Turisti se vraćaju u New York

Prilaz najnovijoj turističkoj atrakciji New Yorka je pomalo bombastičan. „Wow, ovo ja kao u nekom zabavnom parku", komentira jedna grupa djevojaka iz Floride dok prolaze kroz tamni tunel kojeg uvijek iznova osvjetljava stroboskopsko svjetlo. Prolaz završava u dvorani „Summit One Vanderbild", platformi s koje se pruža pogled na cijeli južni Manhattan.

Pored obližnje platforme na Rockefeller centru, one na Empire State Buliding ili na nedavno otvorenom One Word Trade Centru, najnoviji vidikovac u zgradi oko koje su arhitekti vrlo podijeljenog mišljenja, pruža i dodatnu atrakciju: prozirni pod. Cijena ove zabave je 35 eura.

New York te čeka

Times Square očekuje navalu

Već sad rijeke domaćih turista govore o uspješnosti ove investicije. Redovi i liste će postati mnogo dulji početkom studenoga kada prestaje važiti zabrana ulaska u SAD koju je zbog pandemije još u ožujku 2020. uveo tadašnji predsjednik Donald Trump. Ovih dana je i državljane Hrvatske razveselila vijest o ukidanju turističkih viza za SAD.

Sada se mnogi u New Yorku nadaju povratku tamo gdje se 2019. stalo. Te godine je metropola na istočnoj obali nakon godina uzastopnog rasta broja posjetitelja s 66,6 milijuna gostiju ostvarila povijesni rekord. 2020. je u New York stiglo tek 22,3 milijuna turista i to uglavnom prije zabrane putovanja na proljeće.

Za ovu godinu radnici u turizmu očekuju 36 milijuna gostiju, mahom domaćih. Velike se nade polažu i u praznike krajem godine. Turistička zajednica New Yorka kampanjama pod nazivima „Vrijeme je za New York" ili „New York te čeka" širom svijet poziva goste za razdoblje nakon otvaranja granica 8. studenog.

Nada u povratak

Jedan od onih koji čija egzistencija ovisi od povratka turista je i Sanel Huskanović. Taj 39-godišnjak rodom iz Bosne i Hercegovine je tijekom rata otišao u Njemačku i nakon toga u New York. Do pandemije je držao jednu turističku agenciju u blizini Times Squarea, specijaliziranu na njemačke turiste. „Mi smo prije pandemije u potpunosti bili usredotočeni na europsko tržište. Nakon zatvaranje ne da smo imali manje mušterija nego ih nismo imali uopće", žali se Huskanović.

Turistički djelatnik si u međuvremenu više nije mogao priuštiti vlastiti stan u skupom New Yorku te je mjesecima spavao kod prijatelja na kauču. „S jedne strane je bilo grozno što se sve ono što sam gradio godinama raspalo. No s druge strane nisam bio jedini kojem se to dogodilo", kaže Huskanović. On je vrijeme provodio odlazeći na plažu biciklom. „Čovjek pronađe nove prioritete u životu."

Nakon ponovnog dolaska turista, Huskanović želi obnoviti svoj biznis. Ali više, zbog porasta stope kriminaliteta, ne nudi ture kroz svih pet četvrti New Yorka. Prve narudžbe su već pristigle. „Jako sam uzbuđen i radujem se", kaže Huskanović i govori o mnogo mailova koje svaki dan dobiva. „Ljudima je nedostajao New York, grad koji im je toliko poznat iz brojnih filmova. Ne radi se samo o šopingu radi se o samom gradu i mnogi se nadaju da će ponovno osjetiti tu energiju", zaključuje Huskanović.

nk(dpa)