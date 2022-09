Ubijena jer nije ispravno nosila muslimansku maramu?

Prije odlaska u New York na Opću skupštinu Ujedinjenih naroda ovog ponedjeljka iranski je predsjednik Ebrahim Raisi telefonirao s roditeljima Mahse Amini. Izrazio je sućut zbog smrti njihove kćeri i naredio istragu slučaja njezine smrti, izvijestila je državna novinska agencija IRNA u nedjelju. „Vaša kći je bila kao moja kći", navodno je naglasio predsjednik. Raisijevo putovanje prate medijske reakcije na smrt 22-godišnje Mahse Amini u pritvoru.

Taj slučaj je izazvao zgražanje i tugu u cijelom Iranu. Hashtag #MahsaAmini je od prošlog vikenda jedan od najčešće pregledanih na društvenim mrežama kao što su Twitter i Instagram. Mogućom nasilnom smrću mlade djevojke bave se brojni mediji diljem svijeta, od New York Timesa, Washington Posta ili CNN-a u SAD-u do India Todaya ili The Japan Timesa na drugoj strani svijeta. Ako se iranski predsjednik, kako je planirano, u New Yorku susretne s novinarima, tema će biti smrt Mahse Amini. Iranska vlada je pod pritiskom da da objašnjenje.

Smrt djevojke u pritvoru je tema u brojnim medijima

Izlet s tragičnim krajem

22-godišnja djevojka iz gradića Saghesa u Kurdistanu, pokrajini na zapadu Irana, prošlog je tjedna sa svojim bratom otputovala u Teheran kako bi vidjela znamenitosti glavnoga grada. Zbog navodnog neprikladnog nošenja obvezatnog pokrivala za glavu Mahsu je prošlog utorka oko 18 sati uhitila policija za nadzor poštivanja vjerskih propisa i dva sata kasnije prebacila u bolnicu – mrtvu. Ona se odjednom onesvijestila, tvrdi policija.

Na jednoj fotografiji se vidi Mahsu u krevetu s natečenim crnim očima i krvi koja teče iz ušiju. Slika se brzo proširila internetom, jer ona je pogodila živac društva: patnje zbog svakodnevnih ponižavanja i maltretiranja žena, majki, kćeri zbog obveze nošenja hidžaba. Od Islamske revolucije 1979. žene u Iranu moraju poštivati stroga pravila o potpunom pokrivanju kose i ostatka tijela. Milijuni žena se tomu suprotstavljaju, najčešće tiho i neupadljivo, ali zadnjih godina i sve glasnije i javno. Mnoge žene muslimansku maramu nose opuštenije i puštaju da pada na ramena, a time riskiraju da budu uhićene.

Prosvjed zbog smrti Mahse Amini

Brojni videi kruže internetom koji pokazuju kako policija za nadzor vjerskih propisa udara žene i maltretira ih. Vide se snažni udarci u glavu kad se žene za kosu uvlači u policijski auto.

Mahsa Amini je tek u petak, dakle tri dana nakon što je prevezena u bolnicu, službeno proglašena mrtvom. Policija je odbacila optužbe za mučenje. Njezina smrt je objašnjena „iznenadnim srčanim infarktom". Video koji je objavila iranska državna televizija pokazuje kako Mahsa Amini odjednom pada na zemlju, dok s policajcima pregovara o puštanju na slobodu. Bolnica Kasra, na čiji intenzivni odjel je Mahsa dovezena, priopćila je u subotu izjavom na Instagramu da je pacijentica već prilikom dolaska u bolnicu bila klinički mrtva. Ta izjava je kasnije izbrisana.

Negdje je bilo i sukoba s policijom

Upitna istraga

Državni mediji su objavili da je pravosuđe pokrenulo istragu kako bi se utvrdio točan uzrok smrti te da je istraga još u tijeku. Ali, brojni ljudi u Iranu se pitaju kako će ta istraga biti provedena. Tijelo djevojke je bez obdukcije policija još u petak navečer prevezla u Saghes, gdje je djevojka u subotu ujutro pokopana. Istog dana su u pokrajini Kurdistanu počeli prosvjedi zbog smrti Mahse Amini, koji se još uvijek ponegdje održavaju.

U međuvremenu se osjeća ometanje mobilnog interneta, javljaju novinari iz Saghesa. Teško je uopće podijeliti fotografije i videe na društvenim mrežama. Prilikom pogreba su tisuće ljudi demonstrirale ispred sjedišta guvernera. Po navodima novinske agencije Fars pritom je došlo i do sukoba s policijom. Policija je suzavcem rastjerala demonstrante.

U ponedjeljak su brojne trgovine u iranskom Kurdistanu ostale zatvorene

I u Sanandašu, glavnom gradu pokrajine Kurdistana, u nedjelju navečer je policija intervenirala protiv demonstranata. Pritom su navodno ispaljeni i hici upozorenja iz vatrenog oružja. Više ljudi je navodno ozlijeđeno. Vlasnici dućana su u ponedjeljak u znak solidarnosti najavili zatvaranje svojih trgovina. Žene su drukčije izražavale svoju solidarnost. Poznate Iranke su si odrezivale kosu pa videe i fotografije dijelile na internetu. Neke su palile svoje marame. Prosvjedne akcije su planirane i na teheranskim sveučilištima, kao što je Sveučilište Amirkabir. Kako pokazuju objave na društvenim mrežama, mogući su daljnji prosvjedi.