u Ukrajinu. Njemački list Der Spiegel piše da se radi o do 40 Mardera.

Ovo su prvi borbeni oklopni transporteri zapadnog tipa koje dobiva Ukrajina. Do sada su istočnoeuropske zemlje NATO-a u ratnu zonu isporučivale samo borbene tenkove sovjetske proizvodnje. Međutim, Ukrajina je već́ dobila protuzračna, oklopna transportna i spasilačka oklopna vozila zapadnih proizvođača.

Francuska probila led

Ukrajina je mjesecima tražila od svojih zapadnih saveznika, a posebno Njemačke, borbene tenkove i oklopne transportere. Međutim, kancelar Sholz je u više navrata naglašavao da Njemačka neće sama djelovati po ovom pitanju i istaknuo da nijedna druga članica NATO-a ranije nije poslala takve tenkove u Ukrajinu.

Promjena kursa je nagovještena u srijedu kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao ukrajinskom predsjedniku izviđačke tenkove s teškim naoružanjem. Istovremeno je Biden ukazao na mogućnost isporuke svojih oklopnih borbenih vozila.

Američko oklopno vozilo tipa Bradley

Njemački vicekancelar Robert Habeck ocijenio je planiranu isporuku kao dobru odluku. „Od početka rata smo sve više širili podršku Ukrajini u suradnji s našim partnerima. Logično je da i mi idemo na ovaj korak", objasnio je političar stranke Zeleni. „Ukrajina se ima pravo braniti od ruskog napada, a mi smo dužni pomoći joj."

Milijarde vojne pomoći

Amerikanci se smatraju najvažnijim saveznikom u obrani Ukrajine od ruske invazije. Od početka Bidenovog mandata u siječnju 2021. Sjedinjene Države su Kijevu dale skoro 22 milijarde dolara vojne pomoći.

Njemačka je od početka rata 24. veljače isporučila Ukrajini naoružanje i vojnu opremu u vrijednosti od 2,25 milijardi eura, uključujući samohodne haubice (teška artiljerija), protuzračne tenkove Gepard i protuzračni sustav Iris-T, koji može zaštititi cijeli jedan grad.

