Turska zbog inflacije postala raj za kupce iz susjedstva

Prvo stajanje nakon prelaska granice je u gradu Edirni, prvom većem mjestu na auto cesti od Sofije prema Istanbulu. Tu se mijenja novac: bugarski levi za tursku liru. Svakim danom tečaj je za bugarske „šopingaše" sve povoljniji.

Nezadovoljni Turci, zadovoljni Bugari

Hatice Ahmedova, Bugarka turskog porijekla, je uzela autobus u tri ujutro i sada se, nakon što je promijenila oko 200 bugarskih leva (oko 100 eura), uputila u prve trgovine. Za tursku manjinu u Bugarskoj je šoping u susjedstvu još atraktivniji i zbog toga što nema ni jezičnih barijera.

Gulfija Osinova, koja je doputovala istim autobusom, je već u trgovinama u potrazi za poklonima za unuke. „U Bugarskoj je sve mnogo skuplje", kaže ova 60-godišnjakinja.

Sve to zahvaljujući ekstremnoj inflaciji u Turskoj koja je u međuvremenu dosegla zabrinjavajuće vrijednosti od preko 20 posto.Od početka godine turska lira je u usporedbi s dolarom izgubila 60 posto na vrijednosti. Posljedica za Turke: sve poskupljuje ali plaće ne rastu istom brzinom. Zato se Bugari vraćaju zadovoljni napunjenih prtljažnika.

„Kupuju kao ludi"

Natpisi na tržnici pozivaju kupce na bugarskom

Buletin Reisoglu, direktor trgovačke udruge Ulus iz Edirne kaže da se broj šoping turista učetverostručio posljednjih nekoliko tjedana. „Parking je pun automobila s bugarskim registracijama. Više je gotovo nemoguće pronaći domaće tablice ili one iz Istanbula", kaže Reisoglu. On kaže da Bugari „kupuju kao ludi" i to velika pakiranja kao da će robe uskoro nestati.

Šoping turisti ne dolaze samo iz Bugarske nego i iz obližnje Grčke kojima je Turska još povoljnija nego Bugarima. Trenutno se najviše kupuju pokloni za blagdane. „Sretna sam što ovdje mogu kupiti sve poklone za svoje", kaže Esra Molla koja je na jedan dan došla iz grčkog gradića Orestijade koji se nalazi s druge strane granice.

Usprkos naporima turske vlade da zaustavi pad vrijednosti lire, turska valuta u usporedbi s eurom još uvijek izgubila 40 posto u usporedbi s početkom godine.

Turski predsjednik Redzep Tayyip Erdogan još uvijek ustraje na svojoj politici niskih kamata što obezvređuje nacionalnu valutu. No predsjednik želi jeftine kredite, gospodarski rast i više izvoza.Kako bi barem malo ublažio patnje naroda koji na hladnoći u redu čekaju na povoljniji kruh, Erdogan je trgovcima naloži da smanje cijene. No trgovci do sada nisu poslušali ove „preporuke". U međuvremenu redovi na Bugarsko-Turskoj granici su svakim danom sve duži.

nk(AP)

