Tisak na njemačkom o sjeveru Kosova: "popuštati je pogrešno"

„Izbijanje nasilja militantnih srpskih aktivista protiv snaga sigurnosti NATO-a na Kosovu dobrodošla je prilika za predsjednika Aleksandra Vučića da skrene pažnju sa činjenice da deseci tisuća ljudi u Srbiji pozivaju na njegovu ostavku i optužuju ga za autokratsku politiku, agitaciju u njegovim medijima i poticanje njegovih pristaša iz svijeta organiziranog kriminala na stvaranje klime nasilja", ocjenjuje u svom komentaru novinarka bečkog Standarda Adelheid Wölfl.

Ona dodaje da „i kosovski premijer Albin Kurti pokušava profitirati od situacije, pokazujući mišiće koje sam nema – jer sigurnost Kosova u potpunosti ovisi o zaštiti NATO-a i SAD-a. Ali u ponedjeljak se vjerojatno najviše obradovao Kremlj, kada su svijet obišle slike kako srpski nacionalisti na smrt prebijaju vojnike NATO-a, pogotovo zato što su ti desničarski ekstremisti prije toga na vozilima NATO-a napisali slovo 'Z', simbol ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine".

Bečki list ukazuje da „Vučić zna eksploatirati Zapad, jer u svakom trenutku može zaprijetiti nasiljem na Kosovu". „Zato ga EU, uz pomoć njegovog prijatelja Viktora Orbana u Mađarskoj, umiruje s mnogo novca i prijateljskim riječima, po balkanskom motu: ’Nahrani najprije najjačeg psa u čoporu, jer to jamči da će on kontrolirati ostale'", piše novinarka Wölfl. Ona ujedno ocjenjuje da je ta „politika smirivanja" do sada bila „potpuno neuspješna".

Sukob demonstranata i KFOR-a u Zvečanu, 29. svibnja 2023. Foto: Laura Hasani/REUTERS

„Pod maskom procesa proširenja Europske unije na Balkan, koji je u stvarnosti već godinama mrtav, SAD i EU nastavljaju obmanjivati sami sebe. Oni strahuju da bi Moskva umjesto Vučića na čelo države mogla dovesti mnogo radikalnijeg šefa tajne službe Aleksandra Vulina, ili da bi rat ponovo izbio ako bi Srbija, kao devedesetih godina, pokušala povući nove granice na temelju etničkih kriterija. Zato se i dalje oslanjaju na Vučića“, piše u komentaru Standarda.

Napominje se i da se „istovremeno, mnogi Srbi osjećaju izdanima i napuštenima od strane Zapada, koji je više zainteresiran za gospodarske odnose, nego za demokraciju. A i Europska unija također ima koristi od toga što obrazovani i očajni ljudi napuštaju zemlju."

Autorica komentara na kraju zaključuje: „Cijela Europa će morati platiti cijenu za ovaj pristup bez strategije, jer sigurnosna prijetnja nastavlja rasti kako raste utjecaj Kremlja."

Bečki Standard: „Vučić zna eksploatirati Zapad“ Foto: Armend Nimani/AFP

Süddeutsche Zeitung: jednaki ustupci – to „očigledno ne funkcionira"

Da neredi na sjeveru Kosova „idu na ruku predsjedniku Vučiću“ zbog toga što „sada o masovnim prosvjedima u Srbiji malo tko govori", ocjenjuje u svojoj analizi i Tobias Zick, novinar lista Süddeutsche Zeitung (SZ). I piše:

„Istina je, da premijer Kosova Albin Kurti nije inzistirao na tome da novi gradonačelnici – etnički Albanci – u sredinama naseljenima uglavnom srpskim stanovništvom budu u pratnji naoružane policije provedeni do njihovih službenih ureda, do bitke sa šok-bombama i suzavcem vjerojatno ne bi ni došlo. A i postavlja se pitanje koliko su ti gradonačelnici zaista legitimni, jer je na izbore izašlo manje od četiri posto birača s pravom glasa. Ali može se postaviti i suprotno pitanje: nisu li Srbi na Kosovu izazvali ovu situaciju bojkotom izbora uz podršku Beograda?"

U komentaru za list iz Münchena autor podsjeća da se „Europska unija i SAD, od kada je Rusija napala Ukrajinu, bore da spriječe još jednu veliku krizu na Zapadnom Balkanu. I njihov očaj je ovoga tjedna očigledno ponovo narastao. Iz razumljivog nepovjerenja, Priština nema interesa da Srbima čak ni djelomično prepusti kontrolu na sjeveru Kosova. A Beograd ne želi čak ni djelomično ustupiti suverenitet Kosovarima. Računica iza napora zapadnog posredovanja da uvjeri obje strane na jednake ustupke očigledno ne funkcionira“, zaključuje Süddeutsche Zeitung.

Pripadnici KFOR-a odnose kolegu ranjenog tijekom nemira u Zvečanu Foto: Bojan Slavkovic/AP Photo/picture alliance

Neue Zürcher Zeitung: „Kurtijeva igra nosi rizike"

„Ali zašto Kurti to radi? Zašto pokušava spasiti svog protivnika", pita se Andreas Ernst, autor analize u švicarskom listu Neue Zürcher Zeitung (NZZ). I nudi sljedeći odgovor: „Iz istog razloga zbog kojeg i Kvinta štedi Aleksandra Vučića oštrih kritika. Priština, Bruxelles i Washington vjeruju da će upravo ovaj predsjednik Srbije na kraju ’isporučiti’ Kosovo. On ima moć, medije i dovoljno je makijavelistički nastrojen da konačno učini odlučujući korak koji će dovesti do priznanja neovisnog Kosova."

S druge strane, dodaje autor, „ukoliko bi oporba u dogledno vrijeme došla na vlast, prvo bi morala dokazati svoje patriotsko raspoloženje. A to se u Beogradu radi tako što se zauzima tvrd stav kada je riječ o Kosovu. Kurti se više voli oslanjati na provjerenog protivnika Vučića – i malo mu pomaže."

„Ali, Kurtijeva igra nosi rizike. Od devedesetih godina, Kosovari su uvijek jako pazili da ne pokvare odnose sa zapadnim pomagačima kojima duguju svoju državu. Gotovo slijepo prijateljstvo s Amerikom sastavni je dio kosovskog nacionalnog interesa. Jedini koji se ikada tome suprotstavio je Kurti. Sa svojim narodnim pokretom on se od ranih 2000.-ih bori protiv ’neokolonijalnog protektorata’ Zapada i zalaže se za istinsko nacionalno oslobođenje. Na to se sada nadovezuje kao premijer, kada ljubazno, ali odlučno od veleposlanika Kvinte traži da mu se skinu s grbače.“

Neue Zürcher Zeitung: „Kurti se više voli oslanjati na provjerenog protivnika Vučića – i malo mu pomaže“ Foto: Idro Seferi/DW

Međutim, kako ocjenjuje švicarski list, „mnogim Kosovarima se to ne sviđa. Oni smatraju da je rizično to što Kurti zbog svog apstraktnog legalizma stavlja na kocku odnose s američkim prijateljem – posebno u Europi u kojoj se ponovo vodi rat. Upravo na tom raspoloženju oporbene stranke u Prištini grade svoju politiku. Kurti, kažu, jest i ostat će hazarder."

Tageszeitung: „Vučić se neće predomisliti“

Događaje komentira i Erich Rathfelder, novinar berlinskog Tageszeitunga (taz): „Aktualni sukob na Kosovu, ali i u Bosni, pokazuje koliko je debata o Balkanu postala površna, koliko malo kritika dolazi od strane diplomata i političara koji se ponovo bave Balkanom, a koji nisu naučili lekcije iz povijesti. Oni ne shvaćaju da je politika popuštanja pogrešna strategija za obuzdavanje nacionalističkih i autokratskih sustava."

„Američki i europski diplomati", kako piše berlinski list, „bore se za naklonost aktualnog predsjednika Srbije i bivšeg šefa propagande Miloševićevog režima Aleksandra Vučića i nastoje spriječiti njegovu koaliciju s Vladimirom Putinom. Popušta se pred iluzijom da je političkim i financijskim sredstvima moguće promijeniti njegov kurs. Vučić se, međutim, neće predomisliti zbog toga što mu laska par zapadnih diplomata koji su zaboravili povijest. To olakšava vršenje pritiska na nenacionalističku vlast u Prištini, koja ozbiljno teži mirnoj budućnosti“, zaključuje Tageszeitung.

Priredio: B. Rabrenović

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu