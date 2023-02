Turska izdaje manje viza za ruske emigrante

Donedavno su obitelji iz Rusije bile dobrodošle u Tursku. No Ankara se sada sve više zatvara - kaznama i birokracijom. Koliko dugo će turski egzil još funkcionirati?

"Posljednjih nekoliko godina često smo razmišljali o kupnji stana u Turskoj koji bismo iznajmljivali i koristili za vlastiti odmor ljeti. Ali bili smo neodlučni. Kada je sve ovo iznenada počelo, znali smo da je došao trenutak", kaže Nikita M. (ime je promijenjeno, op.ur.) o sebi i svojoj supruzi.

Ovaj par iz Vladivostoka isprva je štedio novac za preseljenje u Moskvu. Kada je ruski predsjednik Vladimir Putin krajem rujna naredio mobilizaciju za rat protiv Ukrajine, Nikita M. i njegova supruga promijenili su planove u korist Turske.

36-godišnji informatičar, koji radi za međunarodnu informatičku kompaniju, kupio je stan u Antaliji za 65.000 dolara. „Kompletno smo ga namjestili, kupili dobre kućanske aparate i popravili nekoliko građevinskih nedostataka", kaže on. Ukupno je, kako kaže, preseljenje iz Rusije u Tursku koštalo oko 80.000 dolara.

"Kupio sam stan i ne mogu živjeti u njemu"

U rujnu 2022. Nikita M. i njegova supruga podnijeli su zahtjev za boravišnu dozvolu kako bi ostali u Turskoj najmanje godinu dana i mogli slobodno ulaziti i izlaziti iz Turske. Krajem siječnja njegov zahtjev je odbijen bez navođenja razloga.

"Spreman sam prihvatiti činjenicu da Rusi sada širom svijeta slove kao toksični. Znam koja je strana u pravu. Ali barem moraju postojati neka jasna pravila igre. Sada sam kupio stan i ne mogu živjeti u njemu", kaže ogorčeno ovaj informatičar.

Mnogi su pobjegli u Tursku kako ne bi bili mobilizirani za rat u Ukrajini Foto: Burcu Karakas/DW

On sada mora napustiti Tursku u roku od deset dana. Tako brzo neće moći prodati stan. Još uvijek nije jasno hoće li njegova supruga dobiti boravišnu dozvolu.

"Povratak u Rusiju nije opcija. Ali nešto se mora učiniti. Možda ostavimo stan iza sebe i prvo odemo u drugu zemlju", kaže Nikita M. No, on će ipak uložiti žalbu na odbijenicu.

Sve više odbijenica

Kupci nekretnina obično bez problema dobiju dozvolu boravka u Turskoj. Stoga je slučaj Nikite M. prije iznimka. Mnogi su Rusi do sada bez problema mogli dobiti boravišnu dozvolu u Turskoj ako predoče ugovor o najmu stana, zdravstveno osiguranje i potvrdu o prihodima.

Do listopada 2022. ruski državljani bili su na čelu stranaca koji su dobili boravišne dozvole u Turskoj. Ukupno 153.000 Rusa dobilo je takve dozvole u 2022., od kojih 132.000 u turističke svrhe.

Ali od kraja prosinca iz raznih turskih gradova pristiže sve više odbijenica. Nema točne statistike o tome. Odgovarajući upit DW-a nadležnim turskim vlastima ostao je bez odgovora.

Prema chatu Telegrama, u kojem Rusi koji su stigli sami prikupljaju podatke, od kraja prosinca je bilo više od 250 odbijenica i nešto više od 100 odobrenja. "Mnogi ljudi dobivaju odbijenice, ali ima i pozitivnih odgovora. Razlozi i kriteriji su nejasni. Nema zvaničnih objašnjenja", kaže Eva Rapoport, koordinatorica projekta "Kovčeg" (Kovcheg) koji pomaže ruskim emigrantima. Ona potvrđuje brojne odbijenice.

Iznajmljivanje stana u Turskoj moglo bi se isplatiti Foto: DW

Stroža pravila i kontrole

O sve većem broju odbijenica govori i odvjetnica Margarita Polyakova, voditeljica konzultantske tvrtke New Days Agency iz Istanbula. No, to se primjećuje od ljeta, najviše u Antaliji, koja je posebno popularna među ruskim građanima.U proljeće 2022. Polyakova je u jednom intervjuu izjavila da podupire odluke predsjednika Ruske Federacije, dakle rat protiv Ukrajine. Sad ona naglašava da ne zauzima ničiju stranu, nego da pokušava pomagati ljudima koji pate zbog rata. Ova pravnica ima 22 godine radnog iskustva, zato njezine informacije – bez obzira na njezino političko stajalište – mogu biti važne za Ruse kojima prijeti progon u vlastitoj zemlji.

Po njezinim riječima, od srpnja 2022. Turska je dodala 1.169 mjesta na popis područja u kojima se više ne mogu izdati boravišne dozvole na temelju ugovora o najmu. Razlog: broj stranaca u ukupnom stanovništvu u tim naseljima veći je od 20 posto.

Ranije je bilo više odbijanja državljana srednjoazijskih zemalja, no u prosincu je taj trend stigao i do Rusa, kaže Polyakova. No, ona upozorava da je sve veći broj odbijenica i zbog sve većeg broja zahtjeva.

U međuvremenu, turski mediji javljaju da su pooštrena pravila za izdavanje boravišne dozvole i kontrole.

Novčana kazna pri odlasku

"Dozvola boravka u turističke svrhe bila je neka vrsta zamjene za dugoročnu vizu u Turskoj. Sada je to samo za kratki boravak do godinu dana", kaže Polyakova.

Prema njezinom mišljenju, vlasti u svakoj regiji donose različite odluke, ali ukupno gledajući turska država želi primiti manje migranata. "Izbori se održavaju u Turskoj u svibnju i jasno je da predsjednik donosi odluke koje su popularne među ljudima, poput snižavanja stanarina", kaže ona.

Ako ostanete u Turskoj duže od dopuštenog, morate platiti kaznu kada napuštate zemlju. Svatko tko dolazi automobilom iz Rusije tada će morati platiti dvostruko. Ovisno o dužini boravka, novčane kazne mogu biti do 7000 dolara.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu