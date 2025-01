SP 2030. u Maroku: "Nogomet je ovdje religija"

Maroko već desetljećima radi na tome da postane domaćin Svjetskog prvenstva u nogometu. Sada je napokon postigao svoj cilj: godine 2030. će se dio utakmica igrati u toj državi. Zato su tamo već pokrenuti pozamašni građevinski projekti.

Često su upravo stvari koje još ne postoje one o kojima se najviše priča. U Maroku je to Veliki stadion u Casablanci. To je jedan od projekata o kojima se još uvijek ne zna mnogo – koliko će točno koštati ili kako će izgledati.

Čak ni stručnjaci ne mogu dati konkretne odgovore. Ono što je sigurno je da Maroko trenutno planira najveći nogometni stadion na svijetu s 115.000 mjesta. Nalazit će se nedaleko od Casablance i nositi ime Hasan II.

Duh veličine

S 115.000 mjesta na tribinama stadion će premašiti kapacitete velikih nogometnih zdanja poput Santiaga Bernabéua u Španjolskoj ili Maracane u Brazilu, čiji je kapacitet, nakon renoviranja u skladu sa standardima FIFA-e, sada manji od 80.000 mjesta. Zašto se Maroko odlučuje za ovakav megalomanski projekt?

Projekt za novi stadion Foto: Populous/Getty Images

Mouher Lahcen, savjetnik za sportsku infrastrukturu u Maroku, na to pitanje odgovara: „Zašto da ne? Zašto Maroko ne bi imao najveći nogometni stadion na svijetu?" Maroko ima dugu tradiciju pompoznih građevina. „Još je kralj Hasan II. u Casablanci izgradio džamiju ogromnih razmjera," podsjeća Lahcen.

Ta džamija je donedavno bila najveća na svijetu. Maroko je već poznat po svojim superlativima – ovdje vozi najbrži vlak u Africi, toranj Mohamed VI. je najviša zgrada na kontinentu, a trenutno se gradi najveće postrojenje za desalinizaciju morske vode u Africi.

Očekivanja od SP-a

U Casablanci su već počeli pripremni radovi za izgradnju stadiona – krčenje terena, priključenje struje i vode te izgradnja prometnica. Sa Svjetskim prvenstvom 2030. godine povezana su velika očekivanja, kako za turizam tako i za cjelokupno gospodarstvo Maroka.

Lahcen ističe: „Ovo Svjetsko prvenstvo učinit će Maroko još poznatijim, što će koristiti ne samo turizmu, već i cijelom društvu."

Marokanski reprezentativci slavili su 2:1 u prijateljskoj utakmici protiv Brazila (ožujak, 2023.) Foto: Mosa'ab Elshamy/AP/picture alliance

Što poslije Svjetskog prvenstva?

Pitanje koje se često postavlja je što će biti s ovim ogromnim stadionom nakon 2030. godine. Abderrahim el-Yadini, arhitekt iz marokanskog Ministarstva planiranja, uvjerava: „Ovo nije kao Katar, gdje nema nogometne kulture i gdje su stadioni morali biti demontirani. U Maroku je nogomet religija."

Pored sportskih događaja, stadion će moći ugostiti i koncerte i festivale, što će ga činiti održivim na duže razdoblje. Gradnja bi trebala biti završena do kraja 2028. godine, kako bi stadion bio spreman za Svjetsko prvenstvo.