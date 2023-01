Tržište automobila 2023: dobitnici i gubitnici

Izgledi njemačkih proizvođača automobila na tržištu u godini 2023. nisu ružičasti. Direktor privatnog instituta Center Automotive Research (CAR) u Duisburgu Ferdinand Dudenhöffer čak kaže da je „slika sumorna“ kada je riječ o prodaji automobila u Europi.

Doduše, još uvijek su liste narudžbi prilično duge, ali premaDudenhöfferovoj analizi to je samo zbog toga jer je svojevremeno došlo do poremećaja lanaca opskrbe i nedostajali su poluvodiči i drugi važni dijelovi.

Manja ponuda s većim maržama

Zajedno sa zatvaranjima tijekom pandemije razvila se posebna situacija – svi proizvođači su proizvodili manji broj automobila nego što je prvobitno planirano, pa je ponuda opala širom svijeta. A ono što se proizvelo prodavalo se s velikim maržama. Veliki popusti koji su bili normalni u branši, više nisu postojali.

„Tome će doći kraj 2023.“, kaže Dudenhöffer i objašnjava: „Liste narudžbi će se smanjiti, pa će kupci biti tražena roba. Inflacija i visoke cijene energije kao i recesija dovest će do blokade kupovine novih automobila. „2023. donosi oživljavanje rabata na kupovinu automobila."

Više za prodaju automobila nije dovoljan dobar glas

„Europa kao gubitnik"

Dudenhöffer smatra da će Europa biti gubitnik. On prognozira mali rast kupovine novih automobila u Njemačkoj, ali očekuje u Francuskoj, Engleskoj, Italiji, i u Rusiji kao „posebnom slučaju“, pad prodaje tijekom godine.

Nasuprot tome, očekuje porast broja prodaje u Aziji i Sjvernoj Americi. Naime, Kina i Sjedinjene Američke Države pokrenuli su programe za oživljavanje ekonomije koji bi mogli biti dobri i za automobilsku industriju.

Iz SAD-a prijeti opasnost

Bidenova administracija je donijela Zakon o smanjenu inflacije (Inflation Reduction Act) koji predviđa državne izdatke od 430 milijardi dolara u desetogodišnjem razdoblju. Između ostalog, američka vlada svakom kupcu električnog automobila obećava smanjenje poreza za 7500 dolara, ako je automobil proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama.

Slična pravila važe za sve ostale branše, a te mjere su usmjerene uglavnom prema Kini. Ali, Njemački savez banaka procjenjuje da je Zakon dovoljno neodređen da bi mogao isključiti i proizvođače automobila iz Njemačke, koji bi onda morali otvarati proizvodne pogone u SAD.

Bum električnih automobila

U Njemačkoj se znatno povećao broj registriranih električnih automobila. Naime, od srpnja 2020. električni automobili s cenom koja je ispod 40.000 eura, dobijaju subvencije od države koje iznose 6000 eura, a proizvođači automobila na to dodaju popust od 3.000 eura. Tako se prodaja tih automobila stimulira s ukupno 9.000 eura. Kupci hibridnih automobila mogu računati s premijom koja iznosi do 6.750 eura.

Prema proračunima Instituta CAR, do kraja 2022. broj tih automobila bi mogao doseći 28 posto ukupnog njemačkog tržišta. To bi bilo ukupno 720.000 električnih automobila, od toga 326.000 onih s hibridnim pogonom i 394.000 s potpunim električnim pogonom.

Subvencije se smanjuju

Od siječnja 2023. se, međutim, subvencije smanjuju, a i cijene električne energije su u drastičnom porastu. Ni državna „kočnica za cijenu struje" ne donosi olakšanje. Naime, ona važi za 80 posto potrošnje električne energije, a punjenje baterija električnih automobila je dodatno opterećenje za energetsku bilancu domaćinstva.

Ozbiljna konkurencija njemačkim proizvođačima automobila: Tesla

I proizvođači automobila i ekološki aktivisti smatraju da je u opasnosti realizacija često spominjane „prekretnice u prometu".

Nepovoljan vjetar iz Kine

U Kini, najvećem automobilskom tržištu svijeta, njemački proizvođači su izloženi žestokoj konkurenciji. BMW i Mercedes tamo prodaju više od 30 posto svojih automobila, a Volkswagen čak više od 40 posto.

Ali, izgleda da dosadašnja formula uspjeha njemačkih proizvođača automobila u Kini više ne funkcionira kada je riječ o električnom automobilu. Njemački list „Handelsblatt" piše da nova kineska firma „Human Horizons" sa svojim modelom električnog automobila „HiPhi X" prednjači konkurenatima i to u segmentu luksuznih automobila, gdje je profit najveći. Do sada je to bio domen Mercedesa, BMW-a i Audija.

Dobar glas starih proizvođača gubi na značaju

I u drugim segmentima lokalni kineski proizvođači automobila kao što su BYD, GAC, Li auto i Nio dobijaju trku s europskom konkurencijom. U međuvremenu i njemački inžinjeri koji detaljno testiraju kineske produkte kažu da su ti kineski automobilikvalitetni, a istovremeno su i jeftiniji.

Kineski električni automobil HiPhi X

Daniel Röska, stručnjak u američkoj firmi za upravljanje imovinom Alliance Bernstein, kaže da se tradicionalna snaga i ugled njemačkih proizvođača automobila s motorima na benzin i dizel ne prenose automatski na električne automobile. Taj trend će se 2023. pojačati.

