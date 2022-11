Tko je na listi ukrajinskog Centra za borbu protiv dezinformacija?

Alice Schwarzer, Rolf Mützenich, Marine Le Pen, Jeffrey Sachs - svima njima je zajedničko to što se nalaze na listi ukrajinskog Centra za borbu protiv dezinformacija. Njih se optužuje za širenje ruske propagande.

No na tom popisu skoro da nema ozbiljnih propagandista iz ruskih državnih medija - umjesto toga su na njemu, čini se, neselektivno i nedosljedno navedene mahom zapadne javne osobe. Tako su na listi šef Kluba zastupnika SPD-a Rolf Mützenich i politolog Johannes Varwick - ali, na primjer, nedostaju političarka Ljevice Sahra Wagenknecht i bivši kancelar Gerhard Schröder.

Na konvenciji SPD-a održanoj u subotu (5.11.), predsjednik Kluba zastupnika SPD-a Mützenich govorio je o „terorističkoj listi" na koju ga je uvrstio Kijev. Navečer je pak ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova službeno negiralo postojanje „terorističke liste", kao i to da se protiv Mützenicha vodi nekakva istraga.

Reakcija na ruski hibridni rat

Centar za borbu protiv dezinformacija počeo je s radom u travnju 2021. na inicijativu predsjednika Volodimira Zelenskog: „On će postati štit Ukrajine i učinit će sve da postane Crni petak za propagandiste i informacijske sabotere unutar i izvan Ukrajine."

Propaganda i dezinformacije bili su važan dio hibridnog rata protiv Ukrajine i prije početka sukoba na istoku te zemlje 2014. godine. On se ne vodi samo na bojnom polju, već i u informativnom prostoru, u medijima, na internetu, u Ukrajini, ali i u inozemstvu.

Volodimir Zelenski: "Centar za borbu protiv dezinformacija će postati štit Ukrajine"

Još za vrijeme prosvjeda na Majdanu u Kijevu, u zimi 2013. godine, Rusija je širila tvrdnju da se radi o fašističkom puču. Taj mit je posebno plašio ljude u istočnoj Ukrajini. Oni su u to vrijeme često pratili izvještavanje ruskih medija.

Ukrajina smatra da se nalazi i u informacijskom ratu - i pokušava ga dobiti. Centar za borbu protiv dezinformacija je tu samo protumjera.

Analitički centar bez mogućnosti uvođenja sankcija

Irina Vereščuk, koja je u vrijeme osnivanja te institucije još bila članica ukrajinskog parlamenta, a sada je zamjenica šefa vlade, tada je objasnila: "To je koordinacijski centar. On će analizirati informacije, prikupljati ih, obrađivati ih, te potom donositi zaključke o određenim informacijama. To će se uglavnom odnositi na lažne vijesti koje će Rusija širiti i koje već širi, kako bi se podigla svijest i upozorilo na te informacije. To će služiti nama, političarima i vlastima, ali i svima ostalima."

Centar za borbu protiv dezinformacija podređen je ukrajinskom Vijeću za nacionalnu sigurnost i obranu, te zato predstavlja vladinu agenciju. Međutim, on ne može nametnuti sankcije pojedincima. Na aktualnoj listi, koja trenutno nije dostupna, optužuje se više od 90 predstavnika iz politike, medija, znanosti i zabave za širenje narativa koji su u skladu s ruskom propagandom.

