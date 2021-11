Tko sada smije putovati u Njemačku?

Kome je dozvoljen ulazak u Njemačku?

I pored trenutne dramatične epidemiološke situacije, pravila za ulazak u Njemačku su djelomično blaža nego što su bila prije godinu dana. Ipak, s obzirom da broj zaraženih koronavirusom raste, od 9. studenoga svi stariji od dvanaest godina koji ulaze u Njemačku, bez obzira odakle i kojim prijevoznim sredstvom, obvezni su pokazati COVID potvrdu. Dakle, tko želi ući u zemlju mora imati potvrdu da je cijepljen, da je prebolio COVID-19 ili negativan test na koronu. Ta uredba je na snazi do 15. siječnja 2022. godine. Općenito je ulazak moguć iz svih članica EU-a, kao i iz šengenskih zemalja.

Prije puta u Njemačku raspitajte se o aktualnoj situaciji i propisima. Detaljne informacije mogu se pronaći na internetskoj stranici ministarstava zdravstva, unutarnjih i vanjskih poslova.

Dugo se iz trećih zemalja nije moglo u Njemačku. Je li to sada moguće?

Ulazak u Njemačku iz trećih zemalja je ponovo moguć, ali uz određena ograničenja. Trenutno je dvadeset zemalja na njemačkoj takozvanoj „pozitivnoj listi“, među njima su Australija, Kanada i Južna Koreja. Stanovnici tih zemalja mogu putovati u Njemačku ako uz sebe imaju COVID potvrdu, bez obzira na razlog njihovog putovanja. Putnici iz ostalih trećih zemalja za ulazak u Njemačku moraju biti u potpunosti cijepljeni ili imati valjan razlog zašto je to putovanje apsolutno nužno. Na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova je navedeno u kojim slučajevima se putovanje smatra apsolutno nužnim.

Kada je riječ o cjepivima, priznaju se samo ona koja je odobrio Institut Paul Erlich, a to su ona tvrtki BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Potpuno cijepljenje znači da je prošlo najmanje dva tjedna od primanja druge doze cjepiva, odnosno prve doze Johnson & Johnsona koje se daje samo u jednoj dozi. I za one koji su preboljeli koronu nužna je samo jedna doza cjepiva.

Digitalna potvrda o cijepljenju

Tko ne može ući u Njemačku?

U skladu s time, u Njemačku ne mogu putovati stanovnici trećih zemalja koje nisu na „pozitivnoj listi", osobe koje nisu u potpunosti cijepljene i koji ne mogu navesti valjan razlog za nužnost putovanja.

U kojim slučajevima je po dolasku u Njemačku obvezna karantena?

Općenito je karantena obvezana za sve koji po dolasku u Njemačku uz sebe nemaju COVID potvrdu. Izolacija je obvezna i za putnike koji dolaze iz visokorizičnih zemalja (među kojima je i Hrvatska) ili iz područja s varijantama virusa. Za one koji dolaze iz zemalja visokog rizika obvezna je desetodnevna karantena, koja se može skratiti na pet dana ako se tada predoči negativan test na koronu. Na popisu visokorizičnih zemalja Instituta Robert Koch trenutno su i mnoge članice EU-a, poput Austrije, Belgije, Grčke, Nizozemske, Hrvatske i Slovenije. Na toj listi su i Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Sjeverna Makedonija. To znači da je karantena obvezna i za njemačke putnike koji se vraćaju u zemlju ako nemaju COVID potvrdu. Putnici koji u Njemačku dolaze iz visokorizičnih zemalja obvezni su prijaviti dolazak ispunjavanjem digitalnog obrasca.

Za one koji se vraćaju iz područja s varijantama virusa obvezna je karantena u trajanju od četrnaest dana. To se odnosi i na cijepljene i na one koji su preboljeli koronu. Dvotjedna izolacija može se skratiti ranijim testiranjem. Trenutno (stanje: 22.11.) u svijetu nema područja s varijantama virusa.

Važno: Prije puta u Njemačku obvezno provjerite je li Vaša zemlja na njemačkoj listi visokorizičnih zemalja ili zemalja s varijantama virusa.

U Njemačkoj se priznaju samo PCR (ne stariji od 72 sata) i antigenski testovi (ne stariji od 48 sati)

Moram li se testirati prije puta?

Ne nužno. Ako ste potpuno cijepljeni ili ste preboljeli COVID ne morate se testirati. No može se dogoditi da to od Vas traže avionske ili željezničke kompanije s kojima putujete u Njemačku. O tome bi se trebalo raspitati prije puta. U Njemačkoj se priznaju samo PCR (ne stariji od 72 sata) i antigenski testovi (ne stariji od 48 sati).

Koja pravila vrijede za djecu?

Pod već navedenim uvjetima i djeci je dozvoljen ulazak u Njemačku. Djeca mlađa od dvanaest godina nisu obvezna imati COVID potvrdu. Uz to, za njih je obvezna petodnevna karantena ako dolaze iz visokorizičnog područja, a za njih se također mora ispuniti i digitalni obrazac za prijavu dolaska.

Mogu li se po dolasku slobodno kretati unutar Njemačke?

Načelno da. Ali s obzirom da se korona mjere mogu razlikovati od jedne do druge savezne pokrajine, može se dogoditi da ne možete putovati u pojedine regije. Tako su sve do 12. prosinca zabranjena turistička putovanja u Sasku. S obzirom na veliki broj zaraženih koronavirusom u toj pokrajini su uvedena ograničenja javnog života. Dozvoljena su samo poslovna putovanja. Slično je i u dijelovima Bavarske.

Zato se prije puta obavezno raspitajte jesu li dozvoljena turistička putovanja u određenu pokrajinu. Informacije o korona propisima u svim njemačkim pokrajinama možete pronaći ovdje.

Pravilo 2G: negativan test nije dovoljan

Smijem li kao turist u Njemačkoj u kina, muzeje i restorane?

I tu se pravila razlikuju od jedne do druge savezne pokrajine, pa čak i po regijama. U mnogim pokrajinama, kao što su Berlin, Hamburg, Saska i Sjeverna Rajna i Vestfalija, na mnogim mjestima vrijedi takozvano “2G pravilo”. To konkretno znači da samo cijepljeni i oni koji su preboljeli virus mogu u restorane, muzeje ili na razne manifestacije. Negativan korona test nije dovoljan. Stoga je putnicima koji nisu cijepljeni turistička ponuda ograničena.

S obzirom na dramatičan broj zaraženih koronavirusom, u mnogim dijelovima zemlje bi narednih dana ili tjedana restriktivne mjere mogle biti pooštrene. Mnogi traže da se “2G pravilo” uvede u čitavoj zemlji. Turisti bi se zato obvezno trebali informirati o epidemiološkoj situaciji u zemlji, naročito u pokrajini u koju dolaze.

Što ako se za vrijeme boravka u Njemačkoj zarazim koronavirusom?

Što je moguće prije idite u karantenu i o tome obavijestite zdravstvene službe. Ovdje možete pronaći koje su službe za Vas nadležne. Ako su simptomi jači, obratite se liječniku ili nazovite broj 116 117. U hitnim slučajevima pozovite broj 112 ili se uputite u bolnicu.

