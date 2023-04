Tužbe zbog navodnih oštećenja zdravlja nakon cijepljenja

Širom Njemačke, prema podacima odvjetnika, podneseno je najmanje 185 građanskih tužbi zbog navodne štete uzrokovane cijepljenjem protiv koronavirusa. Dva odvjetnička ureda, u Düsseldorfu i Wiesbadenu, prema njihovim vlastitim izjavama, zastupaju 135, odnosno 50 tužitelja. Tužbe su podnesene protiv četiri glavna proizvođača cjepiva protiv koronavirusa: BioNTecha, Moderne, AstraZenece i Johnson & Johnsona.

Prvo suđenje bi, kako se pretpostavlja, trebalo početi 28. travnja u Okružnom sudu u Frankfurtu. Na optuženičkoj klupi će se naći proizvođač cjepiva BioNTech iz Mainza. Tužiteljica je žena koja tvrdi da je pretrpjela oštećenje srca kao posljedicu cijepljenja protiv Covida - 19. Žena, koja je, prema riječima njenog odvjetnika, i sama iz medicinske struke, želi ostati anonimna. Svaka tužba će se obrađivati pojedinačno ili će uslijediti nagodba.

Je li - i u kojoj mjeri - cjepivo dovelo do negativnih zdravstvenih posljedica? Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Ključni problem: veza između cijepljenja i oštećenja

Prema mišljenju pravnika i medicinara, o ovom pitanju će na kraju odlučiti stručnjaci. Odvjetnički ured iz Düsseldorfa, kako je navedeno, primio je oko 3.000 sličnih upita, koji su rezultirali sa 135 tužbi. Iz odvjetničkog ureda iz Wiesbadena kažu da su imali 850 potencijalnih klijenata te da su podnijeli 50 tužbi. Oba odvjetnička ureda su odbacili na stotine slučajeva, ocijenivši ih neosnovanima.

Upućeni kažu da ova dva odvjetnička ureda zastupaju većinu onih koji su željeli podnijeti tužbu. Ključni problem u svim tim slučajevima je pitanje uzročno-posljedične veze: postoji li veza između cijepljenja i navodne štete?

Za cjepivo protiv koronavirusa načelno vrijede ista pravila o odgovornosti kao i za druge lijekove, prema Zakonu o lijekovima ili Zakonu o odgovornosti za proizvode. Proizvođač se može smatrati odgovornim ako je došlo do greške u proizvodnji. No, ako je došlo do greške u davanju lijeka, onda je odgovorna osoba koja je obavila cijepljenje. Odvjetnik Tobias Ulbrich iz Düsseldorfa očekuje "bitku sudskih vještaka" - ako sudovi odmah na početku ne donesu „presudu koja će zastrašiti" podnositelje tužbi, rekao je on novinskoj agenciji dpa.

Dobrovoljno cijepljenje u Hamburgu u jeku pandemije Foto: Ulrich Perrey/picture alliance/dpa

BioNTech: Pažljivo provjeriti svaki slučaj

Iz BioNTecha naglašavaju da "do sada ni u jednom od slučajeva koje je BioNTech ispitao nije dokazana uzročna veza između opisanih zdravstvenih oštećenja i vakcinacije". "Mi svoju odgovornost proizvođača cjepiva shvaćamo veoma ozbiljno", rekla je glasnogovornica ove firme.

BioNTech, kako je pojasnila, pažljivo ispituje svaki slučaj u kojem su podnesene tužbe protiv te tvrtke. Preduvjet je, međutim, da odvjetnici dostave dovoljno dokumenata. "Kada procjenjujemo slučaj, možemo se osloniti isključivo na medicinske činjenice kako bismo ocijenili postoji li uzročno-posljedična veza ili ne. Nažalost, upravo tu vrlo često nedostaju dokumenti."

Tagesschau.de/dpa/fš

