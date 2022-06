Tesla protiv akumulatora

Glavni akter ove priče je izvjesni Zagrepčanin ličkih korijena koji prije desetljeće i pol započinje svoje mučno sporenje s institucijama vlasti u RH. Kao mjesto radnje ističe se Starigrad-Paklenica, točnije okolica tamošnje kuće njegove majke. Predmet spora je svojedobno onečišćenje zemljišta tik uz tu kuću, na rubu šume i Parka prirode Velebit, a uslijed nepropisnog zbrinjavanja otpada. Odgovornima se smatraju lokalne vlasti, ali i pojedine državne institucije.

„Premda su odavno izdani nalozi da se šteta sanira, još nije učinjeno ništa. No najgora je opstrukcija na koju sam naišao, da bih vremenom bio tretiran kao neprijatelj sistema. Ja sam se inače krajem prošlog stoljeća vratio iz Francuske u kojoj sam odrastao i školovao se, pa sam se tamo naviknuo i na status prihvaćenog građanina u društvu. Nevjerojatno je do koje mjere je ta politička kultura zanemarena u Hrvatskoj, toliko da nisam mogao saznati ni termin sjednice Gradskog vijeća, onda kad sam počeo sa svojim zalaganjima i nastojao se obratiti općinskim vlastima“, rekao nam je naš sugovornik Nikola Tesla.

Preskupa besplatna pomoć

Nikola Tesla u borbi protiv otpada

Odmah da naglasimo: čovjek se uistinu zove tako, imenjak je i prezimenjak te zemljak legendarnog znanstvenika. Nije mu to dosad naročito pomoglo, očito, pa je dugi niz godina u svojim naporima bio apsolutno usamljen. Tek relativno nedavno mu je u pomoć priskočila Zelena akcija, najveća i najetabliranija hrvatska nevladina organizacija. Pokrenula je kampanju za prikupljanje novčane pomoći Tesli, za nadoknadu troškova sudskog postupka koji je izgubio.

Zelena akcija prepoznala je ključni moment u ishodu te parnice kojom je Tesla zatražio kompenzaciju štete od Općine Starigrad. Budući da stalno zaposlenje nije imao, posegnuo je za institutom tzv. besplatne pravne pomoći. Problemi u funkcioniranju tog instituta doveli su, prema Zelenoj akciji, do gubitka predmeta i visokog troška postupka. Stoga je u ovom trenutku aktualna kampanja za pomoć nesretnom aktivistu, inače turističkom vodiču, speleologu i prevoditelju bez stalnog angažmana. „Jer, kad sam jednom ušao u prepirku s njima“, kaže on, „sva su mi se vrata počela zatvarati. Ispalo je da su u ovako maloj sredini svi povezani i međuovisni.“

Pet godina čekanja na ročište

Ispalo je, kao što smo doznali, još ponešto, a sve teže od težeg. Onečišćenje je zaustavio, ali je egzistencijalno ugrožen, pa ga potpomaže i Caritas. Razne radne mogućnosti Tesla nije mogao koristiti jer se pri zapošljavanju traži uvjerenje o tome da se protiv kandidata ne vodi nikakav sudski postupak. „E to vas posve uništi. Protiv mene su bili dignuli tužbu za navodnu krađu vode, i trajalo je to neko vrijeme. A znate koliko se ovdje može čekati na rasplet. I na prvo ročište za spor koji sam ja otvorio, za onečišćenje, čekao sam ravno pet godina“, otkriva Nikola Tesla.

Zapravo je slučajnost da nosi isto ime kao i poznati znanstvenik, ali mu to baš ništa ne pomaže.

Ne znamo hoće li mu činjenica da nosi tako slavno ime i prezime, ikako pomoći u kampanji prikupljanja novčane pomoći. No akcija traje do 25. lipnja, a paralelno s njome Tesla se i dalje nastoji angažirati oko zaštite prirode, pa ga aktivisti predstavljaju kao njezina branitelja, ne tek privatno lice. Neki egzaktni momenti idu u prilog tome i takvom stajalištu, držimo li se kronologije. Tesla tvrdi da je onečišćenje započeto 2007. i da je trajalo do 2012. godine, pa je 2014. zatrpano građevinskim otpadom. Na njegovoj strani je mišljenje, odnosno nalog nekadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša RH o sanaciji.

Nalog nije istinski proveden do dan danas, niti su Hrvatske šume, vlasnik zemljišta, po tome slovu tamo zasadile šumsko drveće. Štoviše, ovu storiju prati i povijest nejasnog vlasničkog statusa dotične parcele koju je država kroz poduzeće Hrvatske šume bila prepustila općini, da bi se kasnije sve vratilo u državni posjed. Općina je namjeravala na istoj površini konačno sagraditi dječje igralište pomoću EU-sredstava, ali je odustala.

Nezainteresirani mediji

Odlaganje usred prirode

„Oni će uvijek reći da su tamo samo prali kamione i kontejnere“, dodaje Tesla, „ali to nije istina. Oko osam i pol tisuća kubika raznog otpada ili smeća je i dalje tamo, ispod sloja građevinskih ostataka. O tome sam priložio dokaze, pa je zato izdan nalog o sanaciji. No sve to nije bila smetnja za daljnje zapanjujuće kontradikcije. Godine 2018. u predmet se uključuju Ministarstvo državne imovine i Ministarstvo gospodarstva, te Državni inspektorat koji šalje rudarskog inspektora. Potom ovo smetlište, danas livadu, proglašavaju izvorom čiste rudne sirovine tj. kamena za obradu pomiješanog sa zemljom."

Niz detalja o čitavom slučaju prepričao nam je Nikola Tesla, i dalo bi se o tome raspredati udugo. No, pored komunikacije s njim, obratili smo se i Krsti Ramiću, dugogodišnjem načelniku Općine Starigrad. Prenosimo njegove riječi iz kraćeg telefonskog razgovora: „Nije to ništa posebno, znate. Svakako ne kao što se prikazuje. Otkako je otpočela ova kampanja, inače, vi ste tek drugi medij koji i nas pita za mišljenje. Gospodin je izgubio spor koji je pokrenuo protiv nas, tražio je 600 tisuća kuna naknade za štetu koju je navodno pretrpjela njegova majka, gubitkom vrijednosti kuće uz deponij. I sad je to došlo na naplatu. A nikad nismo tamo zaista odlagali otpad.“

Institucionalno izigravanje procedure

Je li otpad skriven ispod površine?

„Parkiralo se kamione, bilo je i kontejnera, privremeno skladište, ali sve ostalo je počišćeno. Od igrališta smo odustali da ne bismo morali vraćati EU-sredstva zbog Tesline tužbe. Sad smo pustili Gorskoj službi spašavanja da tamo imaju neku svoju kućicu, a drugih planova više nemamo, niti se želimo sporiti. Mislim da je sve ispalo prenapuhano, ali svakako ne našom krivnjom. Ponavljam, nije bilo onečišćenja, a zato je i rudarska inspekcija utvrdila normalno stanje. I sad je to mineralna sirovina u vlasništvu RH“, zaključio je načelnik Krste Ramić.

Na koncu, Tesla nam je poslao više fotografija koje je snimio proteklih godina i koje dokazuju da je tamo ipak odbacivano svašta. Automobilske olupine, bojleri, rashodovani kontejneri, akumulatori, pune najlonske vreće, itd. Lako bi bilo utvrditi je li taj otpad još uvijek na licu mjesta, pod zemljom. No time bi se nažalost trebale pozabaviti iste one adrese koje su već jednom izigrale proceduru. A što se starigradskog branitelja prirode tiče, samo još da ne pomisli kako je njegov davnašnji imenjak te prezimenjak imao više sreće kad je ostao u inozemstvu.

