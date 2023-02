Turska: "Heroj" koji nije dozvoljavao bespravnu gradnju

Ökeş Elmasoglu je nakon potresa postao jedna vrsta heroja. I to zbog toga što je prije nego što se dogodila katastrofa radio svoj posao. Elmasoglu je gradonačelnik grada Erzina u kojem živi oko 42.000 stanovnika. Erzin se nalazi u južnoj Turskoj, između Osmanije i Iskenderuna, usred područja pogođenog potresom.

U gradu na čijem je čelu skoro se nikome ništa nije dogodilo. Njegovo objašnjenje za takav razvoj događaja, koje je dao u intervjuu na turskoj televiziji, je jednostavno: "Nisam dozvolio nikakvu bespravnu gradnju ni građevinske radove. Ponekad su se ljudi ljutili na mene i podrugljivo me pitali, želim li biti jedini pristojan u zemlji. Sada imam čistu savjest zato što to nisam dozvoljavao."

U Turskoj je izgrađeno puno nelegalnih objekata. Oni, koji su gradili takva zdanja, počinili su kaznena djela. No, prije izbora se njima rado obećavalo da neće biti kazneno gonjeni, usprkos tome što su njihovi postupci bili neodgovorni i kako se sada pokazalo kobni, kaže Eyüb Muhcu iz krovne organizacije turskih inženjera i arhitekata.

On stoji ispred ostataka jedne kuće u Adiyamanu: "Kako smo doznali, ovdje je riječ o četverokatnici, odnosno predviđena je izgradnja četiri kata i za tu visinu je projektirana ova zgrada i napravljena statika. Nakon toga su, potaknuta politički motiviranom amnestijom izgradnje, nezakonito dograđena još tri kata – i u osnovi je počinjeno ubojstvo.”

Previše meko tlo i glatka armatura

Tako se jednostavno i bez dozvole dograđivao jedan, dva ili više katova - to je uobičajeno u mnogim turskim gradovima. No, to samo po sebi ne objašnjava katastrofu. Osim toga, na pojedinim mjestima građevinsko zemljište je previše mekano i nestabilno. A tu je i fušeraj s građevinskim materijalom i načinom gradnje: jedna žena iz Antakije kaže da su ona i njezini susjedi pretraživali ruševine svojih kuća u potrazi za željeznim armaturama. Nisu ih uspjeli pronaći.

Može se vidjeti kako se gradilo pogrešnim materijalima, objašnjava inženjer Muhcu: "Na mnogim mjestima se može vidjeti kako se beton urušava, što pokazuju uzorci koje smo uzeli na licu mjesta. Slična je situacija i s obrađenim uzorcima armatura. Tijekom izgradnje ove zgrade su, u skladu s propisima, korištene glatke željezne šipke. Danas se, prema važećim građevinskim uredbama, moraju koristiti ne glatke već armature s ispupčenjima, koje bolje prianjaju za beton i čine stupove otpornijim."

Inspekcije provjeravaju kuću po kuću

I u Erzinu postoje slučajevi nepropisno izgrađenih objekata, štedjelo se na pogrešnom mjestu i bilo je fušeraja u gradnji, kaže gradonačelnik Elmasoglu. Ali to se nije događalo, objašnjava on, bez pozivanja na odgovornost. No, neki su uvijek iznova pokušavali uvjeriti vlasti da im progleda kroz prste. Međutim, on je ostao nepokolebljiv – pa čak i onda kada je zbog toga bio napadan: "I kod mene su dolazili građani koji su se žalili da si ne mogu priuštiti plaćanje građevinske dozvole. Uvijek sam odgovarao: 'Stvarno mi je žao'. Zbog toga je nemali broj stanovnika u ovom gradu ljut na mene."

I u Erzinu se sada, jedna po jedna, provjeravaju sve zgrade koje još uvijek stoje - kao i u ostalim područjima pogođenim potresom. Turska građevinska uprava je na tim poslovima angažirala 1.000 građevinskih inženjera i inspektora. Oni ne rade na temelju zahtjeva, već sustavno idu od kuće do kuće. U gradu, na čijem je čelu Elmasoglu, oni imaju više posla nego u drugim područjima, jer tu mnoge kuće još uvijek stoje.

