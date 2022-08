Ukraine Air Rescue - privatni piloti pomažu Ukrajini

John Bone mogao je uživati u svojoj kući u Apalachicoli na Floridi, uz jednu od najljepših plaža na Meksičkom zaljevu. Mogao je povremeno davati satove leta i uživati u zasluženoj mirovini. Ali John Bone nije kao drugi 71-godišnjaci – ovaj Amerikanac je dva puta obletio Zemlju svojim jednomotornim lakim avionom tipa Cirrus SR22.

Kada je čuo za inicijativu Ukraine Air Rescue koja je pokrenuta u dalekoj Njemačkoj, odmah se prijavio. Pa tko bi bio pogodniji za prijevoz humanitarne pomoći u Mielec u Poljskoj, mjestu oko 60 kilometara udaljenom od ukrajinske granice? „Sjeo sam u svoju letjelicu, najprije došao do Kanade, onda preko Grenlanda za Island i Škotsku. Za pet dana sam bio u Njemačkoj i prijavio sam se kao dobrovoljac na dva mjeseca, srpanj i kolovoz."

Bone je letio već kao tinejdžer, a kao pilot je radio 36 godina za kompaniju Delta Airlines. Na njegovom zrakoplovu su zalijepljene zastave 35 država u koje je do sada sletio.

„Mislim da je važno učiniti sve moguće, s resursima koji nekome stoje na raspolaganju, kako bi se pomoglo Ukrajini. U mom slučaju je to avion. Dakle, ja sam ga donio sa sobom", kaže Bone.

On je u Poljsku sa svojim zrakoplovom već prevezao stotine paketa s medicinskim potrepštinama, a u povratku je u Njemačku dovezao izbjeglice. „Svi ljudi koje dovezeš u Njemačku su ti beskrajno zahvalni", kaže Bone.

Bone na svom zrakoplovu ima zastave svih država u koje je do sada sletio

Piloti iz cijelog svijeta

No ovaj američki pilot bi i danas davao satove letenja u Apalachicoli da nije bilo Kaya Wolfa i Stefana Sahlinga. Oni su odmah nakon početka rata u Ukrajini došli na jednu poprilično smionu ideju. „Mi smo filozofirali o tome što najbolje možemo", kaže Sahling. „Procese, jer imamo 30 godina iskustva. Drugo, IT za organiziranje. I treće, letenje." Sahling je pilot, a Wolf već 15 godina leti zajedno s njim. „Mi smo mislili, ako pet do deset entuzijasta iz našeg kruga prijatelja bude sudjelovalo u tome, onda već možemo nešto postići." I tako je osnovan Ukraine Air Rescue.

Danas on ima 313 registriranih pilota koji na vlastiti trošak lete u Ukrajinu. Među njima su bivši civilni piloti, inženjeri i profesionalni vojnici. Uključili su se i piloti iz Kenije, Ekvadora i Kanade. Ukraine Air Rescue je do sada 69 puta poslao zrakoplove u smjeru Mieleca. Polazak je iz Bonna, Augsburga ili Mainza. Tim putem je otpremljeno više od 17.000 kilograma tereta, recimo specijalni lijekovi za oboljele od raka, kutije prve pomoći, uređaji za pročišćavanje krvi... Prije svega iz skladišta humanitarne organizacije Blau-Gelbes Kreuz u Kölnu.

„Nedavno smo u subotu ujutro dobili poziv da je na ukrajinskoj granici s Moldavijom hitno potreban poseban i rijedak lijek, jer je jedan ranjeni Ukrajinac razvio otpornost na antibiotike. Mi smo organizirali let iz Dublina i već iste večeri je pacijent dobio svoju prvu infuziju", priča Wolf.

Kay Wolf organizira logistiku

Paketi za Buču

Ukraine Air Rescue pomaže i Buči, mjestu koje je postalo poznato širom svijeta zbog zločina koje su ondje počinili ruski vojnici. Zajedno s policijom iz Kölna i organizacijom Blau-Gelbes Kreuz hitno su u zračnu luku u Mainzu dopremljeni testovi kojima se dokazuje silovanje, tablete za prekid trudnoće i 200 kilograma vreća za leševe.

Do sada je u povratku u Njemačku iz Ukrajine dopremljeno 57 osoba kojima je bila potrebna pomoć, uglavnom ranjenika, invalida ili djece bez pratnje roditelja.

No ovaj zračni most može funkcionirati samo ako osnivač Wolf i njegov tim bez pauze povlače konce iz pozadine. Tipičan trenutak: ponedjeljak navečer, dva planirana leta. Idući dan se očekivalo nevrijeme iznad Poljske. Iskusni piloti mogu zaobići nevrijeme, ali za to treba vremena, a aerodrom u Njemačkoj nije non-stop otvoren. Što sad? Odustati od leta? Ali onda se za izbjeglice, koje čekaju na let, na brzinu mora rezervirati soba u nekom hotelu.

Sve to je u međuvremenu za Kaya Wolfa i njegov tim postala rutina. Wolf, koji je često boravio u Ukrajini i ondje ima puno prijatelja, kaže: „Kad će doći kraj? Kad bude potrošen sav donirani novac. Ili kad mi padnemo u nesvijest. Ili, što bi bilo najbolje, kada bude okončan rat."

