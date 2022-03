SZ o posjetu ministrice Baerbock Bosni i Hercegovini

„Rat u Ukrajini trenutno dominira dnevnim redom savezne ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock. A to se, barem posredno, odnosi i na njezino putovanje u države Zapadnog Balkana, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Srbiju, koje počinje ovog četvrtka razgovorima u Sarajevu, gradu u kojem se još uvijek mogu vidjeti ožiljci iz jugoslavenskih ratova 1990-ih. Ruski napad na Ukrajinu povezan je sa strahovanjem da uskoro opet neće biti mira na Balkanu - te da Kremlj koristi svoj utjecaj u Srbiji i drugim zemljama kako bi djelovao protiv interesa Europske unije i Zapada", piše Süddeutsche Zeitung (SZ).

„Napad na Ukrajinu, koji je naredio ruski predsjednik Vladimir Putin, pokazuje da Europa mora biti spremna na strateška ulaganja u svoju dugoročnu sigurnost", rekla je Baerbock u Berlinu prije polaska na put. To se, kako je rekla, odnosi i na odnose sa zemljama Zapadnog Balkana. "Današnji mir na Zapadnom Balkanu možda nije savršen - ali je dragocjen", rekla je političarka Zelenih. Mnoge od tih zemalja, rekla je dalje, je Europa posljednjih godina razočarala i zanemarila. "U ovaj otvoreni prostor se guraju akteri poput Rusije, koji nemaju interesa za europsku budućnost i ne bježe od toga da neriješene konflikte ponovo rasplamsaju", rekla je Baerbock", piše SZ.

Nije dovoljna samo perspektiva za članstvo

List piše da se to posebno odnosi na Bosnu i Hercegovinu, gdje srpski lider Milorad Dodik mjesecima radi na odcjepljenju od Republike Srpske.

„Njegova politika je u suprotnosti s Daytonskim mirovnim sporazumom iz 1995. godine, kojim je okončan krvavi rat u Bosni koji je trajao više od tri godine i kojim su Federaciji i Srpskoj Republici dodijeljena prava autonomije. Stoga se često govori o najgoroj krizi u zemlji od 1995. godine. Dodika podržavaju nacionalistički političari u Srbiji – i Moskva. Otkako je Putin napao Ukrajinu, Dodik demonstrira svoje bliske veze s Kremljom. Kao član tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine protivi se da se njegova zemlja priključi sankcijama protiv Rusije", piše SZ.

Annalena Baerbock u Sarajevu

Baerbock u Sarajevu razgovara sa ministricom vanjskih poslova Biserom Turković o aktualnoj situaciji, nakon čega je planiran sastanak s visokim predstavnikom u BiH Christianom Schmidtom. On je nedavno upozorio na raskol u BiH i iznio sankcije EU protiv Dodika.

„Baerbock se sastaje i s predstavnicima organizacije "Majke Srebrenice". Tokom genocida u Srebrenici u ratu u BiH 1995. godine srpske trupe zauzele su tamošnju zaštićenu zonu UN-a i tada ubile više od 8.000 muškaraca i dječaka Bošnjaka. Masakr se smatra najgorim ratnim zločinom u Europi od kraja Drugog svjetskog rata", piše SZ.

List podsjeća da se njemački kancelar Olaf Scholz na Konferenciji o sigurnosti u Münchenu založio za to da se ubrza proces pristupa zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji. "Nije dovoljno imenovati izglede za proširenje ove regije kao strateški cilj. Moramo to aktivno promovirati", rekao je on. Toj svrsi treba poslužiti putovanje Annalene Baerbock", zaključuje Süddeutsche Zeitung.

Priredila: Zorica Ilić

