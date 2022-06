Terorizam u Hanauu: Je li njemačka policija zakazala?

19. veljače 2020. je 43-godišnji Tobias R. u dva bara i u jednom kiosku ubio devet osoba stranog podrijetla. Pet osoba je tada ozlijeđeno. Nakon pokolja, Tobias R. se vratio u svoj stan, tamo je najprije ubio svoju majku – a na koncu počinio samoubojstvo. Državno odvjetništvo je kasnije potvrdilo da je taj zločin imao desno-ekstremističke i rasističke motive. Atentator je prije toga na svojoj web-stranici objavio jedan rasistički manifesti.

U Frankfurtu na Majni je otvorena izložba o atentatu u Hanauu, a ona otvara neka nova pitanja u kontekstu policijskog angažmana tijekom te kobne noći. Većina dostupnog dokaznog materijala doduše nikada nije objavljena. Čak je i parlamentarnom Istražnom odboru u saveznoj zemlji Hessen bio ograničen pristup znatnom dijelu tog materijala – radi se o Odboru koji je istraživao okolnosti rada policije na terenu.

Hessenski ministar unutarnjih poslova Peter Beuth tvrdi da je policija obavila „odličan“ posao tijekom akcije u Hanauu. Članovi obitelji žrtava su na drugoj strani u više navrata navodili kako ih je policija nakon atentat nadzirala, čak i sumnjičila. Oni su njemačkim vlastima predbacivali da su dugo vremena ignorirali potencijalne desno-ekstremne počinitelje, i to sve dok se zločini ne bi i dogodili.

Zato je „Inicijativa 19. veljače“, koja zastupa interese preživjelih žrtava atentata i obitelji žrtava, angažirala neovisnu britansku istraživačku agenciju Forensic Architecture da rasvijetli okolnosti ovog slučaja. Rezultat istrage je izložba "Three Doors", koja je službeno otvorena u četvrtak navečer u frankfurtskom Kunstvereinu (Društvu umjetnika). U ime „Inicijative 19. veljače“ je govorio Cetin Gültekin, brat Gökhana Gültekina, kojeg je R. ustrijelio u Arena baru u Hanauu.

"Javnosti želimo pokazati da se bavimo poslom koji je zapravo posao koji mora obavljati policija“, rekao je Gültekin za DW. "I kad sav taj dokazni materijal stavimo na stol, kad sve postane očito, mi možemo dokazati da je policija doista zakazala."

Zakašnjela reakcija

Na temelju dokaznog materijala koji je prezentiran na izložbi, može se zaključiti da Hessenska policija više od sat vremena tijekom te noći nije nadzirala kuću u kojoj se nalazi stav Tobiasa R. – i to usprkos činjenici da je policiji bila poznata njegova adresa, i usprkos činjenici da su se u blizini stana nalazilo nekoliko policijskih vozila.

Tonski eksperimenti koje je provela agencija Forensic Architecture, upućuju na zaključak da su policijski službenici koji su se nalazili u blizini stana morali čuti hitac kojim je R. ubio svoju majku.

"To da je policija morala čuti hice, to da je SEK (specijalne policijske postrojbe, nap. red.) morao čuti hice, to sve otvara nova pitanja”, kaže Heike Hofmann iz Kluba zastupnika SPD-a u Hessenskom parlamentu i članica Istražnog odbora koji se bavio terorističkim napadom u Hanauu: „Možda se moglo spasiti majku. Možda se i počinitelja moglo uhititi živog.“

U priopćenju objavljenom 4. lipnja ove godine, Hofmann je dodala: „Rad agencije Forensic Architecture potvrđuje ono što se do sada moglo naslutiti: policijske snage na mjestima zločina, ali i prije svega policijsko vodstvo u noći 19 veljače 2020 nije bilo doraslo tom zadatku.“

Hessenska policija je objavila da su njezini službenici oko 22:50 stigli do kuće počinitelja, te da su pokušali uspostaviti kontakt s njim. No, nakon „intenzivnih istražnih mjera od strane specijalnih postrojbi na licu mjesta te višestrukih neuspješnih pokušaja uspostavljanja kontakta“ policajci su oko tri sata ujutro upali u kuću. Policija tvrdi da je juriš na stan bio odgođen kako bi se moglo isključiti razne scenarije, na primjer mogućnost razmjene vatre s počiniteljem, ili ugrožavanje života policijskih službenika na licu mjesta od strane mogućih eksplozivnih naprava postavljenih u toj kući.

U policijskom priopćenju se ne spominje vremensko razdoblje u kojem je počiniteljeva kuća očito bila bez policijskog nadzora, ali se napominje da je u akciji bio i jedan helikopter, kako bi se tako cijelu večer i noć moglo kontrolirati to područje.

Video-materijal iz policijskog helikoptera, koji se može vidjeti na izložbi, izazvao je čuđenje. Verbalna razmjena među pilotima otkriva naime da oni gotovo da i nisu bili u kontaktu s postrojbama na zemlji. Piloti nisu znali točno adresu počinitelja i besciljno su kružili nad područjem u kojem se odvijala akcija.

"Three Doors" prezentira i novi dokazni material o ostalim okolnostima atentata. U tom kontekstu je posebno važan izlaz za nuždu u Arena baru, on je, tvrdi se, bio zatvoren u toj noći – navodno na zahtjev policije, koja je u tom kvartu često provodila rutinske racije s ciljem otkrivanja droge.

U kolovozu 2021. je Državno odvjetništvo Hanau obustavilo istražni postupak protiv vlasnika tog bara, jer se nije moglo jednoznačno dokazati je li taj izlaz za nuždu tijekom atentata bio doista zatvoren, odnosno jesu li ga žrtve atentata eventualno mogle iskoristiti za bijeg od atentatora i tako spasiti svoje živote. Izložba u Frankfurtu u obje te točke dolazi do drugačijeg zaključka od Državnog odvjetništva.

Rasistički chatovi

Na otvaranju izložbe se mogao itekako uočiti bijes članova obitelji žrtava, bijes koji oni još uvijek osjećaju. Taj bijes nije usmjeren samo prema mogućim propustima policije i nejasnoćama oko izlaza za nuždu u Arena baru. To je bijes koji je nastao i zbog načina na koji se odnosilo prema članovima obitelji žrtava nakon atentata.

Obitelji tvrde da im nitko nije rekao gdje su se četiri dana nakon tragedije nalazili leševi ubijenih. Oni kažu da ih je policija telefonski upozoravala da se ne osvećuju na ocu počinitelja, čovjeku koji je očigledno dijelio desno-ekstremne stavove svoga sina. „Mi smo bili ostavljeni na cjedilu. Izgubljeno je povjerenje u policiju“, kaže Gültekin za DW.

A taj osjećaj je intenziviran u lipnju 2021., kada je objavljeno kako je suspendirano 13 članova SEK, koji su bili uključeni u akciji u Hanauu. Suspendirani su zbog toga što su bili aktivni u jednoj chat-grupi, u kojoj se dijelilo rasističke i desno-ekstremističke sadržaje. Hessenska vlada je nakon tog otkrića raspustila tu postrojbu.

