Kultura Njemačka

Učiti na primjeru Jugoslavije?

Nenad Kreizer

29.09.2023 29. rujna 2023

6. Berlinski jesenski salon kazališta Gorki suočava se s pitanjem jesmo li iz rata u Jugoslaviji izvukli pouku. Do sredine prosinca umjetnici će kroz program pod nazivom "Lost You Go Slavia" pokušati pronaći odgovor.