Turska: "Ne vjerujte nijednoj anketi"

Nakon više od 20 godina vladavine Recepa Tayyipa Erdogana i njegove stranke AKP-a, promjena na vlasti u korist oporbe činila se izglednijom nego ikad. Ali kao prvo, stvari ispadnu drugačije, a kao drugo, drugačije nego što mislite. Tko će biti sljedeći predsjednik Republike Turske odlučit će drugi krug glasanja.

Erdogan vlada sve autokratskije u Turskoj. No njegov imidž je poljuljan. Razlog je loša gospodarska situacija, koja vodi do razumljivog nezadovoljstva stanovništva. No oporba nije uspjela dobiti većinu u prvom krugu predsjedničkih izbora. Za 14 dana slijedi obračun između Erdogana i njegovog protukandidata Kemala Kilicdaroglua.

"Gubitnik izbora je Kilicdaroglu"

Već je dobrano prošla ponoć. Pristaše predsjednika Erdogana od ranih večernjih sati okupljaju se ispred sjedišta stranke AKP i pripremaju se za buduću izbornu pobjedu svog "kapetana". Ipak moraju čekati. Još uvijek nema konačnih rezultata. Tko je u prednosti? Tko će biti novi predsjednik? I stalno iznova se s ogromnih zvučnika čuje pjesma: "Recep Tayyip Erdogan, Recep Tayyip Erdogan - naš predsjednik!".

Na temelju ispitivanja javnog mnijenja provedenih prije izbora, protukandidat Kemal Kilicdaroglu trebao je u nedjelju pobijediti Erdogana. "Ne vjerujte nijednom institutu za ispitivanje javnog mnjenja”, kaže mi naš vozač Sedat, koji nas nakon jedan iza ponoći vozi od sjedišta AKP-a do hotela. "U tim tvrtkama nitko ne govori istinu. Erdogan će vjerojatno ponovno pobijediti u drugom krugu. Kilicdaroglu je gubitnik izbora", kaže s velikim razočaranjem na licu. “Naši ljudi se boje pošteno reći za koga glasaju jer bi inače sutradan policija mogla biti na vratima", kaže on.

Sve je ispalo drugačije nego što su svi mislili

Naravno, sada se svi pitaju kako je moglo doći do ovakvog rezultata. Mali udio glasova nacionalistički orijentirane stranke IYI nije mogao podržati kandidata Kilicdaroglua. Nadalje, prokurdski HDP ostao je ispod 10 posto.

Razlog tome može biti i činjenica da, za razliku od prošlih izbora, ova stranka nije imala vlastitog predsjedničkog kandidata. To je onda dovelo do toga da svi njihovi simpatizeri nisu izašli na izbore, što znači da mobilizacija birača nije mogla biti provedena. Ni otvorena podrška HDP-a Kilicdarogluu nije se svidjela brojnim Kurdima.

Nacionalisti i ultranacionalisti prednjače

Izborna kampanja, koja je također vođena i preko leđa izbjeglica u Turskoj, pogodovala je nacionalističkom taboru. Bez iznimke, svi su ovu skupinu vidjeli s malim postotkom podrške glasača ili čak u promilima. No Sinan Ogan, nacionalistički predsjednički kandidat, dobio je više od pet posto. Ultranacionalistički MHP, koji je u anketama imao sedam posto, dobio je na parlamentarnim izborima više od 10 posto.

Nedvosmisleno stajalište da što je moguće više izbjeglica treba vratiti u matične zemlje naišlo je na dobar prijem kod glasača u Turskoj. Ali to nije sve. Tokom predizborne kampanje moglo se više nego često primijetiti jedno – mogao se upravo iz tabora predsjednika Erdogana prepoznati jezik nasilja, prijetnji i napada. A ako postoji jedna stvar kojom Erdogan dobro vlada, onda je to demoniziranje njegovih političkih protivnika. Kilicdaroglu, rekao je Erdogan, dobiva naredbe od PKK. On je, pak, drugačiji: “Mi primamo naredbe samo od Alaha i svojih ljudi!”, vikao je Erdogan u mikrofon s balkona središnjice svoje stranke u 2 sata ujutro nakon izbora. A na predizbornim skupovima od predsjednika se moglo čuti kako govori: "Vjeruj radije bogobojaznom čovjeku nego pijanici."

Potres i gospodarska situacija nisu igrali ulogu

Nedugo nakon razornog potresa u veljači ove godine, u kojem je samo u Turskoj život izgubilo više od 51.000 ljudi, svi su mislili da će biti kažnjen Erdogan sa svojim lošim kriznim menadžmentom u uporištima AKP-a, koja su bila u epicentru potresa. No i ovdje su stvari ispale drugačije.

AKP i Erdogan nisu zabilježili gubitke vrijedne spomena u tim područjima. Jedva dva posto. No ni ti gubici nisu išli u korist oporbenom kandidatu Kilicdarogluu - ovdje je profitirao nacionalist Sinan Ogan. Erdoganu nije naškodila čak ni katastrofalna gospodarska situacija s iznimno visokom inflacijom, još većom nezaposlenošću i masovnim odljevom mozgova među mladim apsolventima. Čini se kako mnogi vjeruju da sadašnji predsjednik može preokrenuti stvari i gospodarski vratiti Tursku na pravi put.

U narednih 14 dana oči će sada biti usmjerene prema nacionalisti Sinanu Oganu. Što se tiče njegovog razmišljanja i ideologije, vjerojatnije je da će se bivši parlamentarni zastupnik desničarskog nacionalističkog MHP-a okrenuti Erdoganovom Republikanskom savezu. Ogan sada drži sve karte u svojim rukama. S više od pet posto sada bi mogao mirno sjediti i čekati što će mu ponuditi vlast i oporbeni tabor. Jer obje koalicije znaju da se Ogan ne može zaobići.

Čak i ako je desničarski nacionalist Ogan često napadao Erdogana u prošlosti, to ne znači da Kilicdaroglu može biti siguran u Oganovu podršku. Kao što rekoh: Prvo, stvari uvijek ispadnu drugačije, a drugo, drugačije nego što mislite.

